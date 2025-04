A Story About My Uncle (TheLeguend1001)

A Story about my uncle, es eso, así tan literal pusieron el nombre, no hay interpretación ni nada, es un juego que nos cuenta la historia del tío de una pequeña, de la cual nuestro personaje es padre, ósea, es una historia sobre el hermano del personaje al que le damos vida, este es un juego de aventura, donde no haremos más que usar nuestras habilidades para saltar de un lugar a otro, de esta forma iremos avanzando e iremos sabiendo un poco más de la historia.En este artículo les hablaré un poco sobre mi experiencia en este juego y resaltaré algunos puntos que quizá pueden hacerlos decidir si este juego vale la pena o no. Como ya lo dije, en este juego nos ponemos en los zapatos y ropas de un padre, el cual le cuenta a su hija una historia sobre su tío (tío de la niña, hermano del padre), y no solo se la contará, sino que nosotros nos encargaremos de encarnarla.Ya que el juego esta en inglés y no tengo un dominio total de este, además de que lamentablemente tenía flojera de leer los dialogos completos, lo que entendí de la historia es que nosotros buscamos a este ya mencionado tío, el cual era un inventor, cientifico, este sujeto viajaba por muchos lugares increibles, posiblemente en busca de nuevas y fantasticas experiencias y nuevos conocimientos.Comenzamos nuestra maravillosa aventura hacia lo desconocido, desde un lugar muy conocido, la casa de el "tío", apenas iniciando el juego, dentro de esta casa, nos topamos con cosas algo llamativas, desde postales de todo el mundo hasta objetos que alguna vez puede que hayan pertenecido a tribus extintas y que ahora sirven como decoración interior, además de aparatos que parecen ser inventos e innovaciones de este señor, esto nos va dando la idea de que clase de persona es el tal "tío", posiblemente un extravagante aventurero que daría hasta el último suspiro de su vida por un momento de emocionantes cosas nuevas, por mundos increíbles con especies nunca antes visto, en fin, desde el comienzo ya nos vamos dando una idea de que va la cosa.Durante el juego podemos interactuar con cierto objetos, estos objetos brillaran, así no tendremos que ir por toda la sala oprimiendo el botón para interactuar, haciendo más rápido saber a que objetos acercarnos.Además el juego suele guiarnos para que no haya oportunidad de perdernos, ya que el camino a seguir siempre estará iluminado, es decir, si en algún momento no sabemos a donde ir, solo tenemos que regresar a ver a nuestro alrededores, los lugares a donde debemos ir estan brillantes, hay algún foco o alguna fuente de luz, el resto esta casi totalmente oscuro, además de que cada cierto tiempo aparecen flechas en el suelo que nos indican hacía donde ir.Durante todo el juego encontraremos distintos puntos de guardados, esto quiere decir que no tendremos por preocuparnos por guardar partida manualmente antes de salir, además de que estos puntos de guardados estan muy bien distribuidos y sirven tanto para reaparecer si mueres como para empezar de ahí la próxima vez que desees jugar, estos puntos de guardado estan indicados en el suelo con algo como un triangulo grande que al costado de la punta superior tiene otros dos triangulos más pequeños, así que pueden despreocuparse porque se les apague la computadora sin previo aviso o por cualquier fallo que puedan sufrir, ya que la partida si habrá guardado en el último punto que hayan pisado.El juego cuenta con cierta cantidad de coleccionables, los cuales al recoger cierta cantidad nos dejara desbloquear más contenido, me parece que son 5 coleccionables por área, ósea, el juego te lleva de un lugar a otro, cuando estas en uno nuevo, te muestra que te hacen falta 5 de 5, al recolectar un te marca 1/5, pero al cambiar de lugar el contador vuelve a 0, entonces, me hace suponer que podemos encontrar 5 coleccionables en cada lugar a donde vamos, hasta ahora todos los coleccionables que he encontrado tiene la misma forma (lo de la imagen de arriba).En mi opinión personal los gráficos me agradaron, ya que el juego no cuesta mucho (aunque Humble Bundle lo regalo hace poco) y por el precio que se paga por él los gráficos son muy gratificantes, ya que nos da vistas muy lindas, algunos detallitos un tanto bonitos, e incluso pensé en que sería bueno poner este juego con la opción de Realidad Virtual, ya que el juego es de aventura por lugares fantasticos, lugares sorprendentes, lugares con los que solo soñarías, así que la idea de RV me agrada para esta clase de juego, en fin, sin salirme del tema, los gráficos me parecieron muy bien si comparamos Precio-Calidad.Prácticamente al principio de l juego, antes de iniciar nuestra aventura, nos topamos con un traje tipo "espacial", el cual sin ninguna precaución nos ponemos tan solo verlo, este traje nos hace tener algo así como "poderes", los cuales podemos combinar entre ellos, como lo son, saltos gigantes, correr a gran velocidad y un tipo de... No sé como llamarle, digamos que apuntamos a un lugar y al "disparar" nos lleva hacia ese lugar, podemos combinar, por ejemplo, el correr con el salto, al correr y saltar con ayuda del traje podremos hacer un salto a distancia, ósea, avancar hacia delante en vez de hacia arriba, además mientras avanzamos por el juego nos toparemos con más cosas, como un par de botas propulsoras.En el juego nos toparemos con personajes secundarios algo carismaticos, como lo es esta tal "Madeleine", la cual nos ayudará a buscar a nuestro hermano, y la cual nos hará ver que hay otras especies algo distintas al ser humano, pero a la vez muy parecidas, además de mostrarnos su hogar, que parecer ser que esta hecho con restos de artículos y objetos del mundo humano, nuestor mundo.Además me di cuenta de que hay un par de guiños, por ejemplo, me parecio ver una imagen de "Heissenberg" (Breaking Bad) y un Gameboy en un sofá, ese tipo de detalles me agradanMounstruosAlgo que digamos me "sorprendio" fue la presencia de criaturas, mounstruos de los cuales teníamos que cuidarnos, ya que no contamos con nada para hacer daño a otros, la manera de superar a este mounstruo no los dice en cierta parte del juego "No te muevas cuando el ojo este abierto", al principio sale en una pared, poco más adelante aparece este mountruo y esa frase toma sentido, entonces, tenemos que superar a este enemigo pasando sin que nos vea, sin dañarlo o hacerle nada (ya que no se puede).El juego aunque es bueno tiene un par de errores, como el hecho de que a veces te deja clavado en alguna parte, no te puedes mover y tienes que buscar la forma de salir o reiniciar al punto de guardado más reciente o el hecho de que ya que el idioma Español esta en fase Beta, se bugea, no esta bien traducido o a veces los subtitulos estan raros, ósea, primero sale con subtitulos en inglés y después los pone en español, es raro, como que subtitularon al español solo algunos dialogos.En fin, en general el juego me agrado mucho y siento que vale la pena, cuesta menos de 150 pesos mexicanos así que esta muy bien, se los recomiendo.Cualquier recomendación para próximos artículos será bien tomada.