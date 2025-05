Analisis de Call of Duty WW2 o Call of Duty 2017

Hoy hablaremos del re-skin de call of duty de este año

El radical cambio de ambientación respecto a las últimas entregas no es suficiente para revitalizar una saga, que sigue siendo un gran juego de acción en primera persona, con tres modos de juego mas que habituales -campaña, multijugador y zombis-, pero que ya no sorprende.



Aunque la campaña esta muy bien elaborada y es bastante entretenida, no sorprende en nada, tiene una inteligencia artificial bastante lamentable, una cosa que me dio un poco de ilusion de lo que eran los call of duty de antes fue la eliminacion de la regeneracion de vida,un gran acierto en mi opinion.



El multijugador en si no es muy diferente al de los años pasados aunque aqui no tengas doble o triple salto, la velocidad y frenetismo del mismo se mantiene intacta y lo que refiere a los modos tradicionales dentro del multijugador no se nota una gran diferencia, una de las cosas nuevas y buenas del multi de este año el modo Guerra, un modo por objetivos en el que tenemos que ir capturando diferentes zonas de un mapa especialmente grande, y en el que nos obligan a jugar en equipo, algo no muy comun en esta saga. Este modo de juego es la mas grande estrella del call of duty de este año, pero es opacado(por lo menos en la version de pc) por 2 grandes problemas, el primero esta lleno de hackers los cuales van a arruinar la experiencia de la partida, y el segundo son las cajas de loot que este año se abren en la zona social y cuando se abren todo el mundo ve lo que te toco haciendo que todos quieran comprar para tener mejores objetos.



Los zombies son los que menos cambiaron, si jugaron al modo zombies desde black ops en adelante no notareis grandes cambios.

En cuanto a sonido bien como siempre, los graficos tambien estan bien, no sorprenden pero estan bien.



En resumen un re-skin que decepciona mas de lo habitual, ya que se esperaba mas de la segunda guerra mundial.