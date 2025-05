Arsenal, de los mejores juegos de Roblox

Arsenal es un juego de Roblox desarrollado por ROLVe y que se pudo jugar ya el 18 de agosto de 2015 y que ahora es uno de los juegos más populares de Roblox!

Como acabo de decir, cuando entres a Roblox, en la barra de populares verás este juego. Y te preguntarás: de que va? Pues ahora te lo explico!El juego es un shooter en primera persona de juego de armas, cada eliminación te dará la siguiente arma y así hasta matar a alguien con el cuchillo dorado, el cual te otorgará la victoria de la partida.No creas que el juego empezó tan bien porque tuvo bastantes problemas de desarrollo y hace tiempo casi no había gente jugando, pero era divertido.Ahora os voy a explicar más aún del juego:Arsenal cuenta con varios modos de juego: Estándar, Concussion Mania, Rotación de armas, Competitivo y algunos más pero casi siempre se juega en Estándar. Concussion Mania nos limitará todas las armas y solo tendremos el Concussion Rifle, que mata de un tiro. En Rotación de armas no cambiaremos de armas cada vez que matemos a alguien sino que se nos cambiará automáticamente cada 20 segundos. El competitivo no se que es porque las veces que lo he jugado no veo ningún cambio respecto al modo Estándar.Cada vez que acabes una partida te darán B$ según tus estadísticas en la partida. Este dinero de juego también se puede comprar con Robux. Los B$ sirven para comprar una de las muchísimas skins, armas cuerpo a cuerpo, cajas, efectos de muerte y muchas cosas más...A lo largo de la vida del juego, han habido varios eventos como los de verano, navidad... en los que conseguiamos una serie de coleccionables al matar enemigos que se cambiaban por skins exclusivas.Al ser un juego tan famoso no es de dudar que otros juegos de Roblox quieran hacer colaboraciones con ellos como en el caso de Adopt Me que hizo una colaboración que incluía una skin de bebé.Desde que salió el juego, no ha dejado de recibir actualizaciones constantes por parte de ROLVe, que meten muchísimo más contenido del que ya tiene el juego: meten armas nuevas y divertidas, algún mapa de vez en cuando, algún modo de juego nuevo (rara vez). Estas actualizaciones mantienen enganchados a los jugadores y alargan mucho la vida del juego.El juego es muy divertido y me ha dado muchas risas, es por eso que os lo recomiendo a todos y si jugáis con un par de amigos podréis pasar muchas tardes jugándolo sin aburriros.Yo le doy un 9 lo cual es mucho para ser un juego de Roblox (no estoy infravalorando Roblox solo digo que no tiene tantas posibilidades como puede tener Unity u otros).Hasta aquí llega mi artículo, adiós!