Procurando participantes para clã

RECRUTAMENTO BLACKSKULLS [ BSK ] REQUISITOS PATENTE: Ouro l + JOGAR PELO MENOS 3 DIAS POR SEMANA TER ID CARD JOGAR SEM ESTRESSE TER NOÇÃO DE JOGO TER RESPEITO COM TODOS OS MEMBROS OBJ: CONVERSAR, RIR E TENTAR SUBIR! CASO ESTEJA INTERESSADO CHAMAR NO WHATS ! CHAMA NO ZAP 11985604190

