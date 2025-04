aMAZE Gears (Reseña y opinión)

Hola comunidad de gamehag espero se encuentren bien y estén jugando bastante, el día de hoy quiero hablarles sobre un juego que puede que algunos de ustedes tengan ya que lo regalan en esta página, esto debido a que es uno de los que salen en las random keys de steam y bueno su nombre es aMAZE Gears y fue desarrollado por blender games en el 2018.

Quiero comenzar este artículo diciendo que decidí hacerlo sobre de este juego para aprovechar que me salio en una random key y lo jugué para ver que tal estaba, espero que este artículo les sea de ayuda a las personas que también lo tengan para saber de que se trata el juego y puedan ver si vale la pena canjearlo en su cuenta de steam o no. Les dejo un vídeo del juego para que vayan haciéndose una idea de que es lo que les espera, es el trailer del juego pero puede verse como es la jugabilidad.El juego pertenece a la saga aMAZE y son juegos puzzle en los que normalmente tenemos que resolver laberintos (de ahí viene su nombre ya que maze quiere decir laberinto), esta franquicia tiene un total de 16 juegos y todos los podemos conseguir por medio de steam. Hablando específicamente de aMAZE Gears, además de resolver el laberinto tendremos que superar ciertos obstáculos y trampas que el juego tiene para nosotros, si eres fan de resolver laberintos este juego es para ti, si no te gusta esta temática el juego te parecerá bastante aburrido.Una de las ventajas del juego es que nos ofrece un reto al agregar un límite de tiempo para completar el nivel ya que entre esquivar trampas, encontrar el camino correcto y recolectar engranajes podemos tardarnos bastante pero el juego no lo permitirá pues si se agota el tiempo tendrás que hacerlo todo desde el principio, sin duda es un juego que requiere velocidad y concentración. Una desventaja es que debido a esto puede ser realmente frustrante ya que a veces hay que jugar un nivel más de una vez para aprenderte los patrones de los obstáculos y poder esquivarlos.Respecto a la jugabilidad los controles son bastante sencillos, para movernos lo único que necesitamos son las teclas de flechas de la pc. En este juego nuestro objetivo es simple, tenemos que completar el laberinto, pero, no nos lo van a poner tan fácil, en cada nivel tenemos diferentes obstáculos ya que al mismo tiempo que nosotros nos desplazamos por el escenario, también lo harán unas pequeñas sierras que si nos tocan perdemos y tendremos que comenzar desde el principio. Además de eso tenemos que recolectar engranajes que estarán esparcidos en diferentes partes del nivel, al juntarlos todos se activará el mecanismo que vemos en el centro del escenario y ahora lo único que tenemos que hacer es ir hacia el para pasar al siguiente nivel. El juego cuenta con 50 niveles distintos y mientras mas avanzamos más dificultad tienen.Tenemos dos tipos de trampas: las que parecen sierras se moverán por el escenario, pero descuida tienen una ruta definida y es fácil aprendérsela para esquivarlos, el otro tipo de trampas son fijas pero su característica es que disparan, si nos golpea perdemos y tenemos que repetir el nivel, estas trampas también tienen un patrón definido y lo que hay que hacer es saber el momento exacto en el que podemos esquivarlas.A pesar de tener 50 niveles, el juego solo cuenta con una melodía que se repite todo el tiempo, si lo juegas por mucho tiempo puede llegar a ser bastante aburrido escuchar solo una canción repitiéndose, los creadores del juego la describen como relajante, en esta melodía podemos distinguir varios instrumentos, pero los sonidos que mas destacan son los de los instrumentos de cuerda. Además el juego también cuenta con efectos de sonido cuando chocamos con una trampa y cuando agarramos un engranaje. En mi opinión el soundtrack de este juego es bastante simple (como el juego en sí) y la música ayuda a la concentración pero puede llegar a ser demasiado aburrida y cansada, a mi me ha dado sueño mientras estaba jugando así que decidí poner música aparte.Me gusta analizar el diseño de los videojuegos simples como este porque pueden llegar a ser muy interesantes viéndolo desde el punto en el que cualquier persona podría crear un juego como este, en este caso tenemos pocos elementos en pantalla, el laberinto, el número de engranajes que hemos recolectado, el tiempo, y dos engranajes con un símbolo de igual y unas flechas. El primero nos sirve para salir del nivel y el segundo para repetirlo, bastante sencillo. Respecto a lo visual el diseño del laberinto es minimalista y como fondo de cada escenario siempre tenemos alguna imagen texturizada, esto le da un mejor aspecto al juego y algo que hay que destacar es que el laberinto y sus elementos siempre van a contrastar con el fondo, esto quiere decir que no importa el color o la textura que tenga, el laberinto siempre va a resaltar para que podamos observarlo perfectamente mientras jugamos. En mi opinión, pienso que eligieron fondos simples texturizados para hacer más interesantes los niveles pero siempre manteniendolos sencillos para que no nos distraigan y podamos concentrarnos en resolver el laberinto.Para este juego no se necesita una pc que exija demasiado ya que como lo he dicho anteriormente es bastante simple y sencillo, la verdad es que en cualquier pc podría jugarse, así que esto no es ninguna limitante si estas pensando jugarlo, les dejo los requisitos que vienen en la página de steam para tener una mejor referencia:SO: Windows 7, 8.1, 10Procesador: Intel or AMD 2 GHzMemoria2 GB de RAMGráficos: CualquieraAlmacenamiento: 300 MB de espacio disponiblePara concluir el artículo voy a comentarles mi opinión sobre el juego, para empezar yo catalogaría como aceptable, no es tan malo pero tampoco es bueno, el juego es bastante sencillo y es muy barato, puede ser entretenido por un rato pero la música de fondo hace que sea muy aburrido. Yo recomendaría este juego principalmente a las personas que les guste resolver laberintos o si no tienen nada mejor que hacer y quieren distraerse un rato ya sea de sus ocupaciones o sus tareas, puede brindar un rato de relajación. Los niveles son fáciles al principio pero tengo que admitir que mientras más avanzamos hay unos bastante difíciles, a mi se me han complicado más en donde las trampas te disparan, pero solo basta con aprenderse los patrones de movimiento de las trampas para poder superarlo con facilidad.En general no me gustó el juego pero tampoco estuvo tan mal, siempre que escribo un artículo trato de mantener una posición neutral sobre los juegos para que los lectores decidan si jugarlo o no basado en su propio criterio, así que si te ha tocado en alguna random key de esta página podrías darle una oportunidad pero desde mi punto de vista no vale mucho la pena ya que es un juego aburrido. Si llegaste hasta aquí te agradezco por leer y espero haya sido interesante, no es un juego muy bueno pero quería hacer un artículo por si alguien tenía curiosidad en ver de que trata ya que en internet no hay mucha información sobre él.