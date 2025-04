Cómo evitar a los animatronicos de FNaF 2

Sobrevivir una noche en Five Nights at Freddy´s 2 es difícil comparado con el primer videojuego de la saga Five Nights at Freddy´s, en este videojuego de la saga FNaF tendremos que sobrevivir a 11 animatronicos: Puppet, Toy Freddy, Toy Bonnie, Toy Chica, Mangle, Balloon Boy, Old Freddy, Old Bonnie, Old Chica, Foxy y finalmente Golden Freddy.

En este artículo te mostrare como sobrevivir a ellos y también algunos consejos.

Puppet:Para evitar a Puppet debes darle cuerda a su caja de música que se encuentra en Prize Corner (cámara 11).Si Puppet sale de su caja aparecerá un signo de admiración y te matara sin importar que tengas colocada la mascara.Mientras vayas superando noche tras noche la batería de su caja se acabara más rápido.Toy Freddy:Para evitar a Toy Freddy necesitaras colocarte la mascara cuando el este en tu oficina.Toy Bonnie:Para evitar a Toy Bonnie necesitaras colocarte la mascara cuando lo veas en el conducto de ventilación, el pasara por tu oficina u luego se irá.Toy Chica:Para evitar a Toy Chica necesitaras colocarte la mascara cuando la veas en el conducto de ventilación hasta que escuches que se va.Mangle:Mangle entra a través del conducto de ventilación derecho, si escuchas una radio rota significa que esta dentro, necesitaras colocarte la mascara hasta que dejes de escuchar la radio rota.Balloon Boy:Balloon Boy no te atacara, pero no te dejara usar la linterna y llamara a los demás animatronicos, para evitarlo necesitaras colocarte la mascara cuando lo veas en el conducto de ventilación.Old Freddy:Para vitar a Old Freddy necesitaras colocarte la mascara cuando el este en tu oficina.Old Bonnie:Para evitar a Old Bonnie necesitaras colocarte la mascara cuando sepas que este en el conducto de ventilación izquierdo, ya que no lo veras sacando la cabeza.Old Chica:Para evitar a Old Chica necesitaras colocarte la mascara cuando sepas que este en el conducto de ventilación derecho, ya que no la veras sacando la cabeza.Foxy:La mascara no sirve con Foxy, Para evitarlo deberás iluminarlo repetidamente con la linterna.Golden Freddy:Golden Freddy puede aparecer de dos formas distintas: como una cabeza flotando en un pasillo o en tu oficina, cuando este en el pasillo no lo ilumines por mucho tiempo, si lo haces te atacara, solo vuelve a la cámara y da cuerda a la caja de música. Si aparece en tu oficina ponte la mascara y espera a que desaparezca.Consejos:La luz de la linterna ralentizara y confundirá a todos los animatronicos que estén en el pasillo, aunque no hará que se vayan tan rápido.Si una cámara se estropea significa que alguien a entrado o salido de la oficina.Si no puedes iluminar el pasillo significa que alguien a entrado o salido de el.Es recomendable no usar las cámaras excepto para darle cuerda a la caja, ya que si usas la cámara se te acabara la batería más rápido y los animatronicos que estén cerca de ti aprovecharan ese momento para asesinarte.