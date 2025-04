CDG - DuckTales Nes “Gran Pato, Gran Aventura”

Hace poco me hice con uno de los packs de Disney que se encuentran en Steam “The Disney Afternoon Collection”, el cual posee un total de 6 juegos clásicos de Disney pero, sin ir más lejos, fue DuckTales el que más me llamo la atención, puesto que fue un juego que ya saco un remastered hace un tiempo y este… fue quitado en la actualidad de todas las tiendas digitales.

Debido a mi curiosidad, decidí jugarlo y dejar plasmado mis pensamientos sobre este juego para todo aquel que desee tenerlo.

(Antes de empezar, me gustaría que se tomaran 5 minutos para leer el artículo y votarlo adecuadamente, se los agradecería mucho ^^).

Introducción:

Como algunos sabrán, hoy en día existen 2 puntos de vista con respecto a los juegos Retro. Su dificultad a la hora de conseguirlo original o su facilidad para encontrarlo de forma pirata por internet. Sin embargo, es por esos motivos que me parecen interesantes estas colecciones que contienen ciertos juegos clásicos, ya no solo te ofrecen una experiencia cercana a la original, sino también, más modos que aumentan la diversión de cada título. (Entre logros y sus modos de historia/jefes Contrareloj).

En este caso, con DuckTale, podemos encontrarnos un juego que nos presenta un Plataforma clásico de la época pero con un poco de exploración orientado a conseguir una mayor cantidad de puntos al finalizar la partida. (La mayoría de juegos retros se basaban en eso, pasarte juegos cortos pero con el mayor puntaje posible). Sin embargo, en este caso hay algo más de desarrollo tanto en la historia como en la jugabilidad del mismo, implementando una mecánica un tanto curiosa y entretenida, que aún a día de hoy, permite disfrutar este encantador título.





¿Historia/Trama?

Los que vivimos la época de los 8/16 bits, sabíamos que era algo complicado encontrarnos con una buena historia, ya que, en la mayoría de títulos era Nula o te la mostraban en su manual de instrucciones, pero no había gran elaboración en esta.

Sin ir más lejos, lo que podemos observar en DuckTales, es una historia protagonizada por Scrooge McDuck (Tío Rico para LA), en el que tendrá como objetivo recolectar los 5 tesoros legendarios que lo volverán el pato más rico del todo el mundo. Para esto, nos ofrecen un total de 5 zonas a explorar, en las que tendremos que enfrentarnos a diferentes enemigos, obstáculos e incluso jefes con sus propios patrones… pero no hay mucho más.

Si lo se… es una historia bastante sencilla pero que en cierta forma hace gracia ver como hace años, lo que más importaba era la jugabilidad y en cierta forma, la dificultad, ya que gracias a esto podíamos disfrutar de un título durante meses (A sabiendas que no podíamos comprarnos juegos con regularidad y que debíamos exprimir al máximo los que teníamos).





Jugabilidad basada en 2 acciones

La idea base es bastante simple para los juegos de la época, un plataformas con diversos obstáculos y enemigos a superar, sin embargo, Ducktales se destaca un poco más en la exploración no lineal, pudiendo elegir el orden de los niveles. (Lo cual, ayudaba mucho a poder experimentarlos uno a uno para dar con el orden que mayor beneficio te ofrezca en la partida).

Pero si nos enfocamos en la propia jugabilidad, podemos encontrarnos con 2 acciones principales que nos ayudan en la aventura:

Salto: Esta es la clásica, la posibilidad de Saltar que nos permite superar obstáculos y llegar a zonas un tanto elevada.

Esta es la clásica, la posibilidad de Saltar que nos permite superar obstáculos y llegar a zonas un tanto elevada. Bastonazo: Es aquí donde recae la mayor parte de la jugabilidad, ya que al saltar podremos hacer uso del bastón que posee el Tío rico para 2 funciones principales.

1- Derrotar a todo tipo de enemigos, cayendo encima de ellos.

2- Rebotar para alcanzar una altura más elevada que el salto normal y pasar por encima de pinchos sin sufrir daños.

Grado de Exploración

A pesar de que las mecánicas jugables son algo simples y que la innovación seria el uso del bastón como medio para atravesar los escenarios… tengo que decir que, no fue lo que más atrapo mi atención.

