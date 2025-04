No Man's Sky-Anleitung für mehr Units und Ansehen

Hallo liebe Gamehag-Community!



dies ist mein erster Beitrag zu eines der Spiele, dass ich selbst besitze und hier in den Beiträgen nicht vorgekommen ist.



Es geht um ein Weltraum-Spiel namens "No Man`s Sky". Es gehört zu eines meiner Favoriten unter den Weltraumspielen.



In diesem Beitrag geht es, wie man die In-Game Währung "Units" verdient.



Es handelt sich um keinen Plagiat, weil ich es selber schreibe und nicht aus irgendwelchen Seiten kopiert habe, damit das klar ist.

Also, dann wollen wir mal!Als ich das Spiel "No Man's Sky" gespielt habe, habe ich bemerkt, dass man die In-Game Währung "Units" auch schneller verdienen kann.Die Grafik zeigt meinen Spieler an, der sich in einem Raumstation befindet, wo man das Geld abholen kann.Um mit dem Farmen zu beginnen, braucht ihr einen gut funktionierenden Raumschiff.Beispiel eines Raumschiffs (Dieser Raumschiff ist der Standard-Schiff):Nachdem ihr ein Raumschiff habt, geht es ab in den Weltraum, denn da kann man Asteroiden finden!So viele Steine! Und auf diese Steine konzentrieren wir uns darauf, denn ihr müsst diese per Geschoss abknallen! Ihr bekommt Mineralien wie: Gold, Silber, Tritium, Platin (Für Platin schießt ihr die merkwürdigen "Stachel-Kristalle" ab, keine Ahnung, was das sind, aber die sind auch wertvoll).Ihr schießt so viele davon ab, wie viel ihr möchtet, denn die kann man super verkaufen.Aber seid vorsichtig! Weltraum-Piraten können eure Schiffsinventare abscannen (den Wert sieht man auf dem Display im Schiff) und euch kontaktieren. Lehnt ihr die Vorschläge der Weltraum-Piraten ab, so müsst ihr sie bekämpfen. Dafür gibt es auch das Ansehen für die jeweiligen Spezies. (Es gibt drei davon.)Nachdem ihr sie besiegt habt, droppen sie vielleicht das Mineral "Lemmium" oder so. Bei den Asteroiden: Selten kommt es zu einem Anomalie-Detektor, was herauskommt. Das Meiste, was die Asteroiden droppen wäre Tritium. Tritium wäre ideal für den Boost im Schiff.Anschließend fliegt ihr zu einem Raumstation. (Daher der Header) Ihr könnt bei einem Handelsterminal eure gefarmten Mineralien verkaufen.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Das war aber nicht alles! Ich kann auch meine Units so verdienen:Dafür braucht ihr einen noch viel größeren Raumschiff. Das wäre ein sogenannter Raumfrachter!Beispiel dafür:In dem Raumfrachter kann man für die eigene Raumflotte eine Route festlegen, bei denen die Raumschiffe der Flotte an einer Expedition teilnehmen (Ich meine aber nicht die Expeditions-Modus im Spiel). Expeditionen können viel länger dauern. Sobald eine Expedition abgeschlossen ist, bekommt man dafür euch Units und verkaufbare Materialien. Um das zu bekommen, braucht man einen Terminal für die Nachbesprechung. Bei der Nachbesprechung kann man nachlesen, was die Flotte so gemacht hat.Nachteil: Die Raumschiffe der Flotte müssen mit speziellen Tanks aufgetankt werden, um durch die Systeme zu fliegen. Es kann auch passieren, dass während der Expedition was schiefgeht. Man soll sie auch reparieren, falls sie beschädigt sind, aber leider kann man sie nicht zur Expedition zurück-schicken, denn sobald das Raumschiff der Flotte bei der Flotte ist, ist für sie die Expedition gelaufen.Die Raumschiffe der Flotte sind auch hilfreich für Scans, Versorgungen und natürlich auch Schutz gegen Piraten. Das wusste ich auch nicht.Das wäre eine andere Möglichkeit an Units zu verdienen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ich hoffe mit diesem ersten Beitrag, könnte ich euch helfen.Würde mich über eine Rating und Kommentare freuen.Danke für's Lesen.Mit lieben GrüßenHeroasHamseros19