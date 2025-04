Obtener GA en Gamehag(Experiencia propia)Parte III

Bueno como les había mencionado mi artículo se componía de 3 partes las cuales explicaría detalladamente las funciones que tiene la plataforma, mi primer articulo fue aceptado y se los agradezco nuevamente, el segundo no pero tampoco lo rechazaron así que lo publicaron en el foro aquí les dejo el link por si les gustaría leerlo https://gamehag.com/es/foro/t/74462-obtener-ga-en-gamehagexperiencia-propiaparte-ii lamento que las imágenes no aparezcan de forma correcta pero así está configurado en el foro :(. Ahora empezare la última parte donde les había comentado que hablare sobre las runas y más maneras de obtener gemas del alma.

Empezamos con el uso de runas, pero antes ustedes se preguntarán ¿Que son las runas o para que sirven? pues las runas son como potenciadores que nos permiten conseguir un tanto por ciento más de GA por alguna acción hecha. (pondré una imagen referencia porque no encontré una completa)

Runa Ansus

Esta runa te da un +50% en obtención de gemas durante 7 días por publicar artículos.

Runa Hagl

Esta runa proporciona un +100% de obtención de gemas del alma para el apartado de minijuegos, al principio suena atractivo, pero sabiendo que los minijuegos suelen ser un poco difíciles además que solo darán 1GA por una gran cantidad de puntos no suelo utilizarla mucho.

Runa Mannaz

Esta runa nos brindará un +40% de gemas del alma durante 7 días por ingreso de sesión, de lo que usualmente dan +5GA por inicio recibirás unas cuantas gemas más que te podrían ayudar a conseguir tu premio.

Runa Tiwaz

Esta runa te da un +25% de gemas del alma por oferta completa del muro de ofertas que les mencione en el primer artículo, esta al igual que las Runa Hagl tienen una duración de 24 horas.

Runa Fehu

Esta runa solía utilizarla mucho cuando me descargaba los juegos de la página. Me permitía conseguir +10% de gemas del alma por las tareas de juegos durante 24 horas.

Runa Algiz

No tengo mucha información ni una imagen referencial sobre esta runa, pero solo puedo decirles que nos otorga un bono de +20% de gemas del alma para las misiones diarias durante 7 días.

Runa Raido

Esta runa nos otorga +20% de experiencia durante 7 días, para subir de experiencia solo debes de hacer lo siguiente: cumplir tareas de juegos, comentar en foros, votar artículos, comentar artículos cuando estés votando y completar el muro de ofertas. (por ahora esas son las únicas maneras que conozco)

Runa Berkana

Esta runa se especializa en dar una bonificación de +50% de gemas del alma por amigo invitado y tiene una duración de 7 días.Ahora si comencemos con lo mejor de ganar muchas gemas del alma de manera rápida y segura xd. Primero que nada, no estoy seguro si al mencionar lo pasos que hago para ganar gemas quizá algunos de ellos no sean adecuados o esté infringiendo alguna norma de la pagina y si es así por favor háganmelo saber algún moderador para así poder modificar el articulo y no perjudicar a los usuarios que lean esto ya sea en el foro o en el apartado de artículos.

Votación de Artículos:

Siempre la página nos dará 10 artículos por los cuales votar, el valor de cada uno es de 5GA ósea si multiplicamos 5*10 en total nos saldrá 50GA por votación, a mi parecer es bastante bueno y seguro. (en este caso a mí ya no me sale el botón que dice “VOTAR” pero me llego el mensaje por haber completo dicha tarea)

Creación de Artículos:

Esta en el mismo apartado que la votación solo deberán de dar un clic en “Escribe un Articulo” para comenzar, luego los llevara a una nueva pagina en la cual les mostrara como esta distribuido las partes para la creación del artículo. (es recomendable leer las reglas que existen dentro de esta interfaz estarán al principio y te ayudarán a preparar tu artículo de la manera adecuada)Esta opción da una buena remuneración de gemas, según la plataforma nos puede dar inclusive hasta 1000GA por un solo artículo lo imaginan :o, pero para ello deberá pasar varias pruebes y ver que tan valiosa es la información. En mi caso hasta ahora no he llegado a 1000GA, pero estoy conforme con lo que gano (lo máximo que llegue es a 500GA xd), por otro lado, no todo es color de rosas v: existen usuarios que copian y pegan información ya difundida para obtener la recompensa, a ellos siempre se les suelen rechazar los artículos así que no lo hagan es mejor que usen sus propias ideas o palabras :).Como pueden notar no todos mis artículos fueron aprobados, algunos fueron rechazados ya sea por no gustarle a los demás usuarios o por spam (aquí si debo de admitir que hice copia y pega xd fue cuando recién era nuevo miembro no sabía como hacer artículos y pensaba que solo era copiar algo ya hecho y subirlo para que se informen o algo así xd la cosa es que aprendí de mi lección y jamás volví hacerlo, el artículo fue el de Payday2 xd) y como ultimo consejo les puedo decir que no se desanimen si les rechazan un articulo intenten hacer otro y otro mientras sigan verán que poco a poco el publico notara su esfuerza y comenzara a gustarle lo que publican v;

La Zona App:

Quizá pocos conocerán esta opción así que decidí incluirla, en esta opción pueden ganar 100GA por día algo realmente atractivo, pero ¿Qué es Zona App o Como se utiliza? Pues es algo sencillo solo deberemos tener instalada la aplicación de Gamehag en nuestros dispositivos móviles (no estoy seguro si en sistemas operativo iOS cuenta también con esta opción) luego deberán ir al apartado del menúAl seleccionar Zona App les enviara al apartado de publicidades en el cual ustedes deberán seleccionar el icono de play lo cual lanzara una publicidad, deberán de esperar el tiempo estimado de la publicidad para luego cerrar y obtener 1GA (si lo se suena como los minijuegos pero en este caso solo es ver publicidad así de fácil xd) dirían que aquí es tener un poco de paciencia ya que deberán de ver 100 publicidades (que son lo máximo al día) lo cual nos da 100GA, este proceso demora entre unos 30min-1hora (solo vean la publicidad y ciérrenla cuando acabe el tiempo no descarguen nada xd)Pero esta vez vengo con muchos más tips así que les diré como reducir ese tiempo a solo unos 15 min-20 min, la manera que yo utilizo es descargar un emulador en mi computadora, uso MEmu un emulador de celular en pc ligero y rápido, aquí descargo el aplicativo de Gamehag y hago lo mismo, entro a la Zona App y comienzo hacer la publicidad y eso es a la vez con el celular para así obtener gemas de manera super rápida.Bueno eso seria todas las maneras las cuales yo suelo ganar gemas del alma de manera rápida y segura, espero que les haya gustado estos tres artículos que escribí sobre mi experiencia en Gamehag y si algún nuevo usuario se anima a escribir nuevas formas de ganar GA será bienvenido. Algo que me olvidaba mencionarles es que la Zona App solo tiene una máximo de 100GA por día así que si les sale un mensaje de que ya no se puede o de llegar al tope pues deberán esperar al día siguiente casi a la misma hora que empezaron ver las publicidades y repetir el paso (ósea si hoy lo hicieron a eso de las 2:10pm y terminaron a las 3:40pm al día siguiente empiecen a las 2:20 o 2:30 más o menos para que no les salga el error de haber llegado al máximo c:) gracias por todo el apoyo , seguiré subiendo otros artículos sobre juegos de nuevo xd si tiene alguna duda o consulta pueden agregarme en la pagina y enviarme un inbox resolveré sus dudas bye :)