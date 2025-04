(OPINIÓN) "ESTE JUEGO ESTA MUERTO" ES UN ERROR :(

Hola, soy un jugador de videojuegos, como vos que estás leyendo. Me encantan los videojuegos porque hacen de mi tiempo libre una aventura hacia mundos utópicos, donde gran parte de mi personalidad se ve reflejada sin temor a ser juzgado, como a vos también te encantan seguramente. He jugado muchos juegos, solo, con amigos, offline, online, en PC, consola; reí y lloré con ellos, me asusté, pensé, y muchas cosas más que vos viviste. Los vi llegar, los disfruté. Y los vi morir. Como vos los viste.O eso creía hace un tiempo.Si aún no te cansaste de leer estas curseaditas, bienvenido a mi post sobre longevidad de los videojuegos! :) Seamos sinceros: todos los jugadores de videojuegos nos hemos topado alguna vez con algún amigo o desconocido en el chat diciendo: "ESTE JUEGO ESTA MUERTOOOOO", "SEGUIS JUGANDO A ESE JUEGUITO DE M#$%&!?", y demás (y si no los tenés seguro vos sos el tóxico jaja). Estos tipos de comentarios, si los hacen en un juego que jugás al pasar, te va y te viene, pero donde se meten con tu juego o saga favorita AGARRAME QUE LO MATO XD. En mi caso es difícil de asimilar para alguien como yo que se apasiona mucho por un juego cuando le gusta, que tus amistades con las que compartías el juego lo tiren a la basura tan rápidamente, y sin oportunidad a defenderse (vamos, que si los querés convencer de lo contrario algunos hasta te insultan a vos). Pero... que significa que un juego haya "muerto", y por qué repercute tanto en la comunidad de jugadores? Hoy voy a (intentar) desmitificar este término tan tóxico.En términos generales, se considera a un juego "muerto" cuando la relevancia del mismo ha caído tanto que no puede sostener una cantidad OPTIMA de jugadores activos en sus servidores. Con "óptima" me refiero a, por ejemplo, en un juego online que requiera 12 jugadores en un mismo servidor, si la cantidad de jugadores activos es menor a 100 el juego se vuelve injugable: los tiempos de búsqueda de partida se hacen eternos así cono el desbalance en el emparejamiento, jugar con las mismas 11 personas una y otra vez es agobiante, mas si venís perdiendo.Pero esta es la definición mas general de juego muerto, y por supuesto, no la única. Muchos afirman que un juego muerto es aquel al cual ya no se encuentra fácilmente contenido de éste en internet, por ejemplo en videos, directos, blogs, redes sociales, etc, lo cual me parece una definición muy pobre por motivos que mencionaré mas adelante. Otros aseguran que es cuando un juego deja de recibir actualizaciones o su frecuencia es muy baja; en este caso se denomina al juego "asesinado por la misma empresa". Esta concepción es discutible pero sólo para casos muy puntuales en mi opinión. Y finalmente, la definición más popular de todas: "El X está muerto porque ya nadie lo juega, mis amigos dejaron de jugarlo y ahora juegan al Z así que voy a jugar también al Z. X dead!".Esta es la peor de todas y al que considero el concepto más psicológico que objetivo. Básicamente al decir esto centrás la realidad de un juego lanzado globalmente en: el juego, tus amigos y vos. Ojo, no estoy diciendo que esté mal disfrutar el juego con amigos, al contrario, es la mejor forma de jugar que existe. Pero basar la situación de un producto digital creado y distribuido en todo el mundo por una empresa de decenas, centenares o incluso miles de personas, en lo que opines vos y Maxi el de la otra cuadra, es ilógico.Hay muchos motivos por los cuales se dicen que un juego murió o esta a punto de morir. Acá van unos cuantos (ACLARACIÓN: Este apartado tiene en cuenta sólo a los juegos con modalidad MULTIJUGADOR, se entiende que los juegos de aventura o "modo historia" pierden relevancia porque se divulga la trama, similar a las películas en el cine):- No hay jugadores: Largos tiempos de espera para encontrar partida, cruzarse a los mismos jugadores todo el tiempo, emparejador desbalanceado, son hechos que se consideran evidencias de que un juego la está pasando mal. Esto no tiene nada que ver con la comunidad en si, sino un problema más de marketing de la desarrolladora.