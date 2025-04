Amnesia: The Dark Descent

Buenas tardes a todos, hoy quiero hablarles sobre este grandioso juego llamado Amnesia, más específicamente el primero, the dark descent. Antes de explicar este gran juego deben saber que fue desarrollado para Windows, mac, linux y posteriormente para consolas ps4 y switch, lanzado el 08/09/2010 de la mano de Frictional Games, creadores de juegos como Soma o Penumbra, por aquel año este estudio europeo independiente nos ofrecería un grandioso exponente del terror, con su jugabilidad en primera persona y sin la posibilidad de defenderse, centrándose en otorgarle al jugador una verdadera atmósfera aterradora y haciéndolo de una manera tan increíble que se varia su sistema en posteriores títulos tales como Outlast o Layers of Fear. Ya puestos en contexto detallemos tan maravilloso juego.

Argumento:



Tu eres Daniel, despiertas en un castillo lúgubre, sin apenas recuerdos de ti mismo ni de tu pasado, nada más allá de tu nombre, tu origen londinense y que algo te persigue. Al encontrar una nota escrita por ti mismo que te insistía a decender en las profundidades del castillo para matar a un sujeto, emprendes tu viaje para cumplir tu objetivo y recordar quien eres y que haces en un lugar tan tétrico como es el castillo.



Jugabilidad:



Como mencioné anteriormente, el juego no permite defenderte de las criaturas que rondan el castillo, pero si esconderse, el juego te da unicamente un farol para iluminar tu camino, debo destacar que el farol necesita aceite para poder ser usado, el farol consume el aceite relativamente rápido así que debes administrarlo de forma correcta y estar constantemente buscando más frascos de aceite, también existen otras formas de iluminarte como velas o antorchas, estas son unicamente estáticas en el entono y para encenderlas necesitarás yesqueros, son más comunes que el aceite pero recuerda que con la luz los monstruos te encontrarán más rápido. Ahora supongamos que te quedaste sin fuentes de iluminación, significa que comenzarás a perder cordura lo que distorsionará tu visión he irónicamente, hará que te encuentren mucho más rápido. Cuando hay enemigos a la vista tendrás la opción de correr y tratar de escapar o bien buscar donde esconderse, si el monstruo te ve esconderte no servirá de nada haberse escondido, también es importante el echo de que si te escondes y te quedas viendo por mucho tiempo a esos seres comenzaras a perder cordura también, hay muchos lugares donde esconderse como armarios o detrás de cajas así que debes variar por que los monstruos no siguen un curso fijo, trataran de encontrarte por lo que debes ser más listo.

A medida que avances encontrarás diarios y notas que te servirán para entender la historia del lugar más a fondo pero también poco a poco regresarán memorias a ti, lo que puede o no perturbarte hasta cierto punto.









Mapeado y ambientación :





El entorno al que serás expuesto es muy variado, desde lugares parecidos a calabozos de piedra, a sótanos húmedos y terriblemente oscuros, salones y habitaciones con decoración victoriana hasta una morgue, los mapas que ofrece te tendrán siempre en alerta y los pocos lugares donde te sentirás vanamente "seguro" por periodos muy cortos de tiempo, solo servirán para leer una nota o diario.



La ambientación esta muy bien lograda gracias a usar sonidos inquietantes pero muy leves opacados por tu misma ansiedad al constante peligro, da una excelente sensación por que los sonidos están hay, solo que no te puedes concentrar todo el tiempo en ellos por culpa de el entorno, y cada vez que te vuelves a fijar en ellos la tensión aumenta, te quitará rápidamente toda sensación de seguridad y calma lo que hace al terror más envolvente, tu constante preocupación creada tanto por el momento como la musica hará que cometas errores cuando debas enfrentar enemigos, lugares con los que probablemente ya estes relacionado por diferentes factores se convertirán en auténticos laberintos, y si debes escapar a oscuras todo eso combinado con la claustrofobia que causan algunas zonas serán tu tumba.









Enemigos:



Ahora bien, aunque no son los diseños más aterradores que veras si lo son lo suficientemente terroríficos gracias a sus comportamientos, lugares de aparición y sus historias. Tenemos a 3 tipos de enemigos disponibles en esta primera entrega de Amnesia:





Servant grunt:



Este recolector es el más común y más débil por decirlo así, pero aún representa una amenaza considerable para Daniel, su inteligencia es bastante baja ya que no se preocupará por buscarte en un área donde estes, no se dará cuenta si estas hay a menos que haya luz iluminándote, puedes esconderte en lugares relativamente obvios pero no te confíes por que igualmente apenas te vea hará lo que pueda para matarte, su daño no es tan alto, pero basta con unos cuantos golpes para matarte, si haces un ruido fuerte estando lejos o cerca de el, se asustará y observará el lugar donde sé originó el sonido, mandará sus manos a su boca antes de buscar y se dirigirá hacia ti, el grunt tiene un movimiento lento pero donde realmente representa una amenaza es en pasillos y habitaciones donde sera Dificil librarse de el por ser zonas iluminadas y zonas estrechas.



Servant brute:



Este es el tipo de recolector que debes temer, es el más raro y peligroso, provocan más daño que los grunt, lo suficiente como para matarte de un solo golpe incluso con tu vida al máximo, el brute hará que tu estancia en el castillo sea peor que una pesadilla, son un poco más rápidos que Daniel y mucho más agresivos que los grunt, a diferencia de su contraparte más común, si buscará hasta el cansancio y cuando te encuentre... Tiene un sonido distintivo, y lo podrás escuchar haces en el juego, lo que te quitará cordura.



Kaernk



El Kaernk se encuentra un total de seis veces, cuatro de las cuales son meramente encuentros visuales sin amenaza alguna. No puedes ver su forma en si ya que es un enemigo acuático proveniente de otro mundo. La criatura te atacará apenas toques al agua por lo que deberías entrar y salir constantemente.



Conclusión:



Si bien el juego no es perfecto culpa de que la i.a de las criaturas no es la mejor o su final tan "simple", es una muy buena aventura la cual disfrutar, cumple perfectamente con lo que trata de reflejar que es una larga tensión, momentos de oscuridad sofocantes aveces y la sensación constante de estar perdido y rotundamente solo, eso no tiene precio, solo estas tu contra tus miedos, en mi humilde opinión es de los mejores juegos de terror que hay y los invito a probarlo si no lo han hecho, a disfrutar de todo lo que tiene que ofrecer este titulo y si bien no invento el genero de escapar y no luchar si le saca su máximo provecho, espero que les haya agradado este articulo y espero que la pasen tan bien como yo jugando Amnesia: The dark Descent.