Los Mejores Juegos del 2018 (Mi Opinión)

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo más, Esta vez hablare de los mejores juegos del año 2018 y hasta ahora siguen siéndolo, espero que les guste el articulo y que lo disfruten.

Nota: Tengan en cuenta que es mi opinión. Puede considerar este artículo como un Top y una lista como ustedes quieran. Disculpen los párrafos largos, solo quiero que en un solo párrafo entiendan de que trata el juego, sin estar poniendo tantos párrafos y muchas imágenes para eso pongo los vídeos claro, espero que disfruten el ultimo articulo que voy hacer de esta manera ya que los otros los voy hacer como antes. Disfrútenlo al máximo :3

Les traigo una lista de los mejores juegos del 2018. Cada juego es considerado muy adictivo y entretenido en el cual si pruebas uno de estos te costara dejarlo yo que te lo digo ya que son buenísimos, estos juegos se ganaron estos puestos en mi top ya que son bastante dinámicos y la suficiente fama actualmente que tiene, aunque todos no los he jugado me parecieron bastante interesante ya que me he vistos una serie completa de cada de estos juego, me gusta estar al tanto de lo juegos reciente e informarme lo suficiente para dales mi opinión propia. Buen sin más que decir que comience esta lista y aquí les traigo el primer juego de la lista.





Detroit: Becom Humano:

Un juegazo publicado por Sony y estrenado el 25 de mayo de 2018, solamente para la consola Playstation 4 o conocido como “PS4”. Un juego del género acción y aventura donde tratara de 3 protagonistas del juego en el cual tú deberás de tomar tus propias acciones y decisiones, estos 3 protagonistas son robots ósea que en el mundo de este juego es futuristas, los protagonistas: Kara, Connor y Markus. Supuestamente estos androides sin “sentir sentimientos alguno” aunque demostraran los incorrecto al pasar su historia bastante entretenida e interesante, cada quien con su papel diferente, tú eliges la historia que desees tomando decisiones correctamente, todo depende de tu forma de pensar. Lo cual este juego veras mucha acción y partes bastantes tristes les tendrás cariño a cada personaje ya verás. Por eso lo considero uno de los mejores juegos del año 2018, además que es bastante adictivo y no lo dejaras de jugar hasta terminarlo. Además este juego tiene unos gráficos que flipas una jugabilidad bastante sencilla. En el mundo de este juego los androides son completamente normales que ocupan todo tipo de oficios en beneficio para los seres humanos, claro cada androide tiene su dueño. Te recomiendo ver el video quedaras asombrado con el estilo de este juegazo.







God Of War (2018):

El mejor juego del año 2018 que puedo decir, tengan en cuenta que no lo anuncio yo si no los “The Game Awards 2018” siendo este juego el mejor y más importante del año, es que puedo decir tiene toda la razón es todo una locura este juego si lo juega seguro que flipan jaja. Un juego del genero acción y aventura en tercera persona considerada la última entrega de “God of war”, un juego realmente nuevo ya que no se parece en su temática a las anteriores entregas yo diría que la versión mejorada de todas sus entregas. Bueno comenzamos utilizando a nuestro protagonista de todas las entregas Kratos esta vez con su hijo Atreus en el cual su hijo lo usaremos muy poco pero de vez en cuando, estos 2 dioses sin saber atreus que lo es, irán en aventura a llevar las cenizas de la esposa de kratos a la cima más alta de las tierras nórticas, en el cual en su aventura se encontrara con tantas sorpresas como pelear contra dioses o monstruos gigantes bastante épicas las batallas no lo niego. Este juegazo se merece el puesto en el que está por su gran historia temática del juego jugabilidad, sus graficazos que me encantan está demasiado bien detallado sus entornos. Diría que no me quejo que sea el mejor del año. Estrenado el 20 de abril del 2018. Si gustas saber más de este juego les recomiendo leer mi otro artículo aquí te lo dejo: https://gamehag.com/es/articulos/god-of-war-2018-mi-opinion





Spider-man (2018):

Spiderman un juegazo amigos, este juego es considerado uno de los mejores juego del 2018, un juego del genero acción y aventura publicado por Sony y estrenado el 7 de septiembre del 2018. Un juego donde usares a nuestro protagonista Peter Parker conocido como el Hombre araña claro no revela su identidad como todo tipo de Héroes, mayor mente usaremos este personaje pero mientras ira pasando la historia nos permitirán usar otros personajes, este juego es bastante dinámico y entretenido a la vez, es un juego también mundo abierto luchares contra el crimen por así decirlo, su misiones son muy dinámicas bastante diferentes el estilo de misión que realices, tiene una jugabilidad bastante sencilla y un nivel de gráficos bastante alto en el cual sorprende bastante. También lo bastante cool de este juego es a la hora de columpiarse con las telarañas de nuestro protagonista en el cual sorprende bastante cuando te vas fijando su nivel gráficos detalladamente es sorpréndete este juegazo. Aunque no fue el mejor juego del año estuvo cerca de estarlo según al mi parecer.

PD: Me encantan sus gráficos.





Red Dead Redemption 2:

Seguro algunos dirán este debió ser el mejor juego del año anunciado en “The Game Awards 2018” en realidad se lo merecía porque esta entrega de este juego fue la mejor que hizo Rockstar Game, si hasta mejor que GTA5 le gana de muchas manera aunque el GTA5 no es tan malo tampoco también fue bastante bueno hasta que llego este juegazo, estrenado el 26 de octubre del 2018. Un juego mundo abierto de acción y aventura tanto en primera y tercera persona, está disponible tanto historia como modo online (El modo online eso que petara de gente este juego), Un juego parecido al estilo de GTA5 pero centrándose en 1 solo protagonista en el cual nosotros usaremos, el juego es más que todo estilo de la antigüedad donde usaban caballos como transporte y armas bastantes viejas como la mini Gum y otro estilos de este tipo de armas. Todo trata de que tú estarás en una banda en el cual no sé si considerarlo malos o buenos porque a veces hacen cosas buenas y cosas malas como robas un tren, asesinar y maltratas otras personas para sacarle información, me he fijado en este juego es que tiene un estilo bastante real, ya que cada personaje que veas tiene personalidades diferentes y se nota hasta con las misma gente del pueblo en el que te ubiques, por eso este juego obtuvo su fama tan rápido, más que todo por el estilo de sus gráficos y jugabilidad bastante buena, una banda sonora bastante bien hechas que quedas flipando. Disponibles para las consolas PS4 y Xbox One.





Espero que les haya gustado el artículo y lo disfrutaran, tengan en cuenta que es mi opinión y solo se las estoy ofreciendo para que disfruten leerlo. Les mando un saludo.



Disculpen por poner tanto vídeos de Vegetta777 es que son mis favoritos xD.

ATT: Andy_Subero.