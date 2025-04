Call of Duty: Mobile (Basico y Opinion)

Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo articulo, esta vez estaré hablando sobre el nuevo juego de Call of Duty que ha estado siendo la sensacion

en estos últimos días, antes de empezar con la reseña les dejo el trailer del juego para el que quiera verlo...

Multijugador





Battle Royale



Zombies



Jugabilidad

Opinion

el juego que ha estado causando sensación desde su lanzamiento el 1 de Octubre de este mismo año, es por esto que he decidido dedicarle un articulo a este juego.Si jugaste Call Of Duty: Black Ops y Call Of Duty: Modern Warfare entonces jugar a este Call Of Duty te traerá nostalgia y felicidad ya que puedes JUGAR EN MAPAS DE ESOS CALL OF DUTY, clásicos como Nuketown son totalmente jugables y te aseguro te traerá hermosos recuerdos. El juego es un Free To Play, es decir, es gratis en los diferentes sistemas operativos en las que fue lanzado como Android y iOS, sin duda es un juego fuertemente influenciado en Black Ops y Modern Warfare y eso lo podemos observar en la siguiente imagen.Pero empecemos, ¿Como es el juego?, ¿Que nos ofrece?, Bueno, como podremos observar en la siguiente imagen tenemos 3 opciones de juego:; este ultimo aun no es lanzado pero lo sera en futuras actualizaciones. No profundizare mucho en estos ya que el articulo se haría muy extenso, pero aun así planeo hablar de ellos mas adelante en futuros artículos.Como el nombre lo indica en este modo podrás jugar Online contra mas personas que tengan el juego es decir multijugador, lo que observamos en la imagen vendría siendo el menu de este modo multijugador el cual además de contar con diferentes modos de juego existe un modoel cual te permite jugar partidas con el fin de subir de rango y destacar en el juego.Para este modo dejare 4 imágenes en las cuales explica como jugar este modo, repito, ya especificare y hablare sobre este modo en un articulo aparte asi que por ahora solo le dare una breve introducción mediante las 4 imágenesComo podemos observar no es muy diferente a otros Battle Royale ya existentes, si bien es cierto que tiene cosas peculiares y curiosas que lo hacen un poco diferente no es mucho por lo que entender el funcionamiento de este modo no se le debe dificultar a nadie en estos tiempos, 100 personas, 1 ganador.Este modo aun no ha sido lanzado (pero lo sera) por lo que no puedo hacer nada mas que darles estas 2 imágenes filtradas que aunque son de mala calidad es lo que pude encontrar y creo están bien para darle un vistazo por ahora en lo que sale y les traiga un articulo exclusivamente dedicado a este modo.La jugabilidad en este juego es buena aunque tiene algunas cosas que pienso deberían ser mejoradas, la fluidez del juego dependerá de tu dispositivo y por su puesto de la velocidad de tu internet, en cuanto a los controles pienso que podrían ser mejores, ya que al tratar de configurarlos estos pueden ser cambiados de lugar mas no de tamaño lo cual dificulta un poco mas presionar estos botones a la hora de necesitarlos, aun así la mayoría son cómodos, fácil de usar e instintivos por lo que no creo que nadie tenga mucho problema en acostumbrarse a ellos.A la hora de jugar podría haber uno que otro inconveniente pero en si es muy nostálgico y muy probablemente te deje un buen sabor de boca.Para finalizar con este articulo dare mi opinion, en lo personal este me parece un juego con un muy buen potencial, disfrutable y sin duda un juego que poco a poco destronara a juegos móviles populares como lo son Free Fire o PUBG Mobile y aunque tiene cosas que mejorar y pulir no debería ser muy difícil ni tardado en ser mejorado/arreglado.Un excelente juego para ser disfrutado ya sea solo o con amigos y que te asegura un buen rato, totalmente recomendable si tienes un dispositivo de media/alta gama.