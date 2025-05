Campeones con mejor historia en el universo de League of Legends

En el universo de League of Legends, existe un amplio catálogo de campeones a elegir, cada uno de estos, pertenece a uno de los 5 roles más importantes que deben de cumplirse en cada línea. Hoy hablaremos sobre las historias de algunos de los campeones existentes en este universo, más específicamente de aquellos que pertenecen al rol de soporte. Tocaremos 5 de los que a mi parecer, tienen historias mejor detalladas y que están por encima de la de varios campeones. Sin más que añadir, comencemos.

Top 5



Nautilus "El titán de las profundidades"



Nautilus, puede no ser considerado como soporte por algunos, pero, su gran capacidad para aguantar daño proveniente de sus enemigos y su múltiples formas de mantener inmovilizados a estos mismos lo convierten en una de las mejores opciones para ser llevadas al carril inferior, lugar donde se desenvuelve el rol de soporte. Nautilus, tiene una historia complicada, en sus inicios, él era un simple marinero el cual se ganaba la vida como tal, era intrépido y siempre estaba dispuesto a bajar a las profundidades marinas en busca de cualquier cosa, pero, la suerte no jugaría a su favor, ya que, el pobre nunca esperó lo que le sucedería. Un fatídico día, cuando él y su tripulación exploraban aguas desconocidas, se toparon con un líquido que abundaba en aquella zona, sólo Nautilus, estuvo dispuesto a descender a las profundidades para saber más acerca de aquel líquido, pero, cuando ya se encontraba en el agua, algo terrible ocurrió, ese extraño líquido que rodeaba toda aquella zona, como si de tentáculos se tratara, rodeó a Nautilus, y con una fuerza abrumadora, tiró de él. Con un nudo en la garganta, y movidos por el miedo, los compañeros de Nautilus no tuvieron más opción que abandonarlo a su suerte, haciendo que este se desprendiera del barco, pero Nautilus, rechazando la idea de morir ahí, se aferró al ancla del barco bajo la idea de que sus compañeros le salvaran la vida, pero no fue así, y poco a poco, Nautilus fue perdiendo el conocimiento hasta desmayarse.

Al despertar, Nautilus había perdido todo vestigio de lo que alguna vez fue. Su piel se había fusionado con la gruesa armadura que usaba para bucear, y el ancla a la cual se había agarrado en busca de salvación, era ahora un arma letal que rodeaba su brazo. La idea de venganza acompaña ahora a Nautilus, venganza hacia sus compañeros que lo abandoron a su suerte, siendo este el único recuerdo que perduraba en su cabeza, ya que parece no recordar mayor cosa aparte de eso. Esta historia me encanta por el grado de terror que puede infundir usando pocas palabras, ya que, el pensar que una masa extraña que se encuentra en el océano y que posiblemente podría llegar a tierra firme es algo que, en lo personal, encuentro aterrador.

Top 4

Taric "El escudo de Valoran"





"Funcional y elegante" nunca una frase estuvo más acertada. Taric, desde su rework, ha estado entre los campeones que a mi parecer, mejor historia tienen, y es que, pasó de ser un sujeto rodeado de gemas, a lo que hoy en día conocemos. Su historia está llena de tragedia y dolor, ya que, desde un principio se nos muestra como lo único que siempre quiso que fue defender la vida. Este afán por querer proteger, sumado a su carácter tranquilo, le fue sumando poco a poco enemigos dentro de sus propias filas, y es que, muchas fueron las ocasiones en las que optó por deambular por el bosque en vez de tomar las responsabilidades que conllevaban su alto cargo militar. Con el tiempo, Taric fue degradado a tal punto que su único equipo, eran un grupo de reclutas destinados a proteger una vieja fortaleza en ruinas, pareciendo un lugar tranquilo, Taric sintió que no era necesaria una vigilancia constante, pero, esto sería un terrible error que le costaría la vida a todo su grupo de reclutas, los cuales aparecerían asesinados por bestias del vacío. Luego de esto, Taric sería exiliado de su ciudad Demacia, y en busca del expiación, terminaría por subir el monter Targón, montaña la cual era el destino de muchos que corrían con la misma suerte que él. Taric, se sintió que había fallado en su misión de proteger la vida, y por si fuera poco, también le había fallado a su gente, estos pensamientos rondarían la mente de Taric durante su escalada al monte Targón, lo cual, le provocaría numerosas visiones que atormentarían al pobre hombre. Pero, esto no sería suficiente para doblegarlo, y con un temple de acero, conseguiría llegar hasta lo más alto del monte, lugar donde se le fueron otorgados los poderes que actualmente tiene, a manos de un extraño ser que se hizo llamar a sí mismo como "El protector". Este ser le encargó el título de "Escudo de Valoran" y la misión de proteger toda la vida en él, ya que, una terrible amenaza estaba próxima, amenaza que había acabado con sus hombres antaño y que quería ahora acabar con toda la vida en el mundo... Los seres del vacío.

