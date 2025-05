Call of duty 4 Mi experiencia en el juego

El juego que me impresiono y me hizo llorar en algunos niveles de su gran niveles intelectuales gran juego con unas ganas de vivir esa guerra en la que estaba diseñado el juego

Un día en la mañana estaba encendiendo mi computadora para empezar a jugar Call Of Duty 4 porque me impresiono su atrilera y quise jugarlo y es donde empece a cambiar en como mirar la guerra y todo normal hasta que empece a llegar a unos niveles donde todo era extremadamente difícil porque yo me arriesgue a jugar al modo difícil porque había 3 modos Fácil Medio Difícil y yo elije el modo difícil quise aventurar por el modo difícil porque al querer entrar al modo fácil creo que no estaría percibiendo la adrenalina que seria en modo difícil entonces.

Llegue a un nivel donde empece a cambiar mis ánimos donde vi mi base destruida donde vi que todo la fuerza que había en ese momento se fue abajo todo exploto es cuando toda las fuerzas armadas empezó a traer helicópteros y sus tanques todo era magnifico todo era como si estarías en primera persona fue lo mas genial que pude ver en un vídeo juego y el juego logro a que me gustara la guerra a que lo amara porque todo era genial era pura balas y puras persecuciones pero justo cuando creí haber visto todo.





Llegue a un nivel donde era matar a un líder de narcotraficantes y le dispare

Con una adrenalina jamas vista era de lo genial lo que sentía al disparar se que no fue real pero lo sentí muy grande esa adrenalina al disparar y cuando seguía adelante y avanzado niveles llegue a un momento donde me puse a pensar que tal si todo esto es real que tal esto lo están viviendo en otro país pero no acá donde vivo yo y ese momento lo deje de pensar y decidí seguir jugando y después salio una ultima misión de poder hacer una persecución y ahí es donde empieza una gran persecución muy grande imaginaria y cuando pensé que los buenos siempre ganan no era esa me di cuenta que nos mataron al final llego el jefe de narcotraficante al cual le dispare y pensé haberlo matado pero no seguía vivo no se como pero seguía vivo y ahí es entonces nos mataron muimos los buenos donde pensaba que los buenos siempre ganaban pero no fue así en fin

LA EXPERIENCIA

Que tuve en el juego fue que no siempre ganan los buenos y que no siempre pierden los malos y los buenos sentimientos que los pase fue en ese juego donde empece amar la guerra lo vi de otra perspectiva donde todo cambio en mi donde el juego me hizo ver lo que yo quería dedicarme en una profesión de la guerra pero todo me llevo a que solo debes confiar en ti mismo en ser una gran persona y prestar servicio a tu patria y tener mucha fe en tu y tus amigos y nunca desconfiar de ellos no desconfiar nunca de ti mismo siempre ser una persona que apoya a los demás y nunca fallar a tus familiares que ellos siempre estarán para ti aunque no lo sopeas ellos darán todo por ti