Animal Crossing: Happy Home Designer

¡Buenas y bienvenidos de nuevo comunidad de Gamehag! Sabéis últimamente hay un juego que no puedo sacarme de la cabeza y de las grandes tardes de vicio.. ¿os hacéis una idea? Pues estoy hablando de Animal Crossing. Ahora mismo estoy enganchadiísima a New Horizon pero hoy quería traeros un juego de esta maravillosa saga del cual es un tanto diferente.



Así puestos, vámonos de cabeza con: Animal Crossing: happy home designe.

Para empezar diré que este juego me gusto mucho cuando lo jugué en su día hace ya hace un par de añitos, y si bien no es mi preferido aquí os contare el que me gusto y que no, así de paso repasare para explicaros las distintas cosas que ofrece este título y que de diferente tiene respecto a los anteriores entregas.En primer lugar y más importante de este juego en concreto es que no contaremos con casa propia y es un punto que ciertamente desconcierta a los jugadores más veteranos, pero no os preocupéis porque aquí no nos enfocaremos en nuestra casa sino en la de nuestro adorables vecinos, ya que en este juego contaremos con un trabajo, siendo el primero título en implementar esto (no cuento cuando trabajamos de recadero en Wild Word por 1 día) ya que aquí trabajaremos en una inmobiliaria y seremos los encargados de decorar las casas de como dije anteriormente de nuestro vecinos que vendrán pidiendo ayuda para ponerla a su gusto personal.Aquí es donde entramos en acción haciendo posible ese sueño pudiendo incluso elegir muebles de todo tipo, además de paredes, suelos, adornos y un largo etc bastante amplio. Tendremos que echarle muchísima imaginación y creerme os saldrán unos diseños asombrosos. En mi opinión es un punto fuerte pero como os decía no disponemos de casa y eso sinceramente es un punto negativo puesto que yo soy una vieja loba de costumbres y he de admitir que si bien el juego es muy divertido el no poder tener una propiedad me duele en mi orgullo crossinguero (persona fanática de Animal Crossing).Otro punto que lo catalogare como hacha de doble filo es la personalización de nuestro personaje si bien podremos cambiarnos el peinado y un poco el estilo de ojos, no podremos hacerlo con la ropa, hablo lógicamente de la nuestra ya que deberemos tener siempre el uniforme puesto en ese sentido es realista el juego ya que en la vida real tienes que llevar tu uniforme de trabajo y no puedes ir como quieras a trabajar.Por otro lado cabe destacar que los colores del inmobiliario podremos cambiarlos de color poniéndolo el tono que más nos guste y así que quede bien con cada estilo, hablando de estilo también se puede cambiar cosas de pueblo como por ejemplo: los puentes pudiéndolos poner de diferentes maneras, decorar la playa del pueblo, además de que contaremos con cercas para las casas y como no, también podrán ser personalizables. Aquí podremos cambiar todo tipo de cosas y el nivel de personalización esta mucho más currado que en New Leaf lógicamente ya que es donde el juego pone toda la carne en el asador para brillar por su innovación.Saber que el título no es en ningún momento difícil ni se hará lioso ya que los vecinos cuando nos pidan remodelar su hogar nos asignaran una pequeña lista con las cosas que deberemos poner para que el vecino se sienta cómodo con su nuevo hogar. Quería mencionar que al fin nuestra secretaria favorita Canela tendrá su propia casa en el juego, si compañeros podremos decorar para que nuestra adorable Shih Tzu este de lo más contenta.Os dejare un dato curiosos y es que para los más peques o los que nunca habéis jugado un Animal Crossing hasta la fecha o empezasteis con New Horizon, deberéis saber que es posible modificar los alrededores de la casa sobre la parte exterior con diversos objetos, pues bien que sepáis que fue con Happy Home Designe quien innovo en ese aspecto, aportando de este modo un toque muy refinado a las diversas casas, además de que en lo personal me gusto bastante y ojala se hubiera implementado antes en New Leaf.Ahora viene una parte muy importante de este juego mayormente siempre pienso que es la más trabajada, pues efectivamente los sonidos ya que podremos poner distintas melodías para la estancia en la que nos encontremos dando todo con nuestros dotes de interioristas, con unas canciones de lo mas encantadoras que quedaran perfectas con el ambiente que queramos generar ya que no solo se centrara en sonidos de naturaleza. Lo admito me chiflan las distintas canciones de Totakeke que están disponibles.Tiene una curiosa función Amiibo que nos hará poder traer al vecino que queramos siempre y cuando tengamos su carta o su figurita (Como es el caso de Totakeke y Candrés ).En general el juego esta muy bien, es muy divertido pero tiene una gran pega y es que lamentablemente se vuelve muy repetitivo a la hora de dedicare mucho tiempo y esto hace que se vuelva un poco aburrido, de este modo provoca que le echemos menos horas que con los juegos principales de la saga, aun así muy recomendable. Si todavía no tenéis una Nintendo Awitch o estáis pensando en comprar una y no sabéis como va la cosa os recomendaría ir directo a por New Leaf sinceramente y luego como implemento este, si bien no es la panacea después de New Leaf, seguro os gustara un montón y de paso os quitáis un poquitín esas ganas locas de jugar al nuevo título hasta que lo podáis tener.Hasta aquí el final del artículo, espero que os haya gustado y servido mi opinión. Nos vemos pronto, un abrazo lectores.