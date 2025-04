Anodyne 2: Return to Dust

En este juego tenes que explorar y completar la historia que te entretiene. No es tan interesante pero seguro te diviertes.



Tenes que peliar contra monstuos y cosas mas extrañas pero cuando entiendes el juego ya no te vas a quejar de eso.



Tenes distintos poderes y algunos la gran mayoria los tenes que conseguir.

Este juego no tiene buenos gráficos pero es una historia buena.



Eres un chico con poderes que tienes que ayudar a la gente entrando a su cuerpo con sus poderes. Pero no es tan aburrido es una historia interesante

y muy buena te divierte mucho y te deja entretenido por horas y horas.

Este juego se trata mas de explorar y de rol lo bueno es que es barato y para no aburrirse tanto.



vas a estar horas en la compu sin salir y no vas a lograr salir.



Esta en cualquier idioma y es divertido conoser las raresas de la realidad es muy raro y vas a querer verlo y te vas a divertir.

El juego tiene mucha imaginacion y vas a querer vivirla por eso que esperas decargalo AHORA y mira todo lo de el juego.Este juego te da mucha inspiracion para conocer mas cosas e intentar conocerlas y vivirlas.Es muy divertido el juego, tiene partes que vas a un mundo de los que tienen malos grafico, y en ese mundo todo es muy difícil. Tenes que luchar con unas cositas que no me se el nombre pero es como un virus rey.Este juego esta gratis por ahora creo que nada mas esta gratis en epic games para descargarlo hoy, por eso vallan ahora a descargarlo antes que se valla y si se va, compralo esta un dolar y medio en epic games y 220 pesos en steam.Despues conseguis mas poderes pero despues hablo de eso.En esos mundos con maloss todo se complica porque hay un bicho que lanza tres bolas que te persiguen y vos tenes 5 vidas y despues hay cosas que son como huevos que te dan mas vidas. Yo tengo el juego y tengo 7 vidas pero para mi no es tan difícil.El juego como piensan es de puzles pero los puzles no son difíciles son faciles pero mientras llegas mas lejos mas se complica pero no creo que tanto. Y si no entendes fijate un video.El juego no tiene distintos finales.Pero lo bueno es que si conectas tu mando a la play podes jugar con el mando y se te facilita mas. Yo juego con mando porque es nueva mi compu y no se usarla pero eso no me detiene a usarla.Ahora les voy a dar unos consejos para el juego por eso lean bien.Siempre lee todo porque te enseñan los controles y tambien te indican que hacer yo no ley y no sabia porque no me dejaba pasar.Investigar los lugares que te den duda yoencontré a la lombriz.Hablar y mirar a todos los bichos que veas porquevas a saber con quien tenes que hablar.También tenes que agarrar vidas para subir de nivel una torre que aun no se a donde te lleva pero despues lo voy a saber.En el juego hay como unos hombres que creo que son muy poderosos pero lo divertido es investigar, jugarlo por tu cuenta y pasarlo solo aunque no entiendas pero igual mirar un videito no es tan malo.Cuando entendes el juego te diviertes este juego no es el mas bueno del mundo pero si queres estar un rato jugando a algo porque tenes que esperar lo podes jugar.Si te quedas jugando mucho el juego lo podes completar. Tardaras varios dias pero de eso se trata el juego de nunca completarlo y estar unos 80 o 90 años tratando de completar un juego que lo malo no te van a dar el premio nobel pero te vas a divertir