Top 3



Blitzcrank "El gólem de vapor"

Tal y como su nombre lo indica, Blitzcrank, o por como es usualmente llamado en el juego "Blitz" es una de las creaciones más ambiciosas del científico Viktor (quien es otro campeón dentro del juego) el objetivo para el cual fue creado es realmente noble, ya que su única misión es ayudar no solo a personas que estén en apuros, sino también a cualquier ser vivo que necesite ayuda. Blitz, fue creado de partes de otros golems de vapor, que si bien tenían la tarea de limpiar calles o recuperar espacios invadidos por los desechos tóxicos presentes en su ciudad, no eran de lo más efectivos, ya que muchos de estos golems necesitaban reparaciones a diario, reparaciones bastante costosas y que en ocasiones, no podían ser cubiertas ni por Viktor, ni por ninguno de sus compañeros. Pero, con la creación de Blitz, esto cambió, ya que, no sólo podía completar las tareas que sus hermanos golems no podían, sino que también, Blitz se dedicó a mejorar y reparar a varios de sus hermanos que yacían inertes sobre las calles. Las obras de Blitz, llevaron a creer a Viktor que había creado a la máquina suprema, y por lo tanto estaba dispuesto a replicar a Blitz, pero lo que él no sabía, es que Blitz en varias ocasiones, había tomado las herramientas de Viktor, y poco a poco se había mejorado a sí mismo, pero, algo que Viktor no podría replicar, era la idea de ayudar a la gente, esta idea de alguna manera había quedado guardada en la mente de Blitz. Pero, no todo es bonito dentro de su historia, pues en determinado momento, la gente de la ciudad donde se encontraba Blitz, sucumbió ante una terrible enfermedad generada por los gases provenientes de los desechos tóxicos, Blitz, con un gran ánimo de ayudar, y de aliarse con su creador Viktor para tratar de encontrar la solución a este problema, y así fue durante un tiempo, ya que lograron diseñar una alternativa en la cual se sustituían partes del cuerpo con partes mecánicas, pero, entre alternativas, sólo logró retrasar lo inevitable, pues, muchos de los ciudadanos que él había ayudado, fueron muriendo poco a poco a causa de las enfermedades, fue en ese momento en el que Blitzcrank entendió que esta manera en la que ayudaba a los ciudadanos no era la correcta, y, decidido, se separó de su creador y se dispuso a convertir su ciudad, en un lugar mucho mejor para todos los que en ella habitan.

Top 2



Braum "El corazón de Freljord"





