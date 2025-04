Assetto Corsa Competizione - La nueva era Artículo

¿Cómo están comunidad linda de Gamehag? Espero que la estén pasando de maravilla porque el día de hoy les traigo un título llamado Assetto Corsa Competizione. Ojo ayer escribí sobre un artículo parecido a este, pero no es el mismo, dado que este juego es su predecesor, les quise explicar esto para que no se confundan pensando que es el mismo título. Dicho esto, con todo esto aclarado vamos a comenzar con el artículo del día de hoy.

LANZAMIENTO DEL JUEGO



Aparte de mi análisis como saben siempre tenemos que explorar un poco desde la evolución del juego, así que vamos a empezar diciendo que este juego fue estrenado el 12 de octubre del 2018, cuatro años después del original con muchos fallos arreglados y mejoras implementadas. Este título está disponible para Xbox One, PlayStation 4 y Microsoft Windows, pero en PC con los requisitos en recomendados son considerado de altos requisitos por su calidad gráfica que es muy realista y detallada. Tanto de los circuitos como los coches, y por último fue desarrollado por la compañía Kunos Simulazioni, pero espera además de todo lo mencionado anteriormente, Este título posee una calidad de ambientación y cambios de clima hermoso, Además posee el ciclo del día y la noche para un mayor deleite visual. Dicho esto, vamos a pasar a la siguiente categoría del artículo.







JUGABILIDAD



Este título tiene compatibilidad para que lo puedas jugar con diferentes dispositivos tanto mouse y teclado, control o mando y con volantes, Siempre he querido probar este último pero nunca se me ha presentado la oportunidad pero por lo que escuchado es una experiencia increíble, El único que he probado es el mando y la emoción que te invade cuando llegas número uno a la meta es de otro mundo.



Este título tiene una jugabilidad bastante fluida y muy realista penalizando a las personas cuando cometen un mínimo error en la pista, así que ten cuidado corredor por que un simple error puede hacerte perder la carrera o algo mucho peor. ¡Conduce con cuidado!







MODOS DE JUEGO



Este título cuenta con varios modos de juego el más básico de todos es el Tutorial aquí como en todos los juegos ya sea de carrera, luchas o lo que sea sirve para aprender las mecánicas y controles que tiene el juego, para cuando juguemos contra la IA o en el multijugador no hagamos destrozos en la pista. Además de este modo tenemos los Eventos Especiales que son otro modo de juego en el cual vas a poder jugar varias pruebas y podrás comparar tus resultados con otros jugadores, también está el Modo Campeonato este al contrario del tutorial nos deja más libertad y nos permite muchas más modificaciones tanto en coches, circuitos etc. para disfrutar de las carreras con mayor versatilidad.







Pero como todos los juegos actuales de carrera no se podía quedar atrás el modo Online al principio cuando el juego fue estrenado la gente se empezó a quejar mucho por este modo, puesto que cuando querías unirte a una partida Online los servidores fallaban bastante y además de eso los jugadores no respetaban y empezaban a chocar, era prácticamente un desastre. Ojo eso era cuando el juego se acababa de estrenar hoy en día sigue teniendo sus problemas en los servidores, pero mucho más reducido que antes y algunas personas han aprendido que las carreras se disfrutan mejor en paz y armonía, incluyéndome a mí que a veces se me cruzaban los cables y hacía destrozos en la pista.







VEHÍCULOS DISPONIBLES



Este título como su antecesor cuenta con una variedad gigantesca en cuanto a vehículos y circuitos el único problema aquí es que algunos de los vehículos y circuitos solo los vamos a poder jugar si compramos el DLC, pero aparte de eso no hay mucho problema, dado que el juego cuenta con una variedad de circuitos aceptables y de coches muy extensa claro esto sin contar el DLC. A continuación, les voy a comentar sobre algunas de las marcas de coches que incluye este Assetto Corsa Competizione.







GRÁFICA Y SONIDO



En este apartado este título aplasto a su antecesor, puesto que la calidad gráfica es ultra realista, ya sea en los Coches, Circuitos, Ambientación etc. por este motivo las PC de gama media-alta tienen problemas para correrlo a Full, pero bajándole un poco los gráficos se disfruta de cualquier manera. Sea como sea te voy a estar dejando los requisitos tanto mínimos como recomendados para que veas si tu PC aguanta o no el juego.



Ahora vamos a otra categoría donde el juego resalta mucho y es en el apartado Sonoro, Este título cuenta con un sonido de los coches derrapando en la pista, la lluvia, los choques entre vehículos sencillamente hermosa para el oído, Si quieres probar una experiencia realista con una calidad de sonido espectacular te recomiendo este juego, ya que tiene todo esto y más.







OPTIMIZACIÓN



Este juego ha tenido algunos problemas en cuanto a optimización en PC, puesto que como dije anteriormente tiene unos requisitos muy elevados y por esta razón el juego sufre en este apartado, dado que no está perfectamente optimizado como otros títulos del género, Además como muchos juegos de este tipo de vez en cuando si tu internet falla te dará ciertos problemas en las carreras o eventos en línea.







OPINIÓN Y CIERRE



Hemos llegado al final, como siempre espero que me hayan acompañado todo el artículo, Aquí debajo les estaré dejando el Tráiler, Puntuación y los más importante el precio del juego por si desean comprarlo en un futuro, Sin más que decir aquí me despido, un abrazo muy fuerte y hasta mañana, Adiós.



TRAILER PUNTUACIÓN DEL JUEGO: 9/10 PRECIO: €22.39 Kinguin