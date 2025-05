COMUNIDAD CSGO vs DOTA MI EXPERIENCIA

*POR FAVOR LEER ANTES DE RECHAZAR, YA ME ESTAN RECHAZANDO VARIAS VECES LOS ARTICULOS, ESTE ARTICULO ES ENTERAMENTE DE MI PROPIEDAD Y LAS IMAGENES EN SU MAYORIA SON DE MI CUENTA Y UNAS CUANTAS DE INTERNET COMO HE VISTO QUE TAMBIEN HACEN EN OTROS ARTICULOS , NO HAY NADA FUERA DE LAS REGLAS AQUI. GRACIAS



Counter-Strike sin lugar a duda es uno de los juegos de mayor comunidad que existen en el mundo de los videojuegos en la categoria de “shooters” claramente. A lo largo del tiempo el Counter-Strike y muchos otros juegos han ido conectando muchas personas alrededor del mundo en un espacio de tiempo donde tienen que interactuar en conjunto para lograr un objetivo común, es ahí donde nos topamos con la realidad que no todos somos o pensamos igual.

Entonces el simple hecho de compartir tiempo conectado con personas que no conocemos nos hace darnos cuenta que todos tenemos diferentes formas de reaccionar ante las diversas situaciones que se pueden presentar dentro de un juego.





Es así como me surgió la idea de escribir este artículo con respecto a mi perspectiva como jugador de Counter-Strike luego de un poco más de medio año metido en este juego, con respecto a mi experiencia personal y las funciones básicas que te brinda el CS:GO para poder lidiar con esas personas no tan deseadas que pueden arruinar tu buena experiencia que estas teniendo al jugar.





Primero que nada, quisiera contarles mi propia experiencia en el CS:GO, ya que he sido un jugador de Dota por más de 10 años y recién estoy volviendo a los juegos “shooter” y que mejor que volver desde donde empezaste.

Y bueno siento que el Dota desde mi punto de vista lamentablemente tiene la comunidad más toxica del mundo de los juegos en línea, es una realidad y creo que todo el que juega sobre todo Ranked no podrá negarlo y creo que lo más grave es que te llegas a acostumbrar y vivir con ello si no es que te contagias antes de esas mismas actitudes claro.



Grafico estadistico de la cantidad de acoso por juego.



FUENTE: Anti-Defamation League/Newzoo 2019 Online Game Survey





Es por ello que Valve ha ido tomando innumerables medidas a favor del buen desarrollo de las partidas y mejorar en cierto modo la calidad de la comunidad de jugadores de Dota, cosa que hasta el momento de mi retiro los cambios eran muy pocos, pero en fin, volviendo al CS:GO.

En mi experiencia, cuando en los meses de Mayo, Junio empecé a jugar mi primer competitivo (empecé a jugar casual primero, pero donde yo tenía curiosidad sobre la conducta era en competitivo) me acuerdo que realmente sentí como si hubiese entrado a una sociedad distinta como haberse mudado a un mejor vecindario, donde prácticamente falta que te saluden con una sonrisa cada vez que pasas por la calle. Yo sé que muchos dirán, ¿que tontería estás hablando? Pero se los juro que así fue, no me acuerdo si perdí o gane, pero lo que si recuerdo es muy bien cómo me sentí ese primer competitivo que tuve.









Desde entonces, claro con el pasar del tiempo he encontrado que tampoco todo es un campo de flores y unicornios, pero viniendo de un escenario tan toxico como es el del Dota, la partida más tóxica de CS:GO que he experimentado hasta ahora no tiene ni el 10% de toxicidad que una de Dota. Es hasta un poco gracioso escuchar a veces las discusiones entre compañeros dentro de un competitivo que realmente hasta me parecen tiernas muchas veces, comparadas a las reales peleas que se realizaban en el Dota y que bueno fuera dentro del campo de juego, la principal pelea era quien tenía la razón y era un todos contra todos y todo por All chat y micro. La única solución era de arranque mutear a todos los compañeros y enemigos y jugar tú solo, medida bastante drástica considerando que al igual que el CS , el Dota es un juego de equipo, timing, estrategias, etc.





Ojo, no es por desmerecer el juego, porque si no estuviese jugando Counter-Strike estaría jugando Dota sin lugar a duda, así con todo y su comunidad, el juego es increíble, emocionante y cualquiera que no ha jugado antes, lo invito a jugar, pero el tema de su comunidad es muy aparte y lástima que por ello tenga muy mala reputación.





Y para finalizar , ya que mencioné que el Dota tiene ciertas funciones de mute y hasta de reportar jugadores, quiero mostrar mi configuración para los competitivos en el CS:GO y como poder mutear a ciertos jugadores que se llegan a pasar de la linea estando ya dentro de una partida.

1. MUTEAR A TODOS EXCEPTO AMIGOS.



Esta opción me permite tener en silencio la voz de cualquier jugador en partidas que no son competitivas, ya sea Casual , etc , yo la tengo en “Solo para partidas No-Competitivas”







2. MUTEAR ENEMIGOS

Esta otra opción también se las recomiendo, porque sinceramente dentro de un competitivo ¿a quién le interesa lo que diga o no diga el enemigo hacia nosotros? Para muchos es tentador entrar en discusión, como por ejemplo para mí, así que lo dejo en “Mute Enemigo”







Y rápidamente para poder mutear a un aliado o en su defecto, un enemigo, dentro de una partida abres la tabla de puntaje.





Seleccionas con el click derecho el nombre del jugador y mantienes presionado el click derecho hasta que seleccionas con click izquierdo el micro para mutear y listo.







Asi como también podemos mutear o reportar, de la misma manera podemos recomendar un jugador por su buena conducta.







Bueno, espero les haya gustado esta experiencia narrada con cierto detalle, he querido ser lo más breve posible, pero espero en serio les agrade y me gustaría leer en los comentarios también si alguno más ha pasado por la misma experiencia o similar. Agradezco de antemano sus valoraciones positivas y no tanto las negativas jaja , muchas gracias y hasta la próxima.

Creador: Predictme99