Anteriormente mencione que tenemos un total de 5 niveles para jugar y si bien son algo cortos de duración, tienen varios caminos por los cuales puedes explorar y “debes” hacerlo, para llegar a la sala del Boss. Llegando a este punto, debo decir que es gracias a este factor, que brinda mayor rejugabilidad al título, ya que llegando a cierto punto, no te centras tanto en encontrar a los bosses de manera rápida, sino de explorar y de intentar sacar la mayor cantidad de puntos (Dinero) que puedas encontrar por los diferentes escenarios, logrando así, una agradable forma de atrapar al jugador para que siga entreteniéndose con el respectivo título.





¿Bosses/Jefes adecuados?

Tanto la exploración como la jugabilidad que ofrece el título, me parecieron grandiosas, más pensando en cómo lo debían disfrutar en la época… sin embargo, cuando me toco experimentar las batallas contra los bosses, me dejo un sensación bastante… Amarga. Me explico, Hay un total de 6 jefes en todo el juego (Contando al Boss Final), cada uno repartido y escondido por cada escenario del juego, por lo qué, tendrás que explorar cada área para encontrarte con la habitación del mismo.

Es de esperar que los jefes sean complicados en los juegos antiguos, ya que, se enfocaban en alargar la duración de los juegos mediante la dificultad, pero la mayoría de los jefes que me encontré en DuckTales son… Excesivamente fáciles. Cada uno cuenta con un patrón o máximo dos, en casos muy específicos, pero siempre acaban dejando huecos bastante evidentes para que el jugador ataque (y hablo de momentos en los que podrían quedarse como uno o dos segundos quietos, esperando a recibir estos golpes).

Al inicio lo más probable es que mueras pero ya para la segunda partida o máximo la tercera, te sabrás el patrón de ataque de todos los jefes y los podrás derrotar con bastante soltura. Por lo que, recomiendo no tener expectativas altas en ese aspecto.





¿Es recomendable a día de hoy?

Es una pregunta bastante difícil pero se podría resumir en “Si para aquellos a los que les gustan los juegos clásicos y No, para los interesados en gráficos y juegos actuales”. La comunidad en general, está separada en estos 2 grandes bandos, aquellos a los que no les molesta el tiempo que tenga un juego y que se enfocan en el disfrute que les pueda ofrecer cualquier título… y las personas que quieren lo último de lo último y desprecian cualquier juego de bajos gráficos.

DuckTales puede no ser el mejor juego de la época pero si uno que muchos recuerdan con cariño y a día de hoy lo puedes conseguir de forma bastante asequible, con el pack de Disney Afternoon Collection que te encuentras por Steam. Este no solo te trae este grandioso título, sino otros 5 más para disfrutar, con modos nuevos como el Contrareloj de Historia/Jefes, que logran brindar una buena rejugabilidad.





Opinión y Cierre

No tuve la fortuna de a ver jugado a este título en la época pero me hubiera encantado pasar las tardes escribiendo en una libreta los recorridos, zonas secretas, enemigos, patrones de bosses, entre otras cosas. A decir verdad, adoro las colecciones de juegos antiguos que nos ofrece Steam, porque no estoy muy a favor de la piratería pero en lo que respecta a los juegos clásicos, es esta la que nos permite disfrutar de grandes títulos y por ello no me puedo quejar.

Sin lugar a dudas, disfrute bastante con DuckTales, pasándomelo de Pe a Pa y si tengo algo que decir, es que me pareció bastante curiosa la forma de llevar a cabo las mecánicas jugables del título, el simple hecho de utilizar un bastón para realizar la mayoría de acciones dentro del título, me pareció grandioso y pienso que todos deberían probarlo al menos, una vez.

Para finalizar, espero que les haya gustado el artículo y que puedan brindar sus opiniones en los comentarios sobre este tipo de juegos, para saber qué tipo de comunidad tenemos aquí, en Gamehag.

Se despide, Tzuricu. ^^





Bonus:

Como bonus me gustaría dejarles un Gameplay del juego, es bastante corto, pero muestra la primera zona del juego para los interesados en ver que puede ofrecer dicho título, espero que lo disfruten.