El cuarto juego de esta saga, hecho para las personas que le gustaria sentir la adrenalina de estar en una guerra

Call of Duty 4:Moderm Warfare fue el primer juego nombrado como (Moderm Warfare) y es el cuarto juego de la saga Call of Duty que ha sido desarrollado por Infinity Ward y distribuido por Activision,este Call of duty como los otros CoD anteriores cuentan con una misma jugabilidad en primera persona o su forma abriviada (FPS),pero a diferencia de los call of duty anteriores en este juego si te disparan o al saltar de un lugar alto llegas a causarte daño no tendras que buscar un kit de Emergencias en el mapa para recuperar la vida sino que simplemente la vida del jugador se regenerará por si sola en unos cuantos segundos (el tiempo de regeneracion varía dependiendo de el daño causado),a demas Call of Duty 4 cuenta con unos graficos muy superiores a los juegos anteriores de CoD y como su nombre lo dice este juego esta hambientado en la “guerra moderna” a diferencia que los call of duty 1,2 y 3.

CAMPAÑA:

El modo campaña como la mañoria de los juegos te da a elegir en que dificultad deseas jugar. Este juego cuenta con cuatro dificultades las cuales son:

#1:Recluta:La recomendada para los pricipiantes ya que esta dificultad es basicamente para que los jugadores aprendan a jugar.

#2:Profecional:Esta dificultad es la normal,para aquellos jugadores que ya entienden el juego y tienen un poco mas de experiencia.

#3:Curtido:Es la dificultad dificil del juego para los jugadores mas experimentados ya que el modo normal no les presenta ningun reto.

#4:Veterano:Normalmente los juegos tienen solo hasta la dificultad dificil,pero este tiene una dificultad que va mas halla de eso,para los jugadores que expertos que quieren llevarse al limite.

El modo campaña tambien esta dividido en partes o en “actos” y al igual que las dificultades,la campaña esta dividida en cuatro actos(Prólogo,Acto 1,Acto 2 y Acto 3.

En cuanto al Multijugador,tiene un sistema de puntos de experiencia o exp que para obtener estos puntos hay que matar a otros jugadores o completar desafios,objetivos… Y al acumular cierta cantidad de exp te hará subir de nivel, a medida que se suba de nivel se desbloquearan nuevas cosas como:Armas,Ventajas,Desafios,Accesorios... Tambien tiene un sistema para que puedas crear tu propia “Clase” donde puedes elegir el equipamiento que deseas llevar o las ventajas que quieras, solo te permite crear 5 clases y en la clase darán a elegir: Arma principal,Arma secundaria,3 Ventajas y granadas;Tambien podras elegir accesorios y camuflajes para las armas.

El Multijugador tiene varios modos entre los cuales estan los principales que son:

Team deathmatch:Que es un duelo a muerte por equipos donde se tiene que eliminar a los enemigos para poder obtener putos y al final el equipo que obtenga mas puntos gana.

FREEFORALL:Al igual que Team DeadthMatch hay que reunir puntos y al final de la ronda el que tenga mas gana,pero aquí es un enfrentamiento sin Equipos,esto quiere decir que todos los jugadores seran enemigos.

Y otro punto importante son las Rachas,que se obtienen al matar cierta cantidad de jugadores sin que el jugador muera,Las rachas que tiene Call of Duty 4:Moderm Warfare son:

VAT:Una ventaja que permitirá ver a los enemigos en el minimapa sin necesidad de que los enemigos disparen.Y para obtenerla se tiene que matar a 3 enemigos seguidos sin morir.

ATAQUE AEREO:Permitirá llamar a unos aviones aliados para que dejen caer bombas en el sitio que el jugador deseé.Para hacerlo se necesitara matar a 5 enemigos seguidos sin que el jugador muera.

HELICOPTERO:Se podrá llamar a un helicoptero aliado para que de vueltas por todo el mapa,buscando y eliminando a la cantidad de enemigos que pueda.Para esta racha se necesita matar a 7 enemigos sin que el jugador muera.

Y es muy importante decir que la saga de Call of Duty no tenía tanto éxito y gracias a este juego la saga se recupero y llego a ser uno de los juegos mas jugado a partir de ese momento.