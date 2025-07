Quest-Schritt nur auf App und verbuggt?

24savage

Auf der Gamehag App erscheint des öfteren ein Auftrag der besagt "Play Gun of Glory and update your castle to Level 17 to get your rewards!", der eine Belohnung von aktuell 8159 Seelenjuwelen verspricht. Klickt man auf den Button "Gewinne" erscheint allerdings keine Möglichkeit die Belohnung zu erhalten, stattdessen wir man auf die App im Playstore verlinkt...In der Browser Version wiederum ist hier nichts zugänglich. Ich bitte um Hilfe seitens gamehag und würde mich aufgrund dieser Ungewissheit erst einmal von dieser zeitaufwendigen Quest fernhalten.