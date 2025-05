Classic Minecraft, el juego como en 2009

¡Bienvenidos! La mayoría de nosotros conocemos Minecraft, el juego nacido en 2009 y lanzado al público en 2011 donde tenemos la libertad de matar creepers, montar un caballo o un cerdito, construir casas de tierra o un rascacielos en cubitos, ponerle mods para hacer locuras (como uno para tener muebles reales), o incluso irnos al modo multijugador y meternos en bedwars, skywars, o donde sea que tengamos ganas. Tras cumplir en 2019 sus 10 años de existencia, Mojang lanzó para celebrarlo Classic Minecraft o Minecraft Clásico, un juego de navegador donde podemos ver cómo era este gran título en el 2009 mientras se testeaba. Advierto que me funcionaba lagueado en Microsoft Edge, pero en otro basado en Firefox me va sin problemas. Si tienen lag ustedes también, les recomiendo que prueben en Firefox y sus derivados. Ahora sí, ya en contexto, ¡comencemos con el artículo!

Apariencia

Mecánicas

Conclusión

-Perowacho (¿cómoque nohabía otronombre?)

En gráficos es exactamente igual al Minecraft que conocemos, aunque quizás seadiferente comparándolo con la versión 1.13 en adelante. No hay casas construidas (las podemos hacer nosotros), animales, ni enemigos. Básicamente, está todo en su estado más natural. Que yo sepa, solo tenemos 2 islas no muy grandes, por lo que estaremos bastante limitados y veremos más agua que tierra. La interfaz de los bloques que podemos seleccionar es lo único que tiene un diseño diferente.Con WASD nos movemos, usando espacio saltamos, y con el mouse giramos la cámara. Conpodemos elegir si vamos a romper o colocar, y con elharemos lo que seleccionamos antes. Presionando la teclapodemos ver un cartel con todos los bloques que podemos usar (bastante pocos), y no podemos quitarlo hasta seleccionar uno. Usandovolvemos a donde comenzamos a jugar, y conpodemos guardar la ubicación donde estamos. Si queremos chatear, apretamos lay podemos escribir cualquier cosa. Si tenemos lag, podemos manejar con lacuánto podemos ver de lejos. Y aquí se viene lo curioso: si tocamos la, estaremosun Steve o más que correrán como locos por cualquier parte, con los mismos movimientos que tenía la gente en el modo multijugador del 2009.Como es todo muy limitado, no hay muchas cosas que podamos hacer. Podemos construir (el máximo de bloques de alto es de aproximadamente 30 bloques), minar (que no nos dará nada), caminar por ahí, y echarnos unas risas. Y es que la idea de todo esto es jugarlo con otros, podemos invitar hasta 9 personas y pasarla genial. También, según la página oficial, hayescondidos. El único problema es que yo no los he visto o no los he detectado, pero estoy seguro de que ustedes lo lograrán. Y algo más que quiero aclarar es que no tenemos música, solo efectos de sonido.Desde mi punto de vista, es una buena alternativade jugar Minecraft sin pagar absolutamente nada a nadie. Aunque no tenga la mayoría de cosas que sí posee el de pago, podemos invitar a un amigo y construir juntos, separarnos en islas y hacer una competencia de cualquier cosa, hacer roleplay, y muchas cosas más. Hay que recordar que estamos siempre en, por lo que cómo nos pasemos el tiempo jugando a esto dependerá de nuestra creatividad e imaginación. Sin lugar a dudas, lo recomiendo muchísimo para hacer locuras con la compañía de alguien.