Black Squad - Cubrete, Dispara y Vence (Artículo)

Hola comunidad de Gamehag. ¿Cómo se están el día de hoy? ¡Espero que este de lo mejor! Como siempre el día de hoy les traigo un juego que además de ser gratis en uno de los mejores en su género Free to Play y este título se llama ‘’Black Squad’’ es un título muy frenético y divertido con un multijugador bastante bueno del cual hablaremos más adelante, así que dicho esto vamos a comenzar rápidamente con el artículo del día de hoy.

LANZAMIENTO DEL JUEGO



Primero que todo algo importante que debo decir es que este es un título solamente disponible para los usuarios de PC, quise subir un juego de esta plataforma solamente, puesto que ya he subido muchos títulos exclusivos de PlayStation 4 y hoy tocaba hacer uno disponible solamente en PC. Dicho esto, este título fue estrenado oficialmente el 28 de julio del 2017, es un videojuego Free to Play así que todo el mundo lo podrá probar, dado que tampoco es tan exigente en cuanto a requisitos gráficos, Ahora que comentamos un poco acerca del juego vamos a pasar a la siguiente categoría de este artículo.







JUGABILIDAD



Este título se denomina como el mejor juego del género Free to Play, en mi opinión se arriesgó bastante diciendo esto, dado que tenemos un competidor muy fuerte y este es el legendario Counter Strike. De hecho, ahora que comente sobre el Counter Strike si quieren darse una idea de cómo es la Jugabilidad de este título se parece mucho a la del Counter Strike. Ya que la movilidad y la cámara son muy similares. Pero no se vayan, ya que además de que el título es gratis pensaran que de seguro es Pay To Win y no podrían estar más equivocados, dado que el juego no tiene micropagos en lo absoluto, de hecho, si tiene. Pero solamente para mejorar la apariencia y no afecta en nada a la Jugabilidad del juego. Y esto en mi opinión es un acierto bastante grande por parte de los desarrolladores del juego.







MODOS DE JUEGO



Los modos de juego, la mayoría por no decir que todos los títulos de este género tienen una variedad extensa de modos de juegos y este no se podía quedar atrás, dado que cuenta con una variedad decente de modos de juego que por cierto los mencionaremos más adelante, así que no se vayan porque esto recién empieza. Vamos a empezar con el primer modo de juego y este es Combate Rápido cuando entremos a este modo tendremos modalidades las cuales son Team Deathmatch, Demolición 8vs8, Demolición 5vs5, Asesinato y Combate de Batalla. Estos modos son bastante jugados por la comunidad así que siempre tendrás acción para no aburrirte en un buen rato, Ahora vamos a pasar al segundo modo de juego.







Además del modo de Combate Rápido tendremos el modo de Partida Competitiva en la cual vamos a adentrarnos en partidas, ya con un ambiente más serio y con jugadores más experimentados, mi recomendación sería que antes de entrar a este modo practiques en el modo anteriormente mencionado para que tengas una noción del juego y de sus mecánicas. Otro modo muy interesante es el modo de Combate Personalizado en el cual vamos a poder crear nuestras propias partidas con amigos, un modo que nunca puede faltar en un buen título de acción y disparos en primera persona. Para acabar con los modos de juego, por último, pero no menos importante tenemos el Modo de Combate de Clan que como el nombre lo dice los clanes se enfrentarán y dejaran la sangre en el campo de batalla para saber quién es el más fuerte. Con todo esto dicho vámonos a un apartado el cual puede ser que a muchos de ustedes les interese.







GRÁFICA Y SONIDO



En cuanto a la Jugabilidad como ya dije se parece mucho a la del Counter Strike, pero en cuestión de gráficas creo sinceramente que lo supera, ya que las texturas que tiene, la ambientación en general me parece increíble para un juego que es Free To Play. Además de que es un tanto más realista que otros títulos del género, Dicho esto vamos a pasar al apartado del sonido.



En el apartado del Sonido es bastante espectacular, pero aquí hay un inconveniente y es que cuando matas a un jugador enemigo suena un ruido bastante molesto bajo mi punto de vista y para mí eso es una falla que debería ser arreglada, ya que es muy incómodo que cada vez que elimines a algún enemigo suene ese ruido de fondo que es bastante fastidioso. Quitando eso no le veo más fallas a esta categoría, Así que vamos a la siguiente.







OPTIMIZACIÓN



En el apartado de la optimización la verdad se tiene que decir y es que este juego en este apartado en bueno, pero hay una pequeña desventaja y esta es la de los servidos, puesto que a veces se caen y te saca de la partida, pero supongo que esto con el tiempo lo irán arreglando poco a poco a medida que el juego avance y se desarrolle. Ya comentado esto pasemos al último apartado de este artículo. Bastante simple en comparación a los que hago siempre pero hoy la verdad no tenía muchas ganas de escribir.







OPINIÓN Y CIERRE



Bueno chicos hemos llegado al final de otro artículo exitoso, la verdad agradezco a todas las personas que se quedaron conmigo hasta el final que de seguro son los moderadores porque muy poca gente lee los artículos completamente. Por ultimo sobre el juego solo les tengo que decir que lo recomiendo mucho si es que quieren cambiar un poco de aires a un juego un tanto diferente. Como siempre, hasta la próxima, un abrazo y adiós.



TRAILER PUNTUACIÓN DEL JUEGO: 8/10 PRECIO: Free to Play STEAM