BUG NA RECOMPENSA!

Oule2 Baixei o jogo matei o boss nivel 2 - 10 cheguei ao nivel 16 e não recebi nada do que eu fiz , tô começando a odiar isso.

ErickLameira Eu também





mcrdg163 TILT NADA DAS GEMAS

Railchan Eu também

pokemonpodatibia To esperando, fiquei o dia inteiro jogando e nao ganhei nada

Cyberwins Tira print e manda pra eles

JPlayer57 As gemas estão bugadas?

doomguy o monstro para atingir nao é um boss que encontram no turf, é um monstro level 2 no mapa, fora do turf. eu recebi agora 500 gems.

MasterGordi sim é preciso por o Castelo a 7, pesquisar o Monsters Hunt 2 na Academia e Atacar um Monstro de Nv.2 no Mapa. O unico problema é que no site anuncia 1080 joias e só me deram 550. Quero saber o que se passa.

Johnoliveer Tem que chegar a nível 11 do Castelo.

Kaveragto é atacar o boss no mapa de lvl 2





Breaddoge Esse jogo e um lixo e a gamehag não paga as gemas

wivery19 Tem razão n presta ,não recebi nada

Breaddoge So queria minhas gemas ; -;

fexg4mer atacar o boss no mapa de lvl 2

Rihen Tem que upar a academia pro level 9 e desbloquear os monstros level 2, depois vá no mapa dos monstros level 2 e vença um

Portooo eu não recebi nenhuma gema

Rihen Vocês tão confundindo vencer uma missão heróica nível 2 com atacar um monstro level 2.

mrboss_yt toda hora eu mando minha imagem de algum jogo e eles recusam falando pra mandar uma nova denovo

Odacham Aonde esta minha recomença?





nimbus10 eu fiz tudo que disseram, upei o castelo e a academia e ataquei um monstro nivel 2 no mapa... na tarefa só diz "atacar", não vencer

nimbus10 pra onde envia o print? não vejo essa opção na tarefa... recebe as gemas automaticamente?

aluvebr tbm a mesma coisa aqui

lelelordplay antigamente os cara ganhava 1000 gemas.. hoje em dia é um tiquim menos kkkk

