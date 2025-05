Buenas, gente.



En este articulo voy a hablar de Assassins Creed, sus armas, la empresa, sus avances, franquicia, etc.



Espero que les guste



Cualquier error que tenga háganmelo saber porfavor y comenten, todo ayuda.

Assassins Creed es una franquicia de videojuegos de acción, aventura y sigilo desarrollado por la empresa de videojuegos Ubisoft.

Esta serie de videojuegos esta disponible en muchas plataformas, PlayStation, Xbox y PC. Actualmente es una de las franquicias mas queridas por los jugadores. La empresa ha desarrollado mas de 10 títulos.

Cuando comenzaron a crear los primeros Assassins Creed los juegos tomaron mucha fama, estamos hablando de Assassins Creed 1, Assassins Creed 2, Assassins creed Brotherhood, Assassins Creed Revelations, Assassins Creed 3, etc. Obviamente con el tiempo fueron modificando muchas cosas, por ejemplo las ubicaciones, ya que cada titulo se ubica en un lugar diferente como Assassins Creed 1 que esta enfocada en Tierra Santa donde se nombran ciudades como Damasco, Jerusalén, como en Assassins Creed 2 que sucede en la Italia del Renacimiento, la Revolución Americana en Assassins Creed 3, la Francia de la Revolución en Assassins Creed Unity y la Inglaterra victoriana en Assassins Creed Syndicate. Con el avance de los títulos los juegos se fueron expandiendo también a lugares como Egipto y Grecia.



Ahora voy a hablar de como fue el cambio de la saga con el paso del tiempo. Al principio las primeras entregas eran muy queridas, los jugadores estaban satisfechos con el desarrollo y el trabajo que había hecho Ubisoft, en mi opinión los primeros juegos fueron, son y siempre van a ser los mejores.



Cuando estaba por salir Assassins Creed Valhala los gamers nos sorprendimos por muchas cosas, calidad grafica, jugabilidad, sistema de combate y muchas cosas mas, pero cuando se jugo por primera vez no fue lo que esperaba y no quede muy satisfecho. Yo lo que quería era volver a los antiguos títulos, pero al parecer no fue lo que paso. A pesar de que la jugabilidad fue buena y los gráficos también, siento que no estaba jugando a lo que jugaba antes. Esto no quiere decir que me haya decepcionado, lo que quiero decir es que le falto una pisca de algo.

Conozco mucha gente que tiene el mismo pensamiento y opinan igual que yo acerca de este lanzamiento y he visto muchas opiniones similares. Lo que queremos es volver al pasado. Hace poco se anuncio Assassins Creed Mirage, un juego que según Ubisoft, lo que va a hacer es lo que queremos nosotros, volver a ese increíble y emblemático Assassins Creed 1.



Ojo, que Assassins Creed 1 es generalmente el juego mas querido de la saga pero, también tiene sus puntos negativos. El juego es un poco corto y con escases de misiones las cuales son bastante fáciles de superar y bastante repetitivas ya que lo único que había que hacer era conseguir información alrededor de la ciudad lo que constaba siempre de lo mismo, hurto, espionaje, interrogatorio, y tareas de informante, para luego conseguir la misión de asesinato que requería en asesinar un objetivo.

Después de un tiempo cambiaron cosas, no mucho pero para lo que fue el juego esta bien, lanzando la Director´s Cut Edition para PC, que lo único que modifico fue el motor grafico y agregaron unas misiones secundarias.



Ahora voy a pasar a hablar acerca de los movimientos del personaje, parkour, etc. Supongo que todos estamos de acuerdo con que el primer Assassins Creed al ser la primera entrega de la saga es la peor en este sentido, combate y movimientos pausados y parkour lento. Esto no quiere decir que las ultimas entregas tengan el mejor desarrollo de esto, de hecho a mi parecer, si tengo que elegir uno de la saga que tenga todo eso es Assassins Creed Unity. A pesar de los bugs y los problemas que tuvo es uno de mis preferidos cuando se habla de esto, movimientos rápidos, parkour rápido, continuo, sin ningún tipo de pausa, además del combate también en el cual podremos eliminar de 2 hasta 4 enemigos de forma rápida y sencilla sin perder tiempo.

El problema este de la lentitud duro mucho desde Assassins Creed 1 hasta Assassins Creed Revelations, luego fueron mejorando de a poco fueron saliendo los siguientes juegos con Assassins Creed 3, Assassins Creed 4 Black Flag, Assassins Creed Syndicate, etc.



Hablando de DLC no hay mucho que hablar pero siempre se puede decir aunque sea una mínima cosa. No es una franquicia que tenga muy en cuenta el tema de los dlc ya que hay muy pocos comparando con la cantidad de juegos que hay. La mayor parte de los juegos no incluyen ningún tipo de dlc. Los únicos juegos de la saga que tienen dlc son Assassins Creed Revelations que cuenta con 3 dlc, Assassins Creed 4 Black Flag que cuenta con 10 dlc, Assassins Creed Unity que cuenta con 2 dlc, Assassins Creed Syndicate que cuenta con 9 dlc, Assassins Creed Origins que cuenta con 6 dlc, Assassins Creed Rogue que cuenta con 5 dlc, Assassins Creed Odyssey que cuenta con 3 dlc y por ultimo el Assassins Creed Valhalla que cuenta con 4 dlc. Solo 8 de los 14 juegos incluyen dlc.



Para finalizar voy a hablar de las armas, un tema con el que me identifique mucho en esta saga. Si hay algo que me encanto de esta franquicia fue lo bien que mantuvieron viva durante tanto tiempo pasando por juegos y mas juegos el arma que a todo jugador le encanta, si estoy hablando de la emblemática hoja oculta, un arma tan simple pero a la vez tan letal, podes hacer muchas cosas con esa simple hoja, asesinatos aéreos, sigilosos, etc. Como todos sabemos esta arma tuvo muchos avances desde el primer juego en el cual era obligatorio cortar el dedo anular para utilizar la hoja, esto se evito en Assassins Creed 2 en donde Leonardo Da Vinci mediante planos logro realizar modificaciones a la hoja evitando cortar el dedo anular y agregando otras cosas como dardos tranquilizantes y un cañón para matar a largas distancias. Luego en Assassins Creed Revelations en el que tenemos una especie de hoja con gancho con la finalidad de trepar con mas rapidez. También en Assassins Creed Unity en donde podemos utilizar una especie de ballesta pequeña instalada en el mismo lugar que la hoja oculta llamada hoja fantasma que nos permite asesinar sigilosamente desde una mayor distancia. Después en Assassins Creed Syndicate tenemos una especie de soga con gancho también instalada en el mismo brazo que la hoja oculta y a la par de ella, lo que nos permite trepar a lugares con mayor altura.