CALL OF DUTY BLACK OPS 1/ANALISIS

Hola a todos hoy les quiero mencionar uno de los mejores call of duty tambien segun mi criterio . Y tambien los que fue el BOOM en su momento de estreno , la verdad todavia lo es pero dijamos que ya no hay demasiadas personas como antes por que antes estaba repleto ademas de que estos nunca van a pasar de moda ya que nos marco y es perteneciente a la saga black ops y uno de los mejores : CALL OF DUTY BLACK OPS 1.-El call of duty black ops 1 o tambien conocido como call of duty 7 es un juego de disparos en primero persona creado theyarch y ovbiamente distribuidio por activision fue lanzado el 9 de noviembre del 2010 sus platarformas son :play station 3 , xbox 360 , nintendo DS y pc . Tiene 3 modos los de siempre:CAMPAÑALa campaña es muy buena me gusto ucho su inteligenci artificial a pesar de no ser tan buena , si lograba entretener ademas de que los graficos eran mejores qe call of duty 5 world at war . Su historia no estan interensante pero no es aburrida como otros ademas que podias ajustarlo a la resolucion que te quieras o prefieras , lo que no me gusto mucho fue que la musica no era tn buena como la del call of duyt 5 wolld at war , sobetodolo que mas me gusto de la campaña fueron sus armas ya que eran mejores que las de antes y era mas facil de jugar.MULTIPLAYERMultiplayer o multijugador fue una gran experiencia ya que habian mas opciones como duelo por equipo, captura la bandera , duelo de armas ect. Eran muy buenas en especialmente sus mapas largos y pequeños , el mapa que mas jugaba era el nuketown ya que ese es el principal y sus armas muy buenas podias transformarls a tu preferencia y hasta ponerles camuflaje , silenciaor , potecia de juego y muchas otras diversas opciones por cada vez y vas subiendo de nivel hasta el 50 y cada vez te saian nuevas armas lo mejor que casi no tenia problemas de conexion y la cantidad de jugadores en los servidores en ese tiempo no te quedabas solo ya siempre podias interctuar con tus amigos.ZOMBIESZombies para mi el mejor modo de sete call of duty ya que sus mapas son buenisimos la diferecia fue muy notable con de las sagas anteriores ya los zombies nolo usaban ropa de nasi lo mas notable como ya lo e mencinado anteriormente fueron las armas ya que se podian mejorar y los mapas tenian 5 perks:-quick revive- doble disparo-correr rapido- bebida para tener 3 armas al mismo tiempo que era buena de las mejores y el titan . En el online quick revive era reviv rapido y costaba mas que el solo . Lo mas impactante fue cuando saieron sus DLCS contenido descargable osea nuevas mapas los dlcs fueron escalation , first strike , resurrecion , annhilation .MI mapa favorito de zombies del black ops 1 es der riese y tambien fue el ultimo en salir en el 2011.Este juego esta disponible en steam si gustan lo intercambian por gemas aqui en gamehag esta 100% funcional disfrutenlo.