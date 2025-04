Opinión sobre Mad Father

Aviso: La razón de los números es que puse notas al pie del articulo, no se desesperen con el tema del copy-paste.



Mad Father es un juego que nace en 2012, es el segundo juego desarrollado por “Miscreant´s Room” (Sen), de forma gratuita. Perteneciente al grupo de juegos gratuitos provenientes principalmente de Japón durante esos años desarrollados en el programa “RPG Maker”[1], que recibieron el nombre de “Indie Horror RPG” (A partir de ahora me referiré a ellos como “IHRPG”)

Hace un tiempo, la editora[2] AGM PLAYISM se puso a la tarea de contactar con los desarrolladores de estos juegos para publicar sus juegos en Steam; Ambos juegos de Sen se publicaron en Steam, pero con cambios respecto a las versiones anteriores, uno de ellos es que no son gratuitos.







La historia de este juego, tratando de evitar spoilers, se centra en la “Mansión Drevis”, ubicada en el norte de Alemania.

La protagonista, Aya Debris, es una niña de 11 años que vive con su padre, Alfred Drevis, y la asistente del mismo, Maria. Un año atrás su madre murió luego de una larga enfermedad.

El juego comienza a la noche del día anterior al aniversario de su muerte, con una introducción donde nos dejan caer que el padre de Aya practica experimentos en humanos y animales, y que ella tiene conocimiento de todo esto. A las 12 de la noche la protagonista comienza a escuchar ruidos y al salir se encuentra que todos los experimentos de su padre volvieron a la vida. El juego rondara en rescatar a su padre y sobrevivir a la maldición.

Me gustaría poder ser más específico, pero siendo para recomendar y no para analizar la historia, prefiero no arriesgarme a spoilear nada a nadie.







El juego contiene varios sustos, pero la verdad no sé qué tanto miedo dan. Jugué varias veces la versión gratuita en su momento, así que medio que me los esperaba; aun así me asuste de varios screamers, pero también vale aclarar que el autor de este artículo es bastante miedoso.

Antes de continuar, hay que resaltar que el juego tiene varios finales y un par de finales ocultos, que continúan un poco lo que pasa luego del final verdadero[3], por esto les recomendaría que vayan viendo una guía, la que use yo para conseguir los finales la dejare al final, ya que no cuenta con muchos spoilers, el problema es el mismo que el juego, está en inglés.

Para el final extra es necesario encontrar 21 "gemas" que están escondidas por el mapas.









Idioma:

El idioma del juego en Steam es Ingles o japonés, no existe ningún parche. Pero, para los que no hablan esta lengua, se puede jugar en español la versión gratuita, la cual también dejo al final del artículo.

Respecto a los gráficos:

En el juego de Steam, frente al gratuito, hay 2 grandes cambio en los gráficos:

Por un lado los dibujos de los personajes y por el otro los mapas.

En el caso de los personajes el cambio es más para perfeccionarlos, pero permaneciendo el estilo manga/anime que ya tenían; quizás agregando ciertas expresiones.

Y respecto a los mapas cambio muchas cosas, dejando inútil a las viejas guías de las versiones gratuitas, ya que cambiaron las posiciones de objetos, los pasajes de los laberintos y un largo etcétera de cosas que cambiaron de posiciones.

Música:

Francamente la música de este juego es muy buena, además de que queda bien a la hora de crear el ambiente o acompañar a las escenas de la historia.

En si el juego tiene un tema en particular para varios personajes, estos temas son los que más destacaría del juego.

Llegando a este punto, solo me quedaría recomendarlo; sea su versión gratuita para los que no quieran comprarlo o no sepan inglés, sea su versión de Steam. En mi opinión es un buen juego para pasarse en una tarde, la historia es interesante y también puede uno llevarse unos buenos sustos.

Con esto concluyo mi primer artículo, de antemano perdón por los errores y espero que, si pasa la revision, poder hacer uno más respecto al primer juego creado por este autor, que también llego a Steam y que tengo en mi biblioteca de juegos; el cual tiene varias referencias a este. Saludos

Links:

Guía 1: https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=770223339

Guía 2(para el final oculto): https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=768929118

Versión gratuita en español, la pagina es la de la traductora: http://madotsuki-dreamer.tumblr.com/post/94293750370/mad-father-en-espa%C3%B1ol







---------Notas--------

[1] Nota: Pese a ser el programa más conocido, no fue el único, otros ejemplos que se vieron fueron: El Wolf RPG, en menor caso Game Maker, etc. Este juego en particular es uno de los ejemplos, ya que fue desarrollado en el Wolf RPG.

[2] Fe de erratas: No sé qué nombre tendría el tipo de empresa, ellos se definen en Steam como “…Playism specializes in localizing and publishing indie games…”

[3] Las guías son 2, una para los finales y otra para las gemas.