Was ist CS:GO ?

Viele spielen es, es ist eins der erfolgreichsten FPS-Games der Welt. Doch was genau macht CS:GO aus und worin liegt der Grund für seinen Erfolg ?

Über diese Fragen kannst du dich in diesem Artikel informieren und so über einen Kauf des Spiels entscheiden. Denn eins ist wichtig: CS:GO ist nicht für jedermann und deshalb sollte man es vor dem Kauf kennen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen.



Counter Strike Global Offensive ist ein kompetitiver First Person Shooter von Valve und läuft auf der Source-Engine. Im Spiel arbeitest du zusammen mit deinen Teamkameraden, um ein Ziel zu verfolgen. Meistens wird das im Wettkampf-Modus getan.

Es gibt aber auch andere Modi. So hat man die Auswahl zwischen Competitive (Wettkampf), Casual (Gelegenheitsspiel), Wingman, Deathmatch, Arms Race (Waffenspiel) und ein paar anderen.



Competitive

Der Wettkampfmodus ist der wichtigste im ganzen Spiel und macht mindestens 80% aller Matches aus. Es stehen sich fünf Ts (Terrorists) und fünf CTs (Counter-Terrorists) gegenüber. Die Ts müssen hier eine Bombe auf einen von zwei möglichen Plätzen auf der Map platzieren und diese bis zu ihrer Detonation vor den entschärfungsbestrebten CTs beschützen. Das primäre Ziel der CTs ist aber die Verteidigung beider Bomb Spots, d.h. zu verhindern, dass die Bombe überhaupt erst gelegt wird. Alternativ besteht auch für beide Teams die Möglichkeit, die Runde durch das Auslöschen des gesamten Gegner-Teams für sich zu entscheiden. Die Waffen, die man für das Töten der Gegner braucht, kann jeder Spieler am Anfang einer Runde mit seinem bisher durch Kills und abgeschlossene Runden verdienten Geld kaufen. Außerdem ist auch der Einsatz von Granaten möglich und auch notwendig.

Das wichtigste am Competitive ist die Kommunikation mit den Teamkameraden. Dazu gibt es eine eingebaute Push-To-Talk-Funktion.

Hat man diesen Modus eine Weile gespielt bekommt man einen Rang (ELO-System) zugeteilt und wird das nächste mal mit Teammates und Gegnern gematcht, die einen ähnlichen Rang haben. Darin besteht der Nervenkitzel. Man möchte einen guten Rang erreichen und auf keinen Fall den jetzigen verlieren.



Casual

Das Gelegenheitsspiel ist der unbeliebtere Bruder des Wettkampfmodus'. Hier treten zehn Terroristen gegen zehn CTs an. Die Runden sind aber genauso aufgebaut.

Da man nach dem Tod bis zur nächsten Runde die gegnerischen Spieler beobachten kann, fehlt diesem Modus der kompetitive Charakter. Deshalb wird hier auch kein Rang verteilt.



Wingman

Wingman ist der neuste Modus im Spiel und ist an den Modus Competitive angelehnt. Der Unterschied liegt im Ausmaß. Jeder Spieler hat einen einzigen Teamkameraden an seiner Seite und muss gegen die zwei Gegner ankämpfen. Der Teil mit der Bombe besteht auch hier, mit dem Unterschied, dass nur ein Bomb Spot zur Verfügung steht.

Wingman bedient sich auch eines Rangsystems. Dieses gilt allerdings separat von dem des Competitives. Es dient genauso dazu, die richtigen Gegner und Teamkameraden für jeden einzelnen zu finden.



Deathmatch, Arms Race usw.

Das sind die "kleinen Modi", die man nur spielt um warm zu werden, zu trainieren oder weil man keine Zeit mehr für ein ganzes Match hat. Hier kann man einfach mal drauf los ballern und verschiedene Waffen ausprobieren. Wie auch beim Casual ist es erlaubt, einfach rein und raus zu gehen, wie man will.

Gut für Anfänger und zum "Entspannen" von der Anstrengung eines Competitive-Matches.



Im Allgemeinen ist es in CS:GO einerseits wichtig, mit dem Team zu taktieren und nicht allein zu spielen. Es kommt aber auch auf das Zielvermögen, das sogenannte Aim an. Man muss gut zielen können und den Rückstoß der Waffen beherrschen um eine Chance auf Kills zu haben. Das lernt man nach einer langfristigen Auseinandersetzung mit dem Spiel.



Und dann wären da noch die Skins. Skins sind ein wichtiger Teil des Spiels, obwohl sie keine Auswirkungen auf das Geschehen haben. Für alle Waffen und sogar das Messer, das man mit sich führt, gibt es diese optischen Anpassungen mit echtem Geldwert. Skins können auf dem Steam-Markt oder bestimmten Internet-Plattformen verkauft oder erstanden werden. Für die besten muss man aber auch mit enormen Geldkosten weit über denen für das Spiel selbst rechnen.



Um das Spiel zu beherrschen braucht es viel Übung. Durch das taktische Teamplay das es bietet, macht es aber auch umso mehr Spaß. Auf die Graphik sollte man übrigens keinen Wert legen.



Wenn du CS:GO spielen möchtest, hast du die Möglichkeit, es bei Gamehag für 5499 Soulgems abzuholen oder bei Steam für ca. 10€ zu kaufen. Die angesprochenen Skins gibt's übrigens auch günstig bei Gamehag ;)