Anima Gate od Memories (PC y PS$)

Hola, buenas tardes compañeros, hoy les vengo a platicar de un juego que quizás no conozcan, un juego estilo rol y acción mezclados con un estilo grafico animado y realiza muy fantasía, Anima Gate of Memories, juego en steam y consola de PS4. Sin más les platicare de este divertido y entretenido juego

Como explicare, Anima Gate of Memories un juego diseñado para el rol y acción combinados hacen que sea un título bastante divertido, quitando algún de otro farmeo de ahí que se tiene que hacer.



Este juego se basa mucho en la fantasía como trama principal, el mundo esta en caos, descontrol, etc. Lo típico de cualquier juego de este estilo. Tu controlas a una chica que perdió su memoria y trata de rencontrar su pasado, su nombre porque la gente la conoce como la “portadora” y a su compañero Ergo Mundus como su “mensajero”, en el juego tiene el nombre de Bearer la chica y va acompañada por Ergo, un demonio sellado que visualmente ella lo trae como un libro. A continuación, les explicare un poco sobre estos personajes que utilizaras a lo del juego.







Personajes



The Bearer una chica de 20 años, sin saber su verdadero nombre con la capacidad de habilidades mágicas, esta chica no recuerda quien es y porque sus maestros la han mandado para proteger el mundo de la destrucción total.









Ergo Mundus. Joven demonio sellado por los atroces crimines cometidos hace un siglo, el provoco el primer cataclismo en el mundo y por ellos fue sellado en un tomo. Nadie sabe si realmente es un demonio o un simple mortal con poderes extraordinarios, pero para los guardianes que lo sellaron lo siguieron considerando un demonio caótico.







Este juego como comenté se basa mucho en el rol y acción, y muchos pensaran ¿en que sentido esta diseñado el rol y acción? Básicamente hay intercambio entre los personajes, los combates son una libertad de movimiento, espacio y control de las habilidades, realizando combos y ataques mágicos a ciertas distancias, en el mismo aire, etc.







Esto si es complicado de explicar escrito, voy a poner un gameplay de alguien si quiere ver combate en el juego y darse la idea porque una imagen no demuestra mucho. (Decidí poner el trailer ya que trae una breve intro del juego, incluso, esta muy plasmado este pequeño fragmento con lo que me refiero).









Estos personajes obviamente irán subiendo de nivel, los enemigos irán soltando orbes y dependiendo la cantidad de combo que haces sin recibir daño recibirás la exp para subir de nivel, ese nivel te permitirá equiparte armas y armaduras mas potentes y aparte de puntos para un árbol de habilidades, pondré abajo los arboles de habilidades de cada personaje. Eso si es difícil explicar cada habilidad, potenciador, etc de cada árbol de habilidades, así que solo lo mostrare.



Árbol de Habilidades de Bearer







Árbol de habilidades de Ergo.







Estos dos personajes Bearer como Ergo en su aventura ellos comienzan a tener una relación amistad-compañerismo ya que ella fue quien lo libero porque firmo un pacto con el así que su libertad se la debe a ella pero mas que protegerla y cuidarla al final se empiezan a caer bastante bien, en algún momento se hacen bromas mientras estas peleando o tienen charlas personales en el centro del mausoleo.









Este juego también tiene un increíble estilo contra bosses, para llegar a estos bosses tienes que ir encontrando fragmentos de sus memorias, estos fragmentos los iras encontrando por el mapa de su zona, resolviendo puzles o en duelos contra enemigos.

Cada combate puede tornarse complicado si no vas a cierto nivel recomendado o yo lo sentí por lo menos así que no iba con suficiente vida o daño y un boss me reventaba a cada rato y por eso no termine el juego, dura realidad.









Este juego contiene 5 finales distintos, cuales, no tengo la menor idea, pero como incluso yo no me termine el juego quisiera ver que final lograre sacarme en algún momento. Eso si están catalogados estos 5 finales así:

Final Verdadero

Final Malo

Final Prematuro

Final Broma

Final Muy Malo

Y bueno espero les haya gustado esta reseña, se que no explique mucho, mas o menos lo básico, pero los años pasan y no me acuerdo mucho del juego, me gusta hacer estas reseñas a lo que yo se y lo que experimente porque es mas expresivo y siento que esto resalta mas para incitar a probarlo y es algo que me gusta transmitir, espero les sea de agrado y me digan si animan a probarlo.