Opinion sobre Yume Nikki

Yume Nikki es un juego que nace en 2004; creado por el desarrollador de videojuegos japonés Kikiyama. Fue desarrollado en el programa RPG Maker 2003.

La verdad es que se me complica bastante empezar correctamente esta recomendación. Verán, podría empezar por el autor que estuvo casi 10 años desaparecido y sin actualizar el juego, la comunidad que se encargó de nombrar a casi todos los “personajes”, los eventos bastantes extraños, la falta total de diálogos o caminos, la cantidad ingente de teorías y un largo etc.

Pero bueno, tratare de organizar el texto medianamente bien para poder decir porqué este juego es muy bueno, pero terminar diciendo porque no lo recomiendo a todo el mundo, a pesar de mi fanatismo por el juego.

Historia:

Lo primero sería contar la “historia” en la que se desarrolla el juego. Se podría decir que es casi inexistente; lo que sabemos es que la protagonista, llamada Madotsuki, está encerrada en su cuarto y se niega a salir por la puerta. Solo puede salir al balcón, jugar con su consola a un solo juego, sentarse en su escritorio (el mismo es nuestro punto de guardado), o irse a dormir. Nuestra protagonista tiene la capacidad de tener sueños lucidos, y a partir de ahí es que todo el juego se desarrolla.









Aclarar que un sueño lucido es cuando, dentro de un sueño o pesadilla, una persona toma conciencia de que esta soñando y a partir de ahí puede tratar de controlarlo. Dentro de este marco existe gente la cual puede hacer esto con frecuencia y casi siempre controlar los sueños. Nuestra protagonista es parte de este grupo.

Al acostarse aparece en su cuarto, pero con una gran diferencia, al acercarse a la puerta puede salir a lo que es un cuarto oscuro con puertas. Este va a ser el nexo que conecta a varios mundos dentro de sus sueños.





Efectos:

El objetivo del juego es conseguir unos objetos repartidos por estos mundos, conocidos como “Efectos”. Los mismos cambian de alguna forma el sprite de la protagonista y algunos son útiles para ciertas cosas. No voy a desarrollar todos, creo que parte de lo interesante del juego es probar los efectos y como estos se relacionan con su entorno, pero nombrare un par.

Efecto bicicleta: Este efecto es uno de los más icónicos del juego, normalmente uno de los primeros que se van a buscar. Este efecto le da a la protagonista una bicicleta la cual aumenta la velocidad de la misma bastante.





Efecto cuchillo: Este efecto es quizás uno de los más usados por la comunidad para fan-arts y por consiguiente el más icónico. El mismo le da un cuchillo a la protagonista; este efecto provoca un monto de reacciones distintas en los NPC al usarlo con ellos, a veces sin siquiera usarlo y solo activándolo.

No quiero decir más, a partir de acá recomiendo que busquen y lo prueben en cada NPC que vean.

Al conseguir todos los efectos, 24 en total, y dejarlos en el nexo se desbloquea el final; en mi opinión uno de los más insatisfactorios que he obtenido en un juego que me tomo tanto completarlo en su momento.

Mundos:

Este juego tiene una gran cantidad de mundos, con distintas temáticas, algunos más tétricos que otros y algunos más alegres.

En cada mundo se puede ver eventos interesantes, algunos suceden siempre y otros tiene una baja probabilidad de suceder, con decir que uno de los más interesantes que vi tiene una probabilidad de 1:3600, conocido con el nombre de “Takofuusen”. Y así hay muchos, algunos suceden a partir de interactuar en el ambiente con los efectos.

En cada mundo habitan una gran cantidad de NPC que son los que le dan vida al juego, los cuales ninguno tiene nombre dentro del juego pero que la comunidad se encargó de nombrar.

NPC

El juego tiene una gran cantidad de criaturas, tanto de forma humanoide como otras que son totalmente extrañas. Algunos son casi infantiles y otras son tétricas.





Lo que hay que resaltar tanto en el mundo como en los NPC es la aparición de formas que son obvias referencias a órganos sexuales, véase “KyuuKyuu-kun”, o también referencias a fetos. Véase el mundo “Graffiti”. También vale aclarar que también hay varios dibujos de estilo Azteca.

Música

La música de este juego es muy memorable para los que lo jugamos. Acompaña muy bien los mundos y el ambiente que quiere crear el desarrollador, pero eso no quita que la misma sea muy buena para escucharla fuera del juego, así que si no te queda el menor interés en jugarlo, lo que te puedo recomendar es que pongas en tu buscador “Yume Nikki Ost” y te lleves algo de este texto.