He de admitir, que entre este y el primer puesto tuve ciertas dudas, pues no sabía a quien colocar primero, pero, al final me decanté por la idea de cual de los dos considero mejor en cuanto a lore, y por lo tanto, he optado por dejar a este campeón en el segundo puesto. Cómo tal, en la historia de Braum, se nos presenta una conversación entre una abuela y su nieta, nieta que al inicio se muestra reacia a la idea de que su abuela le cuente alguna historia, pero, al momento de escuchar el nombre "Braum" cambia de idea casi al instante. Y es que, son varios los eventos que rodean a esta enigmática figura, como el haber acabo con un dragón o subir un río de lava con sus pies desnudos. Pero, la historia que más impacta a la niña, es la de como obtuvo Braum su escudo. En esta historia, se nos narra como un pequeño troll, buscaba un tesoro que se encontraba dentro de una cueva, pero, en el momento de entrar, la puerta que en un inicio estaba abierta, se cerró de golpe dejando atrapado al pequeño troll. La madre del troll lloró y rogó durante días a muchos aventureros, que por más fuerte que estos fueran, no podían siquiera hacerle un rasguño a la puerta, pero un día, un valiente héroe, apareció respondiendo al llamado de la madre, trató varias veces de abrir la puerta sin tener éxito alguno. Braum, no se rendiría en su misión, y así fue, al pasar varios días, una idea llegó a Braum, y con una fuerza abrumadora, golpeó la ladera de la montaña para abrir un enorme hueco y así llegar hasta el pequeño troll, esto, lo logró con éxito, pero también provocó que la montaña entera se les viniera encima, Braum, sin muchas opciones, no tuvo más alternativa que agarrar con fuerza la puerta que en un principio le impedía llegar hasta el troll, y ante la mirada atónita de aldeanos, el troll y su madre, Braum logró contener el peso de la montaña sobre la puerta, protegiendo así al troll y a todos los que en el lugar se encontraban. La abuela al final, termina diciéndole a su nieta que se vaya a dormir, y que dentro de poco, ella volverá para contarle nuevas historias, acerca de su héroe favorito.

Top 1



Thresh "El carcelero implacable"

Esta, es de lejos, mi historia preferida en el universo de League of Legends, está de más decir que aparte de la historia, el campeón también es uno de mis preferidos. La historia de Thresh está lejos de ser deplorable, por lo menos para él. Ya que, desde mucho antes de que las islas de las sombras (Lugar en el que se encuentra este espectro) fueran malditas por la traición del Rey Arruinado, Thresh ya ejercía la profesión de carcelero con mucho placer. Fue elegido por los miembros de una orden a la cual pertenecía, para cuidar peligrosos artefactos mágicos y poderosas runas, esto se dio debido a su carácter y a su gran temple, pero, lo que nunca esperarían los miembros de la orden, es que terminaría por corromperse por el influjo de los mismos artefactos que él había jurado resguardar. Los actos que cometía lo acercaban cada vez más a la locura, haciendo cosas que para una persona normal, eran atroces, ejemplo de esto, es cuando arranca las páginas de un libro vivo, solo para volver a cocerlas cuando está casi destruido, y mofarse de poderosos encantamientos pronunciando las palabras necesarias para poder lanzarlos, pero deteniéndose antes de pronunciar la última sílaba, dejando a medias el hechizo, y por lo tanto, irritando a las fuerzas mágicas. Todos estos actos fueron realizados a espaldas de los miembros de la orden, que, consideraban a Thresh el más serio de los miembros, sin saber que estaban en presencia del más sádico y depravado ser que cualquiera de ellos pudiera haber conocido. Pero, con el tiempo, un profundo sentimiento de rencor se hizo presente en Thresh, ya que, todo lo que hacía, era con objetos, él quería experimentar el hacerle daño a personas reales, deseo que se le sería cumplido cuando miembros de la orden le llevaron un mago que había impregnado su cuerpo con energías oscuras que le permitían regenerar su cuerpo ante cualquier herida que sufriera. Esto, emocionó a Thresh en gran medida, ya que, en palabras de él "Era como un juguete que no podía romperse, por más que jugaras con él" y así fue, Thresh, le generó muchas heridas al mago con un gancho que tenía, sólo para deleitarse al ver como se regeneraba su carne y así, volver a empezar. Con el tiempo, Thresh le adicionó a su arma unas cadenas, todo esto con el único fin de hacerle saber al mago que se acercaba la hora de su tortura. Cuando la isla cayó en desgracia, Thresh, a diferencia de muchos de sus compañeros que también sucumbieron ante la maldición que desató el Rey Arruinado, no perdió la conciencia de sus actos, y su objetivo de hacerle daño a todo y a todos, se mantuvo vigente, incluso después de pasar a la no-muerte. Thresh, al convertirse en un espectro, obtuvo poderes sobre los que tenía antes, pudiendo ahora atormentar a las almas de los muertos por el resto de la eternidad. Cómo curiosidad añadida (y esto es algo que debe saber la mayoría) es que, una de las víctimas de Thresh que ha tenido mayor peso, ha sido Senna, la esposa de Lucian (Campeón jugable en el juego)