AHIT y como ganar sueldo de Steam con él

Muchos saben que puedes conseguir dinero en Steam sin tener que sacrificar tu billetera. ¿A qué se debe esto? Al Mercado de la comunidad, donde puedes vender toda clase de ítems y los famosos cromos.



Por hoy, dejemos de lado los cromos y los juegos que más se usan para vender (CSGO y TF2). En esta ocasión les daré otra alternativa efectiva (y de la cual mi propio saldo se basa): A Hat In Time.

Los Ingredientes:

¡Eh, eh, antes que me apunten con antorchas de "oye, ya hemos visto este juego en artículos antes", déjenme aclarar! Hoy no vengo a hacer una reseña del juego, y me voy a enfocar en una función que tiene que no ha sido trabajada en artículos anteriores. No sólo eso, les daré tips para que le puedan sacar el mejor provecho.Como ya hay reseñas sobre esto, iré al grano: El juego tiene dos DLCs, y en el que me voy a enfocar es el de Nyakuza Metro, el cual te permite coleccionar stickers.¿Y de qué tratan?En el mapa exclusivo de este DLC, podrás ver un montón de stickers en varias partes, algunas más ocultas que otras. Considéralos emoticones, de cierta forma.Estos stickers son los "normales" y no tienen función alguna en el mercado. Son tuyos para siempre, y para nadie más.Eso sí... Hay otra versión de estas mismas pegatinas, y son las que se pueden vender. Los stickers holográficos.Estos se diferencian por dos cosas: La primera, sueltan un reflejo arcoíris a diferencia de su contraparte común. Y la segunda... Aparecen aleatoriamente, en otros niveles del juego. Para ser específicos, sólo recibes un drop holográfico al día.El juego te notificará de esto al primer nivel que completes, asi que no es necesario gastar mucho tiempo. Y si quieres tardar aun menos... Aquí te dejo mi estrategia:- Vineshroom Cap- Mario Wing Cap- Compass Badge- Y algo de tiempo libre (Sólo un poquito... a menos que tu juego tarde en cargar)Lo primero que vamos a hacer es descargar los mods que acabo de mencionar. El de Vineshroom te permitirá hacer un mega salto y el de Mario, volar directamente, lo cual nos hará mucho más rápido terminar el nivel más fácil del juego: "Welcome to Mafia Town".Ambos los puedes encontrar fácilmente en el Workshop de Steam, al cual puedes acceder desde la página del juego.Una vez tengas estos dos sombreros instalados, nos tocará iniciar el juego.Procedemos a ir al dichoso nivel... Y, para no tener que tragarnos todo el diálogo de Mustache Kid, aprovecharemos ese gigante agujero por encima de nosotros. Aquí es donde el Vineshroom Cap hará su magia. Mantén oprimido Shift hasta que un destello salga de Hat Kid, y en ese momento, suelta la tecla.¡Ta-da! Ya nos evitamos todo ese enredo. Ahora nos ponemos el gorro de Mario y nos dirigimos con total tranquilidad al mafioso que tiene nuestra pieza de tiempo.Lo matamos, conseguimos la pieza y, si tenemos suerte, nos saldrá una notificación así:Si la conseguiste, felicidades, un sticker holográfico apareció en tu partida. Por lo general, la notificación ya menciona en que nivel está, pero si te llega a colocar un vago "somewhere else", puede significar dos cosas: Que aun no has desbloqueado el nivel, o que pertence al DLC de Seal The Deal (en caso que hayas terminado el juego y no tengas dicho paquete).Si quieres encontrar ese sticker de forma rápida, equípate con el Compass Badge, el cual indica con una flecha objetos de valor (Como la lana y los relics). En el caso de estos maravillosos stickers, la flecha se mostrará con colores arcoíris.Y desde ese punto, ya sólo tienes que buscarlo. Una vez lo tengas aparecerá en tu inventario de Steam y podrás intercambiarlo o venderlo. Y déjame decirte, un buen puñado de estos se venden bastante bien; y, por mi lado, logré conseguir cerca de 4 dólares con sólo uno de ellos. (Aunque no te hagas muchas ilusiones, porque me refiero a los raros-)Otro consejo que te voy a dar es que, si planeas usar este método de forma regular, te quites los stickers de encima tan pronto puedas. Como mencioné anteriormente, el juego te dará un drop aleatorio cada día; pero, si dicho drop ya lo tienes en tu inventario, no aparecerá la notificación, por muchos niveles que completes. Y es mejor recibir dos stickers iguales que ninguno, ¿No es así?No me queda más que desearles suerte en su búsqueda y, de paso, recomendarles el juego. ¡Espero les haya gustado este artículo, y hasta la próxima!