Situación actual

El juego llego a Steam por la misma empresa que trajo Mad Father y Misao a esta plataforma, con la diferencia que no cambiaron nada y esta gratis. En teoría todo esto con el permiso del autor que revivió solo para eso y para “supervisar” un nuevo proyecto que esta empresa llevo a cabo siguiendo a Yume nikki. El proyecto tiene de nombre “Yume nikki Dream Diary”, una secuela espiritual del juego original en 3d. La cual está generando un montón de comentarios variados que van desde el odio absoluto; hasta el considerarlo un buen juego.

En mi caso no lo probé y no voy a decir nada más que esto de la “secuela”.

Algunos punteos finales

Bien, ahora llega el momento de que les comente lo que pienso yo sobre este juego, como una forma de que sepan de que agarrarse a la hora de darle una oportunidad.

El juego es para perderse, perderse muy fuerte y estar una semana dando vueltas. Esto es un problema muy grande, la primera vez que lo jugué en la ya lejana época de 2013-2014 yo me acuerdo que lo odie profundamente, pero que al darle una segunda vuelta me encanto.

La razón de esto fue simple, la primera vez veía el juego como una carrera, encontrar los efectos y ver el final. Obviamente luego de dar 50 vueltas y ver ese final era evidente que lo odiase. La diferencia de la segunda vuelta fue que en vez de apurarme a encontrar los efectos, lo vi desde el punto de interactuar con el mundo lo más posible y en ver los todos los eventos. Esto me hizo disfrutar el juego, en vez de buscar “completarlo por completarlo”.

Pero la verdad yo diría a la gente que tenga cuidado con esto que dije, porque lo de perderse sigue siendo así lo veas como lo veas, así que si te falta el tiempo o no tienes mucha paciencia lo vas a odiar igual.

Ahora, si soy realista, creo que recomendaría a la gente que no tenga miedo en entrar un poco en la wiki del juego para poder salir de ciertos atascos, lo suficiente para no estar 2 semanas trabado, pero también para no spoilearte los eventos del juego.

Conclusión:

La verdad no sé cómo concluir este artículo, mi parte más fan saltaría a recomendar el juego a diestra y siniestra como si nada, diciendo lo genial de la música y lo extraño de los mundos; pero por el otro aún recuerdo la decepción que me lleve cuando, recomendándoselo a alguien, este me dijo que se agobio rápido y que se perdió totalmente. Mi otra parte sigue resaltando que no a todo el mundo le gustaría gastarse un montón de horas dando vueltas sin encontrar nada, un laberinto rojo que luego de media hora hace que te duela la cabeza por lo brillante que es, o ir caminando por el “Mundo Oscuro” lento para encontrar el efecto cuchillo con el efecto lámpara activado.

Pero mi parte más fan vuelve y me recuerda el cuarto del efecto flauta y la tranquilidad que me dio en su momento, la linda escena que sucede al usar el efecto bruja en la azotea de centro comercial, o lo extraño del evento de Monoko.

Todo esto, lo bueno, lo malo y lo extraño se mezclan en este juego en distintos momentos; y todo esto hay que tenerlo en cuenta antes de tirarse a jugarlo.

Así que, pese a que no le hago mucha justicia a este juego con este artículo, les diría que le den una oportunidad.

Con esto termino este artículo, para volver al ruedo luego de una larga pausa por culpa de exámenes y otras cosas. Espero que le den una oportunidad en esta semana de Halloween, que algunas cosas del juego quizás les den un susto. ¡Saludos!

PD: No dije nada del idioma porque no hay diálogos que traducir, así que no se asusten con ese tema.

Links:

Wiki del juego: http://yumenikki.wikia.com/wiki/Yume_Nikki_Wiki

Juego: Búsquenlo en Steam, esta gratis.



---------Notas--------

¡Hola!, soy el monstruo de las notas. Me encargo de hacerle pasar una gran vergüenza al creador del artículo. Me conocerán por apariciones estelares como “El artículo de Misao que no paso la votación”. En este caso aparezco para decir que la razón que el autor no pusieran notas no se debe a que haya arrugado, sino que francamente este texto le pareció demasiado caótico como para meterle notas.

También para decir que uno de los diseños de los personajes predijo uno de los memes/imagen más explotados de este año, con la diferencia de que este está en blanco y negro. Los invito a adivinar a que me refiero.

