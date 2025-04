Age of Wonders: Planetfall/ Opinión

Age of Wonders es un juego de estrategia por turnos y 4X, bueno ya todos deberíamos de saber que estos tipos de juego son muy comunes hoy en día. Fue desarrollado por la empresa Triumph Studios y publicado el 6 de agosto del 2019 por Paradox Interactive. Sin más que decir disfruta el articulo;).

Age of Wonders es una vieja serie de estrategias de fantasía por turnos. La primera parte fue lanzada en 1999, pero a medida que pasaba el tiempo era una de la sagas de juegos más populares, como “Heroes of Might and Magic”. Esta franquicia todavía está contenta con los nuevos lanzamientos. Y ahora, los desarrolladores de Triumph Studios realizaron el experimento más audaz en la historia de la serie y transfirieron su estrategia del mundo de la magia al espacio exterior.

Por supuesto, el conocimiento de la serie ayudará en el desarrollo de una nueva parte, pero Age of Wonders se parece más a las estrategias globales de Civilization, XCOM y Paradox.

Age of Wonders: Planetfall casi no tiene relación con juegos pasados de la serie. La acción tiene lugar en su propio universo futurista, inspirado, según los desarrolladores en el ciclo del libro Hyperion. Por supuesto, hubo algunos paralelismos con las partes antiguas: ya en el video introductorio, se informa al jugador sobre el maravilloso "tiempo de los milagros": en este caso, la era de la Unión Estelar. Del mismo modo, en la "mágica" Era de las Maravillas, la trama se construyó alrededor de la nostalgia de los tiempos en que los magos gobernaban el mundo.







De lo contrario, Age of Wonders es una estrategia clásica por turnos, similar a una civilización ligeramente simplificada: un jugador comanda unidades, lucha contra monstruos, encuentra otras facciones y bases de PNJ, acumula recursos, etc. Pero en Age of Wonders, a diferencia de muchos géneros iguales, el mundo está lleno de eventos, ubicaciones y objetos interactivos. En el proceso de investigación, constantemente te encuentras con monstruos, tipos especiales de terreno, recursos raros y pequeñas fracciones de NPC. En algunas partes del mapa, hay anomalías de los tiempos que destruyeron la Unión de Guerra, (Por ejemplo, campos radiactivos y lluvia ácida). En otros lugares puede encontrar los edificios sobrevivientes de la era pasada, como las fábricas automatizadas o los centros de entretenimiento.

Muchos de estos hallazgos a menudo cuentan sus propias mini historias, como en Endless Space, que le permite sentir la atmósfera de un post-apocalipsis. Aunque con el tiempo, los incidentes individuales comienzan a olvidarse, fusionándose en una sola corriente de peligros y problemas, la variedad de situaciones crea una sensación vívida de viajar a través de un mundo inusual y ligeramente fabuloso. Esto, de hecho, se basaba en el encanto de los proyectos de franquicias anteriores.







Como resultado, Age of Wonders se juega alternativamente como una estrategia global o como un juego de rol, además, tanto en la campaña de la historia como en escenarios individuales. Por supuesto, la planificación estratégica a largo plazo es importante aquí, pero a menudo un jugador puede reunir un ejército completo u obtener un recurso valioso solo gracias a la facción NPC encontrada a tiempo, emitiendo tareas fáciles y rentables.

Al mismo tiempo, una serie de factores influyen en la diplomacia de la historia, desde la actividad del jugador, a pertenecer a una raza y guerras con terceras fuerzas. Este tipo de mecánica evita que el jugador se apresure a todos en una fila tan pronto como se presente una oportunidad conveniente.







En última instancia, sin embargo, Age of Wonders es un juego de guerra. Incluso un pacifista tendrá que luchar contra los monstruos tarde o temprano y completar tareas. Aquí, el proyecto, a primera vista, se mantuvo fiel a la serie, pero el curso de la batalla en sí mismo ha cambiado mucho: si la antigua Era de las Maravillas se parecía a “Heroes of Might and Magic” o juegos de rol por turnos, ahora las batallas evocan a la serie XCOM. Las unidades se esconden detrás de refugios destructibles, alternando el uso de habilidades.

Además, los personajes tienen sus propias habilidades, que también afectan el juego. Como resultado, los lados del juego difieren mucho, y las combinaciones de personas y tecnologías secretas complacerán a los amantes de la ficción en el sentido de que te permiten "ensamblar" estados estelares muy diferentes. Afortunadamente, en los escenarios, el jugador puede crear una facción por sí mismo.









Cierre:

Age of Wonders: Planetfall no es un "clásico vivo", sino una combinación muy exitosa de elementos de una serie de otras estrategias, además, hábilmente ajustadas entre sí. No es un gran avance, pero no importa cuán divertido pueda sonar, el juego es simplemente divertido de jugar. Y los desarrolladores probablemente no querían más. Triumph Studios transfirió con éxito su franquicia al espacio, preservando lo que funcionó y abandonando los restos del tiempo.