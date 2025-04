Age of Mythology Reseña (Corregido)

PD: No cuenten el articulo anterior de este mismo tema, la imagen que le había puesto de portada no cargó y se fue sin imagen... cuenten a este como el original, gracias...



INTRODUCCIÓN



Bienvenidos a la época de la mitología, hoy les hablaré de uno de los mejores juegos de estrategia del mundo, este juego se basa en enfrentarse a diferentes dioses, héroes y monstruos de diferentes culturas antiguas... las culturas que utilizaremos son: Griegos, Nórdicos, Atlantes, Egipcios y Chinos (Gracias a la nueva expansión Tale of Dragon)...



Es un juego de recursos bajos así que, quien quiera jugarlo, no creo que tenga problemas para tenerlo y entretenerse, cabe resaltar que como es un juego antiguo, no tiene gráficos exagerados como otros juegos pero les aseguro que les gustara una vez que lo prueben. También ha recibido updates gráficos que subieron su resolución y texturas pero sigue siendo casi igual al juego clásico. Lo cual es bueno ya que no se pierde la experiencia...



ahora sin nada mas que decir comencemos...

JUGABILIDAD



La jugabilidad es simple ya que se trata de un juego de hace ya unos años específicamente en el 2002, pero aun asi te pone a prueba ya que nosotros controlaremos un ayuntamiento el cual lo fortalecernos, conforme vayamos avanzando en las diferentes eras de nuestra aldea. Si asi como escucharon cada cultura avanza dependiendo de que dios elegimos, qué beneficios queramos y que ayuda nos otorga, cada decisión va a decidir el destino de nuestra aldea...



También podemos que queremos jugar ya que incluye un modo aleatorio que es jugador contra máquina y la más importante "El modo Campaña" en el cual se nos contará una historia de un gran héroe que acompañaremos a defender lo que más ama...







MODO CAMPAÑA:



En el modo campaña nos contará las historias de diferentes héroes que lucharon juntos para vencer a un enemigo común, gracias a las expansiones y updates que tuvo el juego con el tiempo tendremos más de una historia a escoger, pero nos enfocaremos a la más importante y con la que el juego dio inicio.



En esta campaña nos contará la historia de Arkantos un Guerrero de la Atlántida de alto rango, el cual después de pelear muchas batalla para defender su patria y a sus hijo, le espera la más grande de todas en la que se decidirá el futuro del mundo, conforme avancemos en la historia nos encontraremos con aliados que se unirán a nosotros para defender sus hogares y familia del mal que se avecina. Entre ellos está Ayax, Ulises, Quirón, Amanra y muchos otros héroes que nos apoyaron cuando más los necesitamos. Es una historia entretenida y les aseguro que no se arrepentiran de jugarlo.







MAPA ALEATORIO:



Como dije anteriormente elegiremos a una de las culturas que nos ofrecen para poder ganar en el modo aleatorio, ya que en modo campaña estaremos con la cultura que la historia quiere que tengamos, aclarado esto empecemos...



En el modo "Mapa Aleatorio" elegiremos uno de los muchos mapas que nos ofrecen para escoger y cada uno tiene su propia dificultad para conseguir los recursos para avanzar a las diferentes eras. También se nos incluye elegir en clase de dificultad queremos jugar, hay cuatro modos de dificultad:



-Fácil (conseguirás recursos mas facil y el oponente no avanza muy rápido, es perfecto para quien quiera aprender a jugar)



-Moderado (los recursos los conseguirás con un poco de más dificultad, es mejor para los que no quieran algo tan sencillo)



-Difícil (los recursos no se consiguen tan facil, el oponente avanza un poco más rápido que tú, perfecto para jugadores que quieran un reto)



-Titan (los recursos son escasos, el oponente avanza a pasos agigantados, es la dificultad perfecta para jugadores pro)







CULTURAS A ESCOGER:



Por cualquier cultura que elijamos, en ella tenemos que elegir a qué dios seguir para avanzar cada Era, cada dios tiene un beneficio que puede ser para edificar o para destruirte, así que elige bien... hay dos grupos de dioses, mayores y menores; les dire los dioses mayores de cada cultura ya que son demasiados dioses menores:



dioses mayores:



GRIEGOS:



-Zeus

-Poseidon

-Hades



EGIPCIOS:



-Ra

-Isis

-Set



NÓRDICOS:



-Thor

-Odin

-Loki



ATLANTES:



-Cronos

-Urano

-Gea



CHINOS:



-Fuxi

-Nüwa

-Shennong







CONCLUSIÓN:



En conclusión es un gran juego de estartegia que te dará más de un dolor de cabeza en ocasiones, así que hay que tener paciencia y planear bien cada jugada, a pesar de que es casi un juego retro, esta bien hecho y te hará sentir todo un general, al hacer estrategias para acabar con tu contrincante.



Mi calificación para este juego es 10/10 ya que a pesar de sus gráficos, es un juego que te dará satisfacción al completar cada objetivo, por que es un juego exije todo de ti...



Gracias por llegar al final y nos vemos en un próximo articulo adios...