CODE VEIN- opinion

Voy a darles una brebe opinion personal acerca de este juego.

Así rápidamente: Si usted quiere un juego en el que tenga que destruir el teclado porla frustración, y si para usted eso es un buen juego aquel con poca dificultad, pues Code Vein no es para usted.Si le gusta algo con una dificultad en la que no llegue a ser tan frustrante hasta el punto de no querer jugar. Con gran sistema de personalización, y que le guste el anime. Pues lo recomiendo definitivamente.La dificultad. Supongo que para mucha gente, si un juego de este género y temática (o cualquiera en general) no llega a ser como los Dark Soul, los decepciona y tachan de malo al instante. Pero creo que eso es pasarse un poco.En Code Vein, creo yo, que la dificultad es perfecta, llegando a ser bastante molesto al principio del juego, donde nuestro personaje es bastante débil. E incluso en el final, donde aunque nuestras habilidades, objetos e items ya estén avanzados y podamos sentir el progreso que hemos tenido (cosa super importante) no llega a ser fácil en ningún momento. Las limitaciones siempre van a estar para nosotros, no importa que tan adelante en la historia estemos. Siempre vamos a tener cuidado de no llamar a muchos enemigos, o saber cuando esquivar, curarnos o que habilidades usar.Si puedo decir, que algunas peleas contra los jefes no fueron muy difíciles. Varios de ellos siendo derrotados en el primer intento. Y es aquí donde uno esperaría tener que intentarlo más de una vez. Pero esto no quiere decir que los jefes hayan tenido un combate aburrido o poco interesante. También es posible que al haber estado ya familiarizados con las mecánicas de esquivar, se nos haga un poco sencillo. Otra opción sería quitarnos a nuestro ayudante, pues estos hacen que nuestro encuentro resulte en ocasiones más sencillo (esto nos demuestra que no es inútil, al contrario por supuesto) Pero para eso mismo podemos retirarlo y así aumentar la dificultad.El Gameplay. Code Vein nos introduce el icor. Herramienta que va a ser nuestro maná. Material consumible para poder usar las habilidades dentro del juego. Para poder recuperar el "icor" podemos usar las técnicas de drenaje, o usando armas especiales. Cosa que al principio puede que nos vayan a parecer innecesarias, pero conforme el juego avance, nos vamos a dar cuenta de lo importante que es mantenernos con nuestro icor en buenos números. Pues nuestras habilidades (las cuales son bastantes) serán más importantes que nuestras armas.En Code Vein se pueden usar armas varias como: hachas, espadas de dos y una mano, martillos, bayonetas y alabardas. Dependiendo de nuestro código de sangre (que para hacerlo MUY simplificado, sería algo así como ser caster, ranger o guerrero. Para que todos lo entiendan) cambiarán nuestro estilo de juego y que armas podamos llevar. Lo típico, por ejemplo, un mago no puede llevar una enorme arma. Pero en Code Vein pueden haber ligeras excepciones, pues los códigos de sangre son muy vastos y flexibles, porque nos permiten centrarnos en ser un gran tanque, pero a la vez dejándonos usar varios hechizos. O un soporte poder usar habilidades cuerpo a cuerpo. O que nuestro ranger, centrado en bayonetas, pueda usar habilidades con gran poder como si de un mago se tratara.Luego tenemos nuestros velos de sangre. Estas, como era de esperar, son variadas, y así como los códigos de sangre, y armas, nos pueden proporcionar más daño, resistencias y salud. Lo normal.Por supuesto, cada objeto puede ser mejorado. Y también transformados con ciertos items especiales que conseguiremos explorando o subiendo de "reputación" con los NPC. La transformación de los objetos nos ayuda a proporcionarles estadísticas y propiedades que antes no tenían. Como por ejemplo hacer daño de fuego etc etc.Una de las cosas más importantes del juego, es la de explorar los mapas. Los cuales por cierto son geniales. Al completar los mapas al cien por ciento, lo más seguro es que hayamos encontrado ciertos objetos que nos ayudaran. Como los vestigios (nos ayudan a desbloquear memorias y profundizar en los personajes) Los cromos (los que nos ayudan a transformar las armas) Y entre otros objetos que mejoran nuestra curación etc etc.He leído quejas en cuanto al diseño de los enemigos, los cuales dicen que son muy poco variados. Aunque es verdad que en ciertas veces se puede notar que ciertos modelos son extrañamente similares. Pero no es tan exagerado. Al cambiar de zonas vamos a notar la diferencia en los enemigos y diseños, así como dificultad, pues algunos de estos tendrán una que otra cosilla que nos hará tener más cuidado.En cuanto al diseño de los Jefes. No se podría esperar menos de un juego de este estilo. Los diseños son geniales. Nada más que decir. Se nota el esfuerzo que hubo en diseñarlos.Historia y personajes. Aquí voy a ser corto. La forma en que la historia avanza es interesante y quizás un poco predecible. No tarda mucho del juego para que nos encontremos con Louis (uno de los principales) para que nos lleve hasta su base y conozcamos a sus compañeros. Son bastante carismáticos y lo suficientemente interesantes. Y aunque sus personalidades sean las típicas, y algunos diálogos sean los cliché en un anime. No quiere decir que sean mal utilizados. La profundización en cada uno de ellos (muy buenas por cierto, aunque...) va a ser en cierta parte hecha gracias a nuestro trabajo explorando y consiguiendo sus memorias. Pues en esa parte, si el jugador no se esmera en explorar (cosa que no es del todo sencillo), sus conocimientos en cuando a motivaciones y demás de algunos personajes se verá reducida. Por cierto, el peor personaje seremos sin duda nosotros. Aquí me hubiera gustado que cortarán en los actores de voz para el protagonista.La historia comienza pareciendo ser una historia de vampiros. Puede que les recuerde a Tokyo Ghoul, pero solo un poco. No es igual ni mucho menos. En lo absoluto. No es muy complicada, ni muy simple. Es normal, es una historia que va muy bien con el gameplay. Pues se le da un sentido al mundo y personajes. Y todo lo que pasa se explica bastante bien. Se le da un por qué a nuestras habilidades. Creo yo, que peca un poco en andar saltando de foco, de quien es el verdadero malo maloso. Pero en general está bien. No digo mucho para no spoilear.El sistemas de personalización es increíble. Es genial. Y el que no pasar por cada una de las casillas y fijarse en lo que estas contienen sería un pecado. Aunque el que hayan tantas voces a elegir para nuestro protagonista, creo yo, que influye en lo poco expresivo de este mismo. Pues no podrían pagar a tantos actores de voz para que hagan tantas líneas, pues son muchísimas voces.Las animaciones son geniales la mayor parte de las veces. Existen ocasiones, muchas de hecho, en las que se escucha dialogo, pero nada de movimiento en los labios.En algunas partes se nota mucho la pérdida de frames o pequeños cortes. Cosa que les aseguro pasa tanto en PC como en consola. Por cierto. Recomiendo jugarlo en japonés. Recomiendo mucho la compra de este juego.