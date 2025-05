Bienvenidos a otro artículo más!, hoy hablaremos sobre este maravilloso juego de estrategia desarrollado por Supercell , el cual se popularizó a nivel mundial en el año 2016, es decir, técnicamente cuando salió. Hoy haremos un análisis general, comenzaremos hablando sobre qué es y responderemos la pregunta principal del artículo, luego hablaremos sobre sus gráficos y jugabilidad, después hablaremos sobre algunas cosas importantes o principales que tiene el juego, y para finalizar, la respectiva conclusión.



Quisiera advertirles algo antes de que comiencen a leer el artículo, y es que debido al límite de caracteres de Gamehag, no se me ha sido posible tocar algunos temas como Guerras de Clanes, etc, pero si ustedes quieren puedo hacer una segunda parte, aunque no estará tan completa como esta, si tocará los temas que no nos dio tiempo de tocar aquí.



Dicho esto, espero que disfruten el artículo =)

¿Qué es Clash Royale?



Clash Royale es un juego gratuito de estrategia que fue desarrollado y lanzado por Supercell en el año 2016, en el que también llego a top 1 en descargas de la App Store, solo disponible para dispositivos móviles, aunque también se puede jugar en pc con un emulador. El juego consiste en que nosotros tendremos que crear un mazo de 8 cartas, para luego enfrentarnos la arena contra otro jugador en tiempo real. El objetivo del juego es tumbar o derribar las 3 torres enemigas, usando las cartas que seleccionamos previamente, desplegándolas en la arena para que se conviertan en tropas que le harán daño a la torre, aunque otra opción por si no podemos derribar las 3 torres, es que también podemos tumbar una o dos, y luego defender hasta que se acabe el tiempo para ganar igualmente.











¿Clash Royale está muriendo poco a poco?



Bueno, la verdad es que si está muriendo poco a poco. Es una realidad que Clash Royale está muriendo, ojo, no digo que está muerto, pero está muriendo lentamente aunque no lo crean. Esto se dio porque después de que Clash Royale pasó de moda, la mayoría se fueron a otros juegos, o al que dominaba la cima en ese entonces, pero aunque decían que '' ya estaba muerto'' en realidad, muchos usuarios se quedaron (incluyéndome), ya que el juego era genial en ese entonces, pero con el paso del tiempo, y hasta hoy en día, Clash Royale está muriendo o está siendo abandonado por otras razones, una de las más recientes son las actualizaciones.



Una de las razones por las que Clash Royale se volvió tan popular, fue por su dificultad, esa dificultar para obtener cartas y subir de arena sin que alguien con una mejor habilidad en el juego que nosotros nos ganara, era sin dudas increíble, pero recientemente, Clash Royale ha implementado algunas cosas que hicieron que tanto la subida de copas como la recolección de cartas sea mucho más sencilla, ya que antes perdías aproximadamente entre 26 - 30 copas al perder una partida, al igual que al ganar una partida, pero ahora, pierdes aproximadamente entre 16 - 24 copas dependiendo en que arena o liga estés, ya que cuando estás comenzando pierdes muy pocas copas, cuando entras en las ligas ( 4000+ copas) generalmente comienzas perdiendo menos copas en ligas menores, pero ya en Maestros I o Maestros II (5000+ copas), pierdes ya entre 20 - 25 copas dependiendo de cuantas copas tengas tanto tú, como tu rival.



En cuanto a la recolección de cartas, se puede decir que antes conseguir una legendaria era como un logro increíble, más bien, la emoción que sentías al momento de que te tocara era impresionante, pero ahora, es tan fácil como subir de arena y llegar a la arena 7 (2000+ copas) para que te regalen un cofre legendario, lo cual yo sentí que era una forma muy fácil de conseguir una legendaria, y así con todas las cartas, ya que las recompensas por subida de copas estubieron muy rotas, sobre todo cuando las implementaron.



Entonces en resumen, se puede decir que Clash Royale no está muriendo solo por una razón, sino por varias razones, las cuales por más que benefician a la nueva comunidad, a los que lo llevamos jugando un tiempo, ya no se nos hace tanto un reto (incluyéndome).







Ahora déjenme ponerlos en contexto por si no entendieron, ya que vamos a hablar sobre algunos aspectos y cosas importantes que tiene Clash Royale =)



Gráficos y Jugabilidad



Comencemos hablando sobre los gráficos de este maravilloso juego. Los gráficos desde la pantalla de carga y el menú principal, hasta la animación de las tropas en las partidas es excelente, ya que se puede observar todo lo que se ve en la imagen perfectamente a detalle, hasta cuando los personajes realizan acciones como golpear algo o atacar a otra tropa, generalmente no se pueden observar bugs o defectos gráficos de ningún tipo.



Ahora hablemos sobre su jugabilidad, la cual yo diría que es bastante cómoda, ya que al momento de jugar podemos ver las 4 cartas disponibles por el momento de nuestro mazo y también podemos ver la arena completa sin ningún tipo de problemas, además de que podemos desplegar cualquiera de nuestras tropas libremente en nuestro campo, o lanzar hechizos en el campo de nuestro rival, ya que no hay puntos específicos en donde lanzar las cartas, así que podemos jugar con nuestras tropas para armar un buen conjunto y derribar las torres de nuestro rival, además de que también podemos ver nuestro mazo de reacciones, aunque estorba un poco si lo abrimos, pero no hay problema si en un momento de tranquilidad en la partida lo sacamos y usamos algún emote o reacción.







