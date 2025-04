Los mejores juegos MMORPG (mi opinión)

Bienvenidos amigos!! Les traigo los mejores juegos MMORPG según mi opinión, muy conocidos por la comunidad y fanáticos de los juegos MMORPG, espero que les guste mi artículo y respeten mi opinión, sin más que decir que comience el artículo. Que lo disfruten.

Buenos amigos aquí les mostrare algunos de mis juegos favoritos del genero MMORPG, muy bueno de mi parte que deberían de probarlos si gustan claro, “los juegos MMORPG son juego de rol multijugador masivo online, donde creas tu propio personaje con una gran cantidad de jugadores de todo el mundo”, comienzo con el primer juego MMORPG de la lista.

World of warcraft

Unos de los mejores juegos MMORPG al mi al parecer es el mejor, un juego mundo abierto muy conocido como “Wow”, desarrollado por Blizzard, el juego encontraras al gran mundo de azeroth donde en la expansiones más reciente veras mundo o zonas nuevas es la que explorar, en este juego eliges la facción quieres estar, alianza o horda el que más gustes, en cada facción podrás elegir sus razas diferentes y personalizarlo, y por últimos elegir la clases que guste, a clases me refiero por ejemplo: cazador, guerrero, brujo, mago, Pícaro, ente otras clases, al crear tu personaje comienza tu aventura donde cada raza nacerá en lugares diferentes en el mundo de azeroth, donde iniciara tu aventura subiendo de nivel y conociendo nuevas zonas, donde tendrás que cumplir una gran cantidad de misiones y completar tanto bandas y mazmorras para obtener ropa de buen nivel, cada vez que pases de nivel te harás más poderoso y ganaras nuevas habilidades, al llegar al nivel máximo dependiendo de la expansión podrás realizar tantos bandas y mazmorras muy difíciles y guerra entre facciones llamado "BGS" y arenas entre facción donde podrás subir a un ranking alto, si quieren saber más de este gran juego aquí les dejo mi artículos. https://gamehag.com/es/articulos/mi-opinin-sobre-world-of-warcraft

¿Estás listo para tu gran aventura en el gran mundo de azeroth?







Guild wars 2

Unos de los mejores juegos MMORPG muy conocido tanto por su comunidad y por ser un juego gratis, además de este juego ser muy conocido me encantan sus gráficos muy bueno tanto su jugabilidad también, el juego comienza como todo juego MMORPG, comienzas creando tu personaje, donde elegirás la raza que más guste, razas disponibles del juego humano, asuras, charr, norns y sylvari. Una razas muy originales, después tu eligiras tu clase favorita la que más gustes, después que elijas la raza y elijas la clase, personalizaras tu personaje pero muy detalladamente que es la parte que más me gusta de este juego, después de que personalices tu personaje comienza tu aventura donde comenzaras tus primeras misiones tanto un cinema que explica lo que debe hacer en tu primera misión y pasar de nivel, donde iras equipándote y aventurando todas las zonas del juego y nunca aburrirte y llegar al nivel necesario para hacer PVP, y también completaras las mazmorras del juego y matar a jefes muy difíciles. Este juego tiene unos graficasos tanto ambientales que están muy bien hechos.







Aura kingdom

Un juego MMORPG estilo anime muy bueno para la comunidad Otaku por su estilo anime tantos gráficos y personajes, donde tendrás que crear tu personaje como deseas y elegir unos de sus clases y sub clases que son creo que 14 clases, donde comenzara tu aventura y explorar cualquiera de las zonas de Aura y completar variedades de misiones, la jugabilidad del juego no está nada mal, muy fácil de jugar y hace combos en el juego a la hora de luchar con variedades de criaturas, tus personajes poseerán habilidades que podrás mejorar, el juego posee mazmorras que podrás completar y un sistema PVP, ,(jugados vs jugador) o en equipo, monturas coleccionables y muchas otras cosas más, muy bueno el juego recomendadisimo.





Aquí les dejo los requisitos por si gusta jugarlos.

Requisitos de los MMOPRG:

World of warcraft: recomendado para jugar la mayoría de las expansiones.

--Sistema Operativo: Windows XP/WindowsVista/Windows 7/Windows 8/Windows 10.

--Procesador: Intel Core 2 Duo E8500 o AMD Phenom II X3 720.

--Tarjeta Gráfica:NVIDIA GeForce GT 440, AMD Radeon HD 5670 o Intel HD Graphics 5000.

--Memoria RAM: 2GB.

Depende si vas a jugar la expansión mas reciente ya pide mas rendimiento.





Guild wars 2: requisitos recomendados para jugarlo.

--Sistema operativo: Windows XP Service Pack 2 o superior.

--Procesador: Intel Core 2 Duo 2.0 GHz, Core i3, AMD Athlon 64 X2 o superior.

--Memoria: 2 GB de memoria RAM.

--Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce 7800, ATI Radeon X1800, Intel HD 3000 o superior (256 MB de RAM de vídeo y Shader Model 3.0 o superior).





Aura kingdom: requisitos mínimos si deseas jugarlo.

--SO: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 (32bit/64bit), Windows 8.

--Procesador: Intel Pentium4 2.8 GHz or better; AMD K8 2600 or better.

--Memoria: 4 GB de RAM.

--Gráficos: nVidia GeForce 6600 or better; ATI Redeon X1600 or better.

--DirectX: Versión 9.0c.

--Almacenamiento: 6 GB de espacio disponible.

Espero que se animen a jugarlo.

Espero que le haya gustado mi artículos de los mejores juegos MMORPG mis favoritos sin duda muy buenos estos juegos, me gustan mucho los juegos de este género son muy entretenidos y curioso a la hora de explorar muchas zonas o mundos y ciudades, espero que hayan disfrutado el artículos y que me digan que tal les pareció, bueno les mando un saludos a todos. :)