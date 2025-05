Call of Duty: Advanced Warfare-Análisis

Call of Duty Advanced Warfare se divide en dos modalidades el modo multijugador y el modo campaña como suele ser. Situándonos esta vez en el contexto de la historia en el año 2054.El protagonista principal y único personaje jugable de la historia será el soldado Jack Mitchell un Marine de nacionalidad estadounidense.

Historia o campaña

Esta historia o modo campaña es basada en el año 2054 tras que el ejército Norcoreano realiza un ataque a la ciudad de Seúl ubicado en Corea del sur. Jack Mitchell y su mejor amigo Will Irons unos Marine que fueron enviados a defender la ciudad de Seúl, que tras una explosión ocasionada por un detonador lleva a la muerte a Will Irons mientras que Jack Mitchell pierde su brazo izquierdo.





ya después de ser dado de baja por su pérdida del brazo, en el funeral de su mejor amigo el padre dele ofrece la oportunidad para pertenecer a su corporación llamadauna compañía militar privada con la más avanzada tecnología.

Personajes

Jack Mitchell:

Will Irons:

Jonathan Irons:

Un soldado estadounidense que pertenecía a los Marines antes de haberle dado de baja, después se convirtió en miembro de la corporación ATLAS.Era un soldado que pertenecía a los Marines y era mejor amigo del soldado. Muere el 22 de julio de 2054.Presidente y fundador de la corporación privada ATLAS y padre de Will Irons.

Llona: Es una francotiradora experta de las fuerzas especiales Soviética de la federación Rusa y antigua integrante de la corporación ATLAS.









Cormack: Fue un soldado de la Marina y después fue líder de las Fuerzas Operativas Sentinell.









Joseph "hades" Chkheidze: Es el Líder del grupo terrorista KVA y está en contra de la corporación ATLAS.









Gideon: Ex-miembro de Atlas y actual miembro de la Fuerza Operativa Sentinel y mejor amigo de Mitchell después de la muerte de Will.









Multijugador

En esta saga de Call of Duty ya estamos acostumbrados a ver los clásicos modos de juegos y los clásicos enfrentamientos en el modo multijugador, pero en el Call of Duty Advanced Warfare tiene una novedad que son los exoesqueletos, esto nos permite tener una jugabilidad más rápida y ágil en la hora de un enfrentamiento en el modo multijugador. El Call of Duty Advanced Warfare en el modo multijugador podemos notar que tenemos nuevas rachas y accesorios, como siempre la saga de Call of Duty nos da para escoger los diferentes modos de juego como:

DPE

Dominio

Iniciativa

Contra todos

Enlace

Infectado

Llevar la bandera

Buscar y rescatar

Buscar y destruir

Baja confirmada

Punto caliente







Mapas dinámicos

El Call of Duty Advanced Warfare nos ofrece una gran variedad de mapas para el modo multijugador, estos son algunos mapas que tiene COD:Advanced Warfare:

Ascend

Bio Lab

Comeback

Defender

Detroit

Greenband

Horizon

Instinct

Recovery

Retreat

Riot

Solar

Terrace

Call of Duty: Advanced Warfare - Trailer oficial







La saga Call of Duty fue muy criticada cuando anunciaron el lanzamiento de Call of Duty Advanced Warfare por ser muy futurista, pero las opiniones cambiaron cuando los jugadores empezaron a interactuar con el juego, ya que tenía una buena modalidad de juego, buenos gráficos y varios cambios que no estábamos acostumbrados a ver en la saga de Call of Duty.