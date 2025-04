Clock Tower (SNES, SFC)

Hola amigos de Gamehag, en esta ocasión les voy a comentar sobre un juego que, en sus tiempos causó un impacto considerable en el público japones. "Clock Tower" un juego del género Survival Horror que salió en el año 1995 para SNES (SFC en Japón) desarrollado por la compañía “Human Entertainment”.

Comentaré sobre la Versión de SNES ya que, este juego tuvo varias adaptaciones, como la de PlayStation y Windows.



Clock Tower es un juego con una jugabilidad del estilo "Point And Click" en el que el jugador puede avanzar haciendo clicks en zonas de la pantalla o también para que nuestro personaje pueda agarrar algún objeto y demás cosas. La protagonista no cuenta con ningún arma u objeto para defenderse así que, para evitar las amenazas, deberá correr o esconderse, aunque hay una manera de defenderse y esa es pulsando el botón de "pánico". También, en la parte inferior izquierda de la pantalla, se ve un cuadro con colores junto con el rostro de Jennifer, este cuadro cambia de color dependiendo del estado de ánimo del personaje, hay un total de 5 estados de ánimo junto con sus respectivos colores los cuales se distinguen de la siguiente manera:Este color significa que Jennifer se siente segura y que no hay peligro cerca.Este color significa que Jennifer está alerta de un peligro, aunque a veces son solo falsas alarmas.Este color significa que Jennifer está alterada porque ve el peligro de cerca, si intenta correr lo más probable es que termine tropezándose, aunque a veces puede que no tropiece.Jennifer está en estado Adrenalínico/Pánico por lo cual cuando corre termina tropezándose, en este momento Jennifer usa la adrenalina del momento para defenderse al presionar el botón de pánico repetidas veces. esto hace que Jennifer escape o se defienda de sus enemigos.Esto no se define con un color, si no con un zoom repentino a los ojos de Jennifer, esto pasa cuando ella sufre de algún susto que cree que puede matarla y esto pasara más seguido si Jennifer se encuentra en un estado de calma total.La historia comienza con la protagonista del juego llamada Jennifer, es una chica huérfana de una edad de 14 años que vive en el orfanato “Granite” junto con sus amigas “Ann, Lotte y Laura”. Un día, el orfanato avisa a Jennifer y sus amigas que un señor “Simón Barrows” quiere adoptar a las 4 niñas. La esposa de Simón "Mary Barrows" pasa a buscar a las chicas y las lleva a su hogar que es una mansión gigante conocida por la gente como “Clock Tower” (La Torre Del Reloj), lo llaman así debido a la gran torre de reloj construida en la casa.Las chicas se emocionan por el nuevo hogar que van a tener. Una vez que llegan a la mansión, Mary les dice que esperen en la sala principal mientras ella va a buscar a su nuevo padre, pasa un rato y Mary aún no llegó con Simón, las chicas obviamente se empiezan a preocupar, Jennifer se ofrece a investigar, cuando sale de la sala principal, se oye un grito desgarrador que viene de la sala principal, asustada regresa a ver qué pasó, para su sorpresa, las chicas habían desaparecido y las luces del Salón se habían apagado. Jennifer al principio pensaba que era una broma de las chicas, pero, viendo que no aparecen, se pone a investigar la mansión, luego de investigar unos minutos, de la nada, un niño de 9 años que asesina a una de sus amigas que lleva unas tijeras enormes se aparece y trata de matar a la prota, esta logra perderlo y así empieza la aventura de Jennifer por toda la mansión.Dependiendo de las acciones del jugador, podrá ver los secretos que tiene la mansión "Clock Tower" de una manera diferente.Una historia simplísima sin vueltas y que, logra ser interesante.Este juego tiene un apartado visual que, para los 90’s era muy desbordante, con fotos que hasta parecían realistas, sin hablar de cada detalle que los desarrolladores se molestaron en hacer para que este juego luzca muy bien incluso a día de hoy. Hay gente como yo que sigue disfrutando de este estilo de gráficos.También cuenta con una ambientación muy oscura, clásica de las películas de horror de la época, una mansión que en cada pasillo te hace sentir realmente mal ya que no sabes que puede pasar y que debes de hacer ahí, lo malo es que la mansión es grande, pero no es un laberinto. Esto se hizo para no sobrepasar las capacidades de la SNES.Los sonidos eran de una calidad excepcional para aquella época ya que, no muchos juegos podían replicar esos sonidos en una consola limitada en Hardware como SNES. Lo más impresionante es que, Human Entertainment no tuvo tanto soporte de Nintendo y no contaba con soporte a chips especiales para aumentar la calidad. Aun así, lograron un gran trabajo.La música no es lo mejor, pero, aun así te atrapa y ambienta muy al juego, aunque no siempre hay una música sonando de fondo para centrarse en los sonidos ambientales para atrapar al jugador.Recomiendo mucho este juego si te gustan los juegos de Survival Horror. El juego te envuelve en su simple pero atrapante historia, tiene unos buenos “Puzzles” aunque tampoco son un dolor de cabeza como en otros juegos. Se siente ese terror que te provocan otros juegos del mismo género.Su jugabilidad simple pero extravagante a la vez, lo hace rejugable con más de 8 finales. El único punto negativo que le encontré al juego es la duración del mismo ya que, tranquilamente te puedes pasar el juego en una hora o menos, aunque si quieres obtener todos los finales por tus propios métodos, ahí si el juego se hace largo y difícil.