Call of duty 5: Guerras del mundo

Hola buenas! Después de mucho sin escribir vuelvo con un nuevo articulo, esta vez de Call of duty 5, un juego bélico ambientado en la segunda guerra mundial que en lo personal es mi favorito, espero y se tomen unos minutos de su tiempo para evaluar adecuadamente.

Disfruten de la lectura :D

Introducción

Esta siendo ya la quinta entrega de la mítica saga Call of duty fue un gran salto en todo lo que había sido antes la saga, cosas que analizaremos más tarde. Por otro lado, sigue teniendo el mismo sistema de FPS (first person shooter) y en esta ocasión volviendo a sus inicios; Guerra antigua, ya que en estos momentos y de aquí en adelante, la saga tomo un rumbo muy diferente, únicamente centrándose en guerra moderna.



El juego fue desarrollado por Tryarch y distribuido por Activision, el cual salió al publico el día 11 de noviembre del año 2008, el juego salió para las plataformas, PlayStation 3, Xbox 360, Microsoft Windows, Wii, Nintendo DS e incluso Xbox ONE.

La jugabilidad



El sistema sigue siendo el mismo, el jugador se encuentra en un campo de batalla con sus compañeros controlados por IA (en el modo historia) con un inventario limitado, una variedad de armas y varias clases de explosivos que se utilizan de diferente forma.



El cambio en la jugabilidad vendría con una ligera evolución en cuanto a las físicas, el entorno en esta entrega evoluciono de tal manera que incluso presenta temas mucho más maduros en el campo de batalla y esto se puede ver en la primera escena del juego.



Su historia



Como lo dice el titulo del juego y como lo dije antes; en esta entrega volvemos a la guerra antigua, Call of dury: World at war nos introduce en la carne de varios soldados de diferentes países en distintas batallas de la segunda guerra mundial, lo diferente aquí es que las guerras en las que jugaremos fueron las guerras más importantes y decisivas de la segunda guerra mundial.

En esta entrega lucharemos en la piel de tres solados en las distintas campañas. Siendo así, el sargento Resnov del ejército rojo (soviético) en la campaña rusa y alemana, por otro lado, un soldado del marine estadounidense, el soldado C. Miller en la campaña japonesa luchando en el frente del pacifico, y por último en una misión de la campaña japonesa tendremos que jugar con John Locke, un artillero de los estados unidos de América.





La evolución en el campo de batalla

Esta entrega no se puede comparar a ninguna de las anteriores entregas de la saga, primero que todo su evolución en cuanto a gráficos es muy buena y hace una perfecta sincronía con los diferentes escenarios de batalla.

Por mucho que se parezca en cuanto a jugabilidad y historia, esta quinta entrega es sin duda la más cruda de las 4 anteriores, en esta entrega de verdad te metes en el ambiente de la batalla, te introduce en sus acontecimientos y acciones.

El entorno en Call of duty 5 es una salvajada, los efectos de sonido, el escuchar el grito de los soldados cuando son heridos, el que aun en el suelo agarren una pistola y te disparen mientras se arrastran por el suelo es algo que parece un detalle muy básico, pero que lo cambia todo y no sólo eso, hay cientos de detalles en este juego que hacen que sea simplemente una belleza muy cruda y que hace que se asemeje más a la crueldad de un campo de batalla de la guerra mundial; Ya que estamos hablado del entorno en el campo de batalla, no podríamos dejar de lado la campaña japonesa, la campaña japonesa es una cosas totalmente diferente a todas las demás guerras, lo que sucede en esa campaña es tan visceral que es exquisito. Si prestas atención a todos los detalles que te ofrece del campo de batalla hasta te producirá incomodidad a la hora de estar jugando.

Modo zombie



Sí! Esta es la primera entrega de Call of duty que trajo a la vida el mítico modo de juego de Zombies, en este caso no tiene mucha variedad como algunas de juegos más recientes, es algo básico pero que fue lo que es ahora el mítico modo de juego que muchos aman.

Opinión personal y recomendación



De las 5 entregas de Call of duty que he jugado, esta es sin duda mi favorita y dudo que sea remplazada por otro juego bélico. Como anécdota de la crudeza de este juego quiero redactar una de mis experiencias a la hora de estar jugando este maravilloso título.



“En la campaña japonesa tuve que asaltar un bunker enemigo, utilicé un lanza cohetes para destrozar el bunker y disparé, a la hora de que el cohete impactara con los soldados, vi como sus extremidades salieron volando por todos lados…”



Si no haz jugando Call of duty 5 y te encantan los juegos de guerra antigua, este sin duda es para ti. Muy recomendado.