A hat in time: una aventura maravillosa

Que tal? buenos días, tardes o noches, espero estén muy bien el día de hoy, hoy su servidor les trae un interesante juego independiente que merita ser un AAA, se trata de A hat in time, una curiosa apuesta de plataformas en 3d de la mano de su desarrolladora Gears for Breakfast y publicado por Humble Bundle para macOS, PC en octubre del 2017, para Playstation 4, Xbox one en diciembre del mismo año y para Nintendo Switch unos meses más adelante siendo en agosto del 2018 su debut en la consola del plomero rojo.



Tras 5 años de intenso desarrollo y una campaña de financiamiento a través de kickstarter vio la luz este titulo que, si bien en su inicio paso algo desapercibido hoy en día es muy querido por la comunidad amante de los plataformeros.



Con todo esto en mente permitan me contarles un poco más sobre A hat in time.

La historia nos pone en la piel de Hat kid, una niña que viaja en su nave espacial, haciendo el camino de regreso a su hogar, durante el viaje, al pasar sobre un planeta llamado mafia town, un miembro de la mafia, interrumpe su viaje con el fin de recaudar "impuestos" por el hecho de pasar con su nave sobre el planeta, nuestra pequeña se niega pero el mafioso rompe uno de los cristales de la nave y lo que despresuriza la cabina y provoca que todos los 40 relojes mágicos que la nave utiliza como combustible, salgan disparados hacia el exterior junto a Hat kid, pese al problema sucedido, ella no se rendirá e irá por todos los relojes desaparecidos para regresar a su hogar, en el camino deberá enfrentar grandes peligros para completar su cometido y enfrentar una gran amenaza, Mustache girl quien desea usar los relojes para sus malvados fines.La narrativa general no es destacable en nada a decir verdad, es una excusa nada mas para darle el control al jugador, sin embargo, lo que ofrece este titulo compensa la deficiencia en su historia.A hat in time esta fuertemente basado en plataformeros de antaño, ya que implementa mecánicas parecidas a vistas en dichos títulos, tales como el Dash de Super Mario Sunshine, o los ataques dirigidos de Sonic Adventure o como el sistema de capitulos como en Paper mario, pero los fusiona con su formula bastante bien, el juego se divide por mundos y en cada nivel nuestra meta será encontrar uno de los relojes en escenarios realmente grandes, muy al estilo de Mario 64.Hat kid tendrá a su disposición varias habilidades como lo son el salto doble, lanzarnos en plancha, saltar en paredes, golpear enemigos de forma guiada, atacar con un paraguas y claro, usar los sombreros que nos darán poderes, como correr mas rápido, usar explosiones, ralentizar el tiempo, materializar objetos e incluso volvernos de hielo, cada sombrero puede ser conseguido en los diferentes mundos y serán cruciales en el juego, también podremos usar habilidades pasivas en forma de emblemas que podremos comprarle al mercader y que nos darán ciertas ventajas como atraer monedas, usar un gancho para movernos, evitar el daño por caída y mas, también existen las drift token, que son monedas escondidas a lo largo del juego que nos permitirán canjear accesorios y trajes nuevos para Hat kid.Una de sus mas grandes virtudes es la cantidad de actividades y retos que puedes hacer a lo largo del juego, como por ejemplo convertirnos en toda una diva o resolver un asesinato ocurrido en un tren, o ser asediados por un terrorífico fantasma, de verdad hay una gran cantidad de cosas que hacer y que explorar, ya que si vas directo al tema principal, no tardarás demasiado en finalizarlo, pero claro, si eres de esos minuciosos que les gusta terminar todo al 100% tendrás bastante que hacer ya que siempre hay algo nuevo que ver y explorar en A hat in time.Bueno en este sentido este juego se luce en estos apartados, en lo personal, adoro el estilo gráfico, tan fresco, tan colorido, tan vivo, es un espectáculo visual, todo esta muy bien hecho y tanto las partículas como otros factores del entorno están muy bien detallados.Por el lado sonoro, no tiene nada de sonidos infantiles, todas sus piezas musicales están fuertemente dedicadas a transmitir emoción y energía frenética pura, toda su orquesta tiene la intención de quedarse arraigada en tu memoria, ademas que sus temas son muy variados, desde melodías con una inclinación al electro swing a electronica de tempo rápido o temas suaves y tranquilos, incluso rock rosando el metal, es una combinación bastante interesante a decir verdad y el juego sabe usarlas perfectamente, también los sonidos ambientales están muy bien conseguidos y no decepcionan.En estos factores le doy muchos puntos a favor, todos sus mundos son hermosos, variados y emocionantes, cada uno con sus biomas y emociones propias, son capaces de atraparte y te invitan a explorar y recorrer todos sus caminos y rincones, cabe destacar que los mundos tienen múltiples vías para llegar a sus relojes, por lo que la libertad para el jugador es grande y te permite hacer las cosas a tu manera. Los mundos están repletos de puzzles y todo tipo de acertijos que le dan mas profundidad a los niveles, el diseño de mapas es algo genial por todo lo que nos ofrece para hacer.El juego tiene algo que aprecio mucho y en lo que otros títulos fallan, algunos en mayor grado que otros, hablo de su densidad, te pregunto algo querido lector, refiriéndome a ti individualmente, que prefieres, un mapeado gigantesco pero casi muerto? o uno pequeño pero rebosante de vida, bueno pues a hat in time cumple con esto y eso que sus mapas no son tan pequeños, cada mundo esta vivo, y no solo por sus npc por hay, no, lo digo por que cada uno presenta una historia interna, tanto el propio mundo como los npc, todos tienen algo que contarte, donde los personajes aprovecharan cada momento de un dialogo para acentuar mas su personalidad, cada personaje tiene su historia, por que hacen lo que hacen y por que están justo hay, es algo genial, ninguno de los personajes con los que interactuamos son planos y son carismáticos, te sentirás acogido en los mundos por muy breve que sea tu tiempo en ellos.Irónicamente, el único personaje que realmente se siente desconocido y plano es la propia Hat kid, mas allá de su meta, no sabemos nada, en mi opinión, se le pudo haber dado mas trasfondo por que no se aprovecho bien el personaje.Bueno, que decir del juego, aunque es verdad que al fin y al cabo el juego se siente algo incompleto, lo solventa con dos DLC, Seal the Deal y Nyakuza metro, ademas este ultimo trae un modo online party, pero bueno, me desvió, A hat in time es un título muy divertido y, si bien no es perfecto, entretiene mucho, se nota que esta hecho con amor, se puede ver, casi palpar la dedicación y el esfuerzo por el juego, en cada chiste, en cada detalle, cada dialogo y cada referencia en el juego, deja un gran sabor de boca, es un juego que te agradece por tu compra, y la verdad, es que si te animas a probarlo, muy posiblemente lo amarás, definitivamente A hat in time es un indie al cual deberías darle una oportunidad por que es digno de quitarse el sombrero. Espero les haya gustado este artículo, les haya servido y espero verlos la próxima vez, feliz día a todos.