Cartas



Las cartas son lo básico del juego, ya que con ellas se arman los mazos, pero también se dividen en calidades las cuales las diferencian de las demás, y son:



-Común



Como su nombre lo dice, las cartas de esta calidad son muy comunes, y son muy fáciles de encontrar en cofres, es decir, en cualquier cofre, sin importar si sea bueno o malo, te tocará por lo menos 1 de estas cartas. Por lo general estas cartas son bastante baratas, ya que el coste de la mayoría de estas no pasa de 3 de elixir, aunque también hay algunas que cuestan hasta 6 o una que cuesta 7.



-Especial



Este tipo de cartas son un poco más raras, pero igual siguen siendo comunes ya que aparecen en los cofres diarios o cofres gratis que se encuentran en misiones (dependiendo de en que arena te encuentres). Estas cartas son algo buenas, aunque no tanto, ya que algunas tienen habilidades increíbles con las que puedes ganar si la acompañas de algún hechizo y/o tropa, pero otras no sirven para nada.



-Épica



Este tipo de cartas son unas de las más difíciles de conseguir, aunque las puedes encontrar en cofres como el cofre de coronas, el cual se consigue al reunir 10 coronas y si ya abriste uno, tendrás que esperar 24h para volverlo a abrir. Por lo general estas cartas son mejores que las comunes y las especiales, ya que como son más difíciles de conseguir, tienen mejores habilidades o más vida que las otras, y otra cosa que las diferencia de las otras cartas, es que las cartas de esta calidad son por lo general muy caras, ya que la mayoría cuestan entre 5 y 7 de elixir.



-Legendaria



Estas cartas son sin dudas las más difíciles de conseguir, ya que solo se consiguen en cofres muy buenos como cofres de guerra de clanes al final de una temporada, o en cofres de rey legendario que cuesta mucho conseguirlos en misiones, aunque si tienes suerte te pueden salir en cualquier cofre. Estas cartas son algo baratas, ya que la mayoría cuestan entre 3 y 4 de elixir, aunque algunas llegan a costar hasta 7, pero son muy pocas.







Cofres



Los cofres son unas de las pocas formas de conseguir cartas, básicamente es la única forma cuando comenzamos a jugar el juego, ya que la tienda es muy pequeña o no tienen tanto contenido, y todavía no podemos entrar a torneos u otros eventos exclusivos para jugadores de mayor nivel. Los cofres son una de las cosas que ha marcado huella en Clash Royale, aunque ahora ya son algo innecesarios para los jugadores experimentados ya que pueden conseguir cartas comprándolas o en torneos, pero antes eran casi la única forma de conseguir las preciadas cartas



Un dato curioso de los cofres, es que hace no mucho, existía un cofre que era el más op o el más roto de todo el juego y se denominaba ''Cofre Supermágico, pero lo terminaron reemplazando en la tienda por un cofre más barato que contenía una legendaria garantizada, esto molestó bastante a la comunidad, las cuales dijeron que Clash Royale ya había perdido su toque de dificultad, ya que los Cofres Supermágicos no te garantizaban una legendaria, más bien, 1 de 3 cofres contenía una, y eran casi el doble de caros que los otros.







Arenas y Ligas



Una de las cosas que no mencioné antes, era que no puedes desbloquear una carta legendaria si estás empezando, ya que cada vez que vas subiendo de arena, además de que cambia el aspecto de nuestro campo de combate, también desbloqueamos nuevas cartas que podremos conseguir en cofres. También cuando estamos en el proceso de subida de copas para subir de arena, podemos conseguir recompensas que nos van dando a medida que subimos de copas, lo cual ayuda un poco para tener esa meta y no rendirnos hasta llegar.



Las ligas son algo parecidas a las arenas, pero no tanto, ya que estas solo se pueden desbloquear después de llegar a arena 13, (4000+ copas), y cuando subes de liga, no cambia el aspecto de la arena, es decir, siempre vas a luchar con el fondo de la arena 13, y algo bueno para nivelar las copas de todos los jugadores, es que después de que hayan pasado 30d después del último reinicio, las copas de los jugadores que ya pasaron las 4000 copas, se reducen a la mitad partiendo desde las 4000.







Torneos



Los torneos son una parte importante de Clash Royale, ya que con ellos hacen que todos los de nivel 7 o superior consigan recompensas únicas pero si son buenos jugadores. Algo que caracteriza a los torneos, es que se rigen en base a ciertas reglas, como que la torre del rey es nivel 9 aunque seas nivel 11, las cartas no pasan de nivel 9 aunque las tengas al máximo, etc, pero en general, estas reglas se usan desde los torneos clásicos y privados que compras con gemas, hasta los torneos de eventos que hacen los desarrolladores,







Conclusión



Tras todo el artículo pudimos observar el por qué Clash Royale fue tan popular, ya que en sus tiempos era un muy buen juego, y lo sigue siendo, solo que el Clash Royale de ahora no se parece en mucho al de antes, con todas esas nuevas dnámicas que han implementado no han hecho casi nada, más bien por esas nuevas dinámicas gran parte de la comunidad se ha retirado a otros juegos, como por ejemplo Brawl Stars, otro juego maravilloso de estrategia de el mismo Supercell.



Gameplay







Gracias por llegar hasta acá, y quiero recordarles que a mí me encantaría que dejen su opinión en los comentarios, ya que siempre me tomo la molestia de leerlos todos, bueno, sin nada más que decir, adiós =)