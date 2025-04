MI OPINIÓN SOBRE WORLD OF WARCRAFT

Bienvenidos!!! amigos este es mi opinión sobre este videojuego online, que e tenido años te experiencia jugando lo y me encanta su historia tanto la jugabilidad, lo malo es que es pago pero 100% recomendado amigos, por favor respeten mi opinión cada quien tiene sus opiniones sobre el juego y gracias.

-Buen día amigos, aquí les traigo un juegazo llamado world of warcraft, Unos de los mejores juegos de MMORPG mundo abierto amigos según mi opinión, Conocido como (wow), Traducido al español como Mundo de warcraft, Desarrollado por Blizzard Entertainment. El juego fue lanzado el 23 de noviembre de 2004, Un breve imagen sobre sus campeones o protagonistas del juego.

-Dentro del juego conocerán el extraordinario mundo de Azeroth que es extraordinariamente grande,en cada expansión da a lugar un nuevo mundo tanto como terrallende y argus. en este mundo encontraran variedad de misionesestancias y bandas que podrás conocer a miles de personas duran tu propia aventura, podrás tener variedad de monturas y mascotas que te acompañaran en tu aventura, variedad de armas y ropas al ir subiendo de nivel te harás mas poderosoy lograr llegar a nivel máximo, y derrotar a lo grandioso lideres de las estancias tanto a los lideres de tu contra facción.-Podemos decir que tiene un total de seis expansiones más la expansión reciente llamada Battle for Azeroth, cadaexpansión tiene sus historia que seguro que les va a encantar.-Este juego trata de llevar a cabo la creación tu propio personaje o avatar a elegir de los tantos actuales de 2 facciones diferentes que son La ALIANZA y La HORDA, que hoy en día la gente dice que la horda es como lo rebeldes o malo de la historia, por la razón de la nueva actualización de wow, según su historia. (mi opinión)-Cada quien con sus razas diferentes, tanto como masculino y femenino, La Alianza cuenta con los: Humanos, Enanos, Elfos de la noche, Gnomos, Draenei, huargen. cada quien con su historias diferentes y nacen en lugares diferentes ya de tu elección de las razas de la alianza, la raza mas jugada en el humano.La Horda cuenta con los: Orcos, Tauren, No Muertos, Trols, Elfos de Sangre y Goblins. igualmente con sus historias diferentes y lugares diferentes, la raza mas jugada en el elfo de sangre.Las razas opcionales son los Pandas y los “illidaris” son como una especie de Elfo de la noche pero Mitad Demonio. los illidaris sonlos sirviente de illidan tempestida, mas desbloquear las nuevas razas aliadas de cada facción.tanto en cada raza tiene sus jefes de guerra o rey, la jefa de la horda es sylvanas y el rey de la alianza es Anduin, y puedo decir que en la nueva expansión, están en guerra estas 2 facciones .-Sin embargo de todas esas razas nombradas cada una contiene sus clases y roles, roles no referíamos a 3 funciones de algunas de las clases que son:Roles:

TANQUES (Escudo) Estos tienen la capacidad de aguantar lo suficiente y atraer sus enemigos. SANADORES (Cruz) También conocido como HEALERS, estos tienen la capacidad de curar o sanar y mantener vivos a todos los jugadores del grupo o banda. DAÑO (Espada) Conocidos como DPS, tienen la capacidad de golpear al enemigo y causar un gran daño para lograr a derribar.

-Clases cada clase contiene sus talentos Diferentes:

Guerrero: Esta clase es la más conocida en wow, puede utilizar ropa placas y puede ser Dps y tanque. Sacerdote: Esta clase es muy conocida ya que su habilidad es curar o sana, también dispones para DPS, ataques a distancia. Paladín: Esta clase usa un tipo de poder sagrado (luz) que se puede utilizar en los 3 roles del juego (tanque,DPS,sanador). Mago: Esta clase es a distancia puede hacer variedad de hechizos, puede ser solamente DPS. Chaman: Es una clase que utiliza poderes elementales, también utiliza los 3 roles. Brujo: Es una especie de Mago oscuro, controla creaturas demoniacas, tiene poderes de maldiciones, solamente puede ser DPS (Daño). Pícaro: Esta es una de mis clases favoritas, Estas clases lo considero como un ninja ya que se oculta y es ágil recomendado por mi opinión, solamente DSP (Daño). Druida: Esta clase tiene la habilidad de convertirse en animal, puede ser los 3 roles del juego es muy astuto esta clase. Cada animal representa cada de los 3 roles. Cazador: Esta clases Especialista en ataque con armas a distancia está acompañado con su mascota fiel que nunca lo abandona hace un gran daño, solo puede ser Dps. Caballero de la Muerte: Esta clase Heroica se puede usar solamente a partir de nivel 55, esta clase utiliza poderes rúnicos puede invocar una especie de no muerto. Puede ser tanque y Dps. Monje: Esta clase es muy utilizada en la raza panda, la clase es una especie de luchador tipo combate (artes marciales). Cazador de Demonios: Esta clase son discípulos de illidan un elfo demoniaco, usan poderes de magia vil conocido como magia malvada como lo dice la palabra son demonios.

También podes elegir tu propia profesión, las profesiones son una clase de oficio al para llevar a cabo cualquier objeto dependiendo de oficio por ejemplo sastrería crea tipos de ropa tela o minería que podes recolectar menas y convertirlas en barras para sus materiales y crear objetos ropas dependiendo de la profesión.

Mi experiencia al jugar este juego, mi primera vez jugando wow fue increíble a lo primero no lo entendía pero después al tiempo de pasar misiones y llegar al nivel 15 que desbloqueabas en buscador de mazmorra me quede fascinado, me gusto mucho y no solo eso si no la variedad de misiones y lugares del mundo me encanta,y lograr al nivel máximo cuando llegue a ese nivel pensé que me aburriría pero fue lo contrario me quede fascinado por que hay es donde a penas estas comenzando todo las historia de las bandas y la función de PVP buscabas un compañero para arenas o apuntabas para (BGS) que son batallas en grupos entre las 2 facciones, o el buscador de bandas son como las mazmorras pero de 25 o 10 personas venciendo a los lideres de las estancias y recogiendo tus propios premios por cada boss o elite que matabas, pero no crean que los elites son fáciles de matar tenes que tener la suficiente experiencia para saber como matar al elite o boss de la estancias cada alite tenia su forma de vencer por eso me encanta este juego les de una conclusión como tal del juego.

Bueno para finalizar este articulo, les informo que esto es un breve resumen del juego wolrd of warcraft ya que es mi opinión y faltaron algunas cosas mil disculpas enserio solo hice un breve resumen para que conozcan este gran juego que se lo recomiendo muchísimo,el único problema es que tienen que pagar para jugar, pero la parte buena es que hoy en día hay muchos servidores conocidos como pirada en todas las expansiones de este juego menos el mas reciente hoy en día que es battle for azeroth, ojala puedan jugar este juegazo se los recomiendo de mi parte amigos muchas gracias por leer y me disculpo si es muy corto me informare mas y haré una 2da parte si les gusta claro que tengan un buen día y gracias por leer. saludos a todos.Díganme que les pareció mi opinión,ojala les haga gustado.