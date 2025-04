God of War 2018 (Mi opinión)

Bienvenidos amigos!! Aquí les traigo un artículo mas, esta vez de God Of War (2018), la mejor entregar de todos los God of war según mis gustos y quizás de la mayoría, espero que les guste el articulo y que lo disfruten al máximo.

Nota: también es conocido como God of war 4.

God Of War (2018), un juego del genero acción y aventura, estrenado el 20 de abril del 2018, únicamente para las consola PlayStation 4 (PS4). Sin duda el mejor juego del año según “The Game Awards 2018”, y tiene toda la razón esta fue la mejor entrega que he visto de God of war, al salir este juegazo nos hizo saber de cómo tiene que ser un juegazo de este género, a mí me encanto no se ustedes, cada quien tiene gustos diferentes. Podemos decir que esta entrega si la comparamos con las anteriores es mucha la diferencia, aunque las otras son guenisimas no lo niego, pero esta entrega me dejo más que fascinado, este entrega es otro nivel de calidad, para mi es la mejor entrega y mejor juego que he visto y no lo digo yo lo dice su fama y los The game awards 2018.





Bueno en esta entrega todo cambio en God fo war, realmente debería de decir que es otro juego pero valió la pena sin duda, tanto el sistema de juego sigue siendo en tercera persona, pero ya tu controlas la cámara para donde desees ver los entornos o cualquier cosa, como recuerda el sistema de combate también cambio ahora es más realista, como todo recordamos la fiel arma de kratos conocida como “Espada del caos”, pues al parecer ya no la tiene, si todos dirán que sad es verdad :,(, ahora kratos dispone de un escudo y un hacha conocida como “Leviathan”, en la cual es muy efectivo a la hora de combates con las criaturas extrañas que salen en god of war, tanto para monstruos débiles como monstruos poderosos “Boss o elites”, tanto para protegerse o para causar bastante daño a sus enemigos, esta querida arma tiene un gran poder en el cual puede congelar a sus enemigos cuando se le queda clavado, si podrás lanzar el hacha y también podrás pelear a puño, esta hacha al lanzarla puede hacer como Thor con su martillo en la cual vuelva a tu mano está muy chulo eso. Es una pasada este juegazo, es que todo me sorprende este juego. Nota: también podrás usar el nuevo personaje de este juego que es el hijo de kratos llamado “Atreus”, en realidad no lo usaran casi pero en algunas partes de juego se podría decir que si, el dispone de un arco.





Como todo sabemos en God of war 3 en el cual kratos logro derrotar y matar a su propio padre (Zeus), bueno realmente no solo mata a su padre mata a mucho dioses a casi todos exactamente, este kratos todo un loquillo jeje. En la cual logro el único objetivo que quería matar a “Zeus”, en el cual decidió suicidarse y supuestamente “murió kratos”, en el cual esta entrega nos trae que estábamos en lo incorrecto, descubrimos que este protagonista y siempre lo será ósea kratos está vivo, en el cual tuvo un hijo con un mujer llamada “Faye” en la cual Vivían en un bosque en las tierra nórticas, pero al parecer al comenzar el juego esta mujer ha muerto no sabemos la razón pero bueno, después de quemarla y llevarse sus cenizas en el cual el último objetivo de kratos, es llevar esa cenizas a la cima del pico más alto de las tierras nórdicas, cuyo prepara a su hijo para tener un gran viaje, pero de la nada resulta que un tal “Baldur” los visita, sin enterarse kratos que este es el hijo de Odín, en el cual es muy poderoso después de armarse todo un salseo y un combate bien épico, resulta supuestamente que kratos lo logra “matar”, después de esto comienza toda una aventura de kratos y su hijo atreus, en la cual andarán en barquito, escalaran montañas, mataran monstruos en su aventura, entre otras cosas más.





Advertencia Spoiler, bueno ya te avise ya tu si lo lees xD, en tu aventura de encontraras las armas más poderosos que todo nos encanta de todo God of war, si amiguito las espada del caos, en la cual cuando kratos toca estas armas se vuelve invencible, me encantan esas armas sin dudas son las mejores de todas las entregas de God of war.





Bueno hablemos de su jugabilidad, bueno amigos el juego es muy fácil de jugar nada complicado, te demostraran un tutorial en la cual aprenderás fácilmente te lo aseguro, tanto el sistema de combate y todo lo demás.

Gráfico: Bueno amigos que se puede decir fue el mejor juego de año, ya todo sabemos que sus gráficos son lo mejor que hay en todos los juegos, tanto así que se ve de tipo película que esperábamos esta entrega era para la mejor consola que existe hasta el momento la grandiosa PS4, amo sus efectos del arma, iluminación, entornos que quedaras flipando, diseño, nitidez del juego, entre otras muchas cosas.



Sin duda el mejor juego y nadie le quitara el pues, por estos momento claro, díganme si les gusto el articulo y si lo disfrutaron, que me alegra si es así. Bueno sin más que decir les mando un saludo a todos. Les dejo un tráiler.





Disfruten de trailer mi amigos.