¿Como utilizar a Sage? - VALORANT

En este artículo voy a intentar explicar de manera detallada como utilizar a la especialidad de Sage.

Sage es un personaje no muy utilizado por la comunidad ya que hace poco lo nerfearon quitandole tiempo a sus muros y reduciendo el niverl de vida y subiendo la duracion de los orbes de cura. Pero te voy a enseñar como utilizarla de buena manera.



Sage es una healer como muchsos ya sabeis es un buen personaje. Con Sage siempre hay que jugar con hablidades ya que es un personaje con unas hablidades complicadas de utilizar. Empezemos con los muros, los muros de Sage es una de las mejores cosas que tiene ya que te pueden servir para muchas como:

- Cubrirte de ataques de enemigos



- Llegar a sitios donde no puedes llegar con el personaje normal



- Proteger a compañeros



- Rushear al enemigo



Y muchas más, pero esa son las bascias para que todo el mundo utilizar, pero no saben como utilizarlas corretcamente. Empezemos con cubrirte de ataques de enemigos, por ejemplo en el mapa de "Split" si os toca en el equipo puedes irte hacia B y poner una parede en la pared y así solo tienes que cubrir medio, ya que si rompen el muro o intentar rotar ya sabrás que estan allí y si se rompe y no a pasado nada y nadie del equipo os ha dicho donde hay enemigos, quedaros esperandolo por si pikea.



Tambien si os toca como atacantes en el mapa de "Split" podeis ir hacia B y vais por "Main B" y debeis poner una pared en la derecha para que os cubra "Tirolinas" e ir muy pegados a esa pared para que nos os maten y solo tener que cubrir la parde de delante.

Como he dicho anteriormente las paredes tambien estan para llegar a sitios donde no puedes llegar saltando o corriendo como por ejemplo en el mapa de "Bind" y os toca en el equipo atacantes podeis poner un muro un poco complicado llendo hacia "A" en los escalones de hierba verticales poned un muro horizontal cerca de la pared para poderos asomaros por la ventana. O si os toca de defensores podeis poner una pared en la ventana cerca de "C" para que no se asomé nadie.





Sage tambien se puede utilizar para proteger a compañeros. Por ejemplo, teneis la ultimate de revivir y teneis un compañeros en medio de todo y los enemigos estan por la derecha, pues poneis el muro a la derecha y cubris al compañeros para que en medio de usar la utli y revivirlo no le maten ni a vosotros ni a el.



Como ya sabeis Sage tambien tiene la increible habilidad de curarse a si misma y a la gente y esto se puede convinar con el muro de manera muy ingeniosas.



EN CONCLUSION





Si se sabe utilizar a Sage puede ser muy buen personaje por su variedad de tecnicas y hablidades. USANELO!