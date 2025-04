Hola amigos de la comunidad de GameHag. Esta vez les vengo a traer un juego que los va a emocionar hasta las lágrimas, yo estuve a punto de hacerlo, el juego en cuestión es Arise - A Simple Story. Es un título que le va a gustar a cada uno porque los va a llenar de emociones, a tal punto de empatizar con el personaje. Ahora sin mas nada que decir vamos allá!!!

Este es un juego de exploración y aventura por excelencia, y para mí, uno de los mejores juegos que he jugado de este estilo. Este fue creado por Piccolo Studio y recién estrenado en el año 2019, muy reciente. Este juego fue creado para que se pueda jugar en las mayorías de las consolas a excepción, casi siempre en los juegos que traigo a la página, de la pobre Wii y de los teléfonos celulares.





HISTORIA

Esta increíble y emocionante historia va a empezar en un lugar raro, que es parecido a un funeral. Después de esto vamos a ver el cuerpo del hombre del funeral que está situado en una colina que fue iluminada recientemente. De repente Nos damos cuenta que ese hombre se está yendo a un lugar que sería su nueva casa, es un lugar casi soñado, donde hay montañas nevadas, parecido a un paraíso. En todo este paraíso vamos a tener un lugar señalado, que desde ahí vamos a empezar a jugar con este hombre en algunas misiones. Estas misiones van a estar representado los momentos más felices que vivieron el protagonista, con quien vamos a jugar, y su querida. Va a ser una mezcla de emociones, desde tristeza hasta felicidad. Todo esto va a ir explicando tan simple, pero a la vez extremadamente maravillosa y emocionante.





JUGABILIDAD

Al hablar de la jugabilidad, vamos a hablar de que es algo muy fácil de usar, algo simple. Acá vamos a tener que usar una herramienta muy especial, esta sería la de manejar de la mejor manera posible el tiempo, esto quiere decir que usando un interruptor vamos a poder ir para atrás o acelerar el tiempo, esto nos va a servir especialmente para superar los diferentes obstáculos que nos presenta el juego, por ejemplo, un camino lleno de nieve que no se puede cruzar, lo que hacemos es acelerar el tiempo para que pase la época y se derrita la nieve. Pero hay que tener cuidado ya que es una herramienta que también nos puede jugar en contra si no la usamos bien.







Con respecto a cómo juega nuestro personaje, lamentablemente, nuestro amigo no va a tener una gran cantidad de habilidades, sino que va a tener muy pocas. Puede hacer cosas tan simples como saltar, escalar la montaña. Lo bueno que va a tener va a ser un gancho que lo va a ayudar a lugares donde simplemente con sus manos y habilidades no podría acceder. Lo malo que tiene la jugabilidad de este es que de vez en cuando realizar las habilidades se hace un poco complicado como, por ejemplo, no salta como debería saltar, el gancho no llega a ciertos lugares donde debería llegar, y cosas así. Pero esperemos que esto no les opaque la historia cuando lo jueguen.





OPINIÓN PERSONAL

La verdad es que empecé a jugar este juego más que nada por su increíble historia que por su jugabilidad. Estuve leyendo acerca de este juego antes de empezarlo, y la verdad que tenían toda la razón acerca de lo que genera en las personas, esa sensación de empatía que nos lleva a tratar de cambiar un poco nuestro pensamiento. Personalmente la jugabilidad no me gustó mucho, pero lo jugaría mil veces más porque me fascino el contenido y la manera en que cuentan la historia. Espero que todos puedan jugarlo alguna vez y que me digan que pensaron al jugarlo. Ojala les encante tanto como a mí.No se olviden de dejar sus comentarios. Muchas gracias.