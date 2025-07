Grauz3ro

Eu me registei no site earnweb e depois de registado completei 3 pequenas tarefas iniciais tirei o print da tela e enviei para o gamehag, mas recebi uma mensagem que não foi aprovado e já tentei fazer isso mais do que uma vez enviei alguns prints da tela e nenhum foi aprovado não entendo o porque. Alguém sabe me explicar o que eu devo ter feito de errado?