- No hay contenido en social media/Influencia: No ver a su youtuber favorito jugar tu juego causa conmoción en algunos usuarios, a tal punto que consideran dejar de jugar. También ocurre en entornos sociales personales, por ejemplo en grupos de amigos que ya no juegan y vos seguis jugando. La presión social de quedar afuera del grupo te obliga a abandonar una actividad que te gustaba hacer, aunque no quisieras hacerlo en primer lugar.- Desinterés de la desarrolladora: Es común ver que empresas de juegos, al desarrollar un nuevo producto, abandonen una franquicia que lanzaron hace tiempo. Ya sea por falta de actualizaciones o porque el juego fue creado para ser relevante por un tiempo corto.- DLCs: Este es un caso especial de motivos por desarrolladora, y merece su apartado propio. Algunos juegos no se venden a un precio fijo por todo el contenido. Algunos lo ofrecen por un atractivo precio bajo y colocan microtransacciones o expansiones dentro del juego. Esto es considerado por muchos una "venta incompleta del juego", ya que cobran ridículas sumas de dinero por un juego en partes que podría haberse vendido entero a la mitad del precio o incluso menos.- La competencia: este quizá sea el motivo más importante de la lista, ya que ha causado la denominación de "muerte" a muchísimos juegos. Aparece un juego nuevo A con temática similar a la del juego F (guiño guiño), que atrae la atención de los consumidores. Esto causa que si la popularidad de A crece, la de F disminuya. En este caso, es una pérdida de relevancia que se escapa al contro de la desarrolladora, ya que es un agente externo el que la causa.Si, está mal. Mi querido lector tóxico (vos no lector positivo, vos vas bien :D), quiero decirte sin temor a equivocarme que matar a un juego muy pronto es un error, y te explico por qué1)- Por qué lo decís? Qué fue lo que causó que mataras a un juego que querías y le quites la diversión a futuros jugadores? Por supuesto que tenés la libertad de expresarte como se te de la gana, pero una opinión destructiva es mejor guardársela para uno mismo.2)- No querrás decir "este juego perdió relevancia" o "este juego ya no es como antes" en vez de "este juego murió"? La perdida de interés en el público es un dato estadístico, numerosas páginas de internet poseen estos datos y no se pueden negar, pero técnicamente un juego muerto es aquel que no tiene servidores ni jugadores en línea. no?3)- Por qué denigrás a cualquier persona que aún juegue al juego que consideras muerto? Andá a decirle a un fan de Dragon Ball que su serie esta muerta porque ahora los chicos ven Peppa Pig o Gumball, se te va a reír en la cara. Los demás tienen derecho a pensar distinto, y a disfrutar de su juego/serie/pelicula/hobby tanto como le plazca.4)- Hay muchos juegos que deberían estar "muertos" pero no lo están. Cómo explicás que Mario de Nintendo no esté muerto aún? Al contrario, sigue generando millones y millones de dólares, pero claro, nadie juega al Super Mario Bros en el family verdad??Para terminar, quiero hacer una reflexión. En el pasado yo defendía este tipo de actitudes, de cavarle la tumba a los juegos mucho antes de que "murieran". Y no me sentía mal, al contrario, me sentía satisfecho con mi pensamiento, las empresas van a entretenerme a mi lo que me plazca y cuando me aburra, bum! A la basura y que venga la siguiente. Pero con el tiempo (la edad querré decir ejem) fui madurando, y observar que en el fondo ese jueguito del cyber el cual jugaba todos los días y después no jugué más dejó algo lindo dentro de mí. Un recuerdo de lo bien que la pasaba para evitar los problemas de la escuela, de hacer del tiempo MI tiempo.Así que, si aún estas leyendo, por favor, si un juego te aburrió y sentís que no querés jugarlo más, no lo mates. Todos los comentarios negativos que tengas acerca de él guardátelos para vos y cambiá al siguiente juego en tu lista. Hay mucha gente ahi afuera que seguro está considerando comprar un juego y disfrutarlo, dejá que ellos formen su opinión en base a la experiencia, aún si considerás que es tirar el dinero a la basura. Siempre que critiques un juego hacelo de forma constructiva, asi ayudas a la comunidad y al juego mismo a ser cada día mejor.Bueno, ya me retiro por hoy. Muchísimas gracias por leer todo este testamento jaja. Si ves que estoy equivocado en algo o debo modificar alguna parte del post, no dudes en decírmelo. Espero les agrade mi aporte. Nos vemos :)