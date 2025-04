GAME OF THRONES: WINTER IS COMING (PARTE 2)

Hola gente, primero que nada GRACIAS por apoyar mis dos primeros artículos, de verdad el feedback me ayudó mucho a mejorar para los siguientes.(Parte 1 de review de GoT: https://gamehag.com/es/articulos/game-of-thrones-winter-is-coming-parte-1 . Post de longevidad de los videojuegos: https://gamehag.com/es/articulos/opinin-este-juego-esta-muerto-es-un-error- Y ahora como lo prometí, la segunda parte de GoT: Winter Is Coming, acerca de más funciones de éste y el tiempo invertido para las tareas de gemas :)Continuamos nuestra aventura en el Capítulo 2, donde lo primero que se nos pide es construir un hospital para los soldados heridos en la batalla anterior (lógico, pobres hombres, ni que esquivaran ataques a lo Sans XD)Allí podremos elegir a cuantos soldados y de qué tipo vamos a curar, que en esta ocasión (y como debe ser) son todos. El sistema permanece igual, solo seguí clickeando donde te dicen. A mi me demoró mas o menos 1 hora cumplir la tarea dos, nada del otro mundoAhora, volviendo a la historia, nos pedirán nuevamente que recuperemos tierras asediadas por otro líder rebelde (y si, estos tipos no aprenden parece). Realizamos de nuevo la observación para informarnos de sus tropas. Acá hay que prestar atención ya que no dispondremos de la ayuda del tutorial; hay que contar bien cuantas tropas tiene el enemigo para así hacer las nuestras. Yo recomiendo que mínimo debemos tenerque el enemigo para asegurar la victoria, ya que mientras están rompiendo la muralla, perdemos tropas nosotros más que ellos.Una vez terminada la batalla y obtenidas las recompensas, completaremos el capítulo 2, y se nos desbloqueará una nueva función:Ahora podremos unirnos a un "clan" para ayudarnos mutuamente con otros jugadores. Se nos dará la opción de unirnos a una alianza o bien crear una. Recomiendo que se unan a una alianza ya que lleva menos trabajo supongoUna vez nos acepten en una alianza nos daránJunto con el desbloqueo de La Alianza, viene una opción muy útil: la ayuda de La Alianza. Si estas construyendo un edificio que requiere mucho tiempo de espera, y no tenés/no querés usar diamantes/hastens, podrás pedir ayuda a tu alianza. Con cada ayuda recibida, se descontará un porcentaje de tiempo del reloj de demora. También podrás ayudar a tus aliados en sus tareas, ayudar solo requiere un clic, es gratis y no te quita ningún recurso :)La barra superior es una tarea comunitaria entre los aliados: si se ayudan mutuamente lo suficiente, todos obtendrán monedas de la alianza que se utilizan en la tienda correspondiente para comprar hastens, recursos y demás.Aquí se nos permite subir de nivel el castillo al 4, y nos presentan un nuevo menú:, una zona donde podremos revivir batallas épicas de GoT con sus personajes.Aquí tenemos una ruta de batallas que revivir, en donde cada cierto checkpoint podemos desbloquear a personajes de GoT, como Robb Stark y Jon Snow:Antes de cada batalla podremos modificar la formación de nuestros comandantes, que por ahora son nuestros dos primeros de siempre. El orden de los comandantes influye mucho en la batalla.En la pantalla vemos 3 filas: la primera es la de nuestros comandantes (y su ejercito que está oculto pero existe), las otras dos son las de las dos respectivas oleadas a las cuales nos enfrentaremos. Cada comandante tiene un rol específico indicado abajo a la izquierda de su imagen:(espadas): Combate cuerpo a cuerpo(caballo): Combate a caballo (valga la redundancia)(escudo): Tiene mucha vida y puede absorber mucho daño(arco y flecha): Ataque a distanciaAlgunos roles son mas fuertes que otros, por lo que si colocas a un comandante en una posición donde enfrente directamente a un rol inferior, nos mostrará una flecha verde. De la misma manera existen roles que están en desventaja contra otros, y el juego te lo hará saber mostrando una flecha roja. A partir de acá es tu decisión como acomodas tus comandantes; lo ideal es tener tantas flechas verdes como sea posible, si no aparecen flecha quiere decir que no hay ventaja clara pero tampoco desventaja (bastante informativo no? jeje).Una vez tengamos la formación lista,. Abajo a la derecha están los retratos de tu comandantes, los cuales poseen su vida (la barra azul) y sus habilidades máximas (la barra amarilla). Una vez las barras de vida de tus comandantes lleguen a 0, perdiste. Una vez las barras de habilidad se llenen, podrás usarlas para causar un daño devastador en el enemigo, así como también curar aliados (con otro comandante que obtendremos más adelante).La habilidad de Osmond es un circulo donde cualquier tropa enemiga que esté dentro de él sufrirá 800 de daño.La habilidad de Thera es una flecha que hace el triple (creo, no calculé los números) de daño a un enemigo en particular.Una vez terminada la batalla y recogidas las recompensas, se nos desbloqueará el menú de comandantes, donde podremos ver a muchos de los personajes de GoT, así como a Osmond y TheraEntrando en los menús de cada comandante, tenemos su nivel, equipamiento y rango, los cuales podremos subir con ítems de nuestro inventarioY una vez ganemos las primeras 3 batallas desbloquearemos a nuestro primer comandante de GoT:Bueno gente, hasta acá la segunda parte de la review. Si recibe apoyo subo la tercera y última, hablando del mundo exterior (dios, que este juego tiene muchas cosas...). Si cometí algún error avísenme así lo resubo correctamente. Nada más por mi parte, un saludo y suerte en su búsqueda de gemas :)