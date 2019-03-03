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EarnНовостиWarframe
Автор: Gamehag в March 3, 2019
(48 ratings)
Warframe

Warframe

Warframe - лучший шутер от третьего лица с элементами развития?Warframe - одна из некоторых игр, в которых вы чувствуете себя невероятно крутым. Огромная динамика и зрелищные спецэффекты, 
заставляют тебя играть в эту игру и каждый раз возвращаться за новой порцией лута. Игру разработала компания DIGITAL EXTREMES, 25 марта 2013 года. Это командный шутер от третьего лица, в котором вам предстоит сражаться в космосе.
Игра доступна чуть ли не на всех платформах, вот список: PlayStation 4, Xbox One, Switch и PC. За 6 лет, игра колоссально изменилась и теперь чтобы ее понять уйдет немало времени, но зато, в игре есть почти все что может быть вообще добавлено в игру.
Вы просто здесь просто не заскучаете. Игра имеет глубокий сюжет и может похвастаться наличием открытого мира.
В игре можно проводить время как тебе только угодно. Но хочу отметить, что без справочника по игре под рукой, вы попросту не поймете некоторые моменты в игре, так как они попросту не объяснены должным образом. Это с одной стороны хорошо, ведь игра не водит вас за руку, а значит будет мало недоразвитых игроков.
Комьюнити Warframe, состоит из самых дружелюбных и отзывчивых игроков и вы всегда найдете человека готового помочь вам, что помогает познать этот мир до конца и насладится им в полном объеме.



Как только вы поймете все что происходит у вас на экране, вы начнете ставить себе разные цели и будете стараться их достичь. Зачастую вы хотите себе мощную дубинку или перейти к следующей главе в PVE, ну или попасть на новую планету. Вам придется все время что-то собирать,
крафтить и покупать, попутно развивая себе варфреймов и прокачивая новое оружие, бесконечными походами в разные регионы планеты. В игре колоссальное количество оружия и неизведанных варфреймов, которых можно собирать, крафтить и покупать. Задания в игре можно проходить часами,
они выходят и по сей день и выходят в огромном количестве, так что чтобы наверстать упущенное время, предлагаю тебе скачать игру. Квесты могут быть не самого высокого качества и в некоторых местах их нудно проходить, но видеоролики и грамотная постановка сюжета делает это почти не заметным.
Баланс в игре может приятно удивить, всего в игре можно достигнуть не вложив ни цента, но на это уйдет огромное количество времени. Геймплей в игре хоть и на уровне беги и стреляй, но черт возьми он сделан так, будто это какая-то ранее неизвестная механика, в которую действительно хочется залипнуть.
В основном это происходит из-за очень высокой динамики игры, а перемещение на огромных скоростях, да и еще разные комбинации в игре просто не дают тебе заскучать. Управление чрезвычайно отзывчиво, каждое оружие в твоих руках ощущается очень приятно и ты чувствуешь его, и оно становится частью тебя.
Вы можете применять разные виды вооружения в бою. Будете ли вы стрелять из скорострельного оружие или из снайперской винтовки, или вообще захотите крушить ваших врагов молотом или сверкающей катаной, не важно. Все виды вооружения принесут вам разные ощущения во время игры. Вы можете выбрать себе варфрейма под 
свой стиль игры, благо в игре их огромное количество. Каждый варфрейм обладает уникальными боевыми способностями и разными стратегиями во время боя. Система модификаций варфреймов является одним из способов бафать себе параметры и улучшать варфрейма, но она настолько запутана и сложна, что является очень не простой частью игры для 
освоения новыми игроками. Инвентарь в игре ограничен, так как основной целью игры является коллекционирование вещей, то это очень сильно ущемляет вас в определенных рамках. Инвентарь можно расширить, но вам придется задонатить. в Warframe практически все можно получить просто играя в нее, конечно же кроме некоторых косметических предметов
и расширения инвентаря. В Warframe на данный момент можно фармить в 19 режимах, в которых есть как PVP, так и PVE контент. Знаете почему игра так популярна? Одна из главных причин, это крутая оптимизация игры, которая в прямом смысле может пойти где угодно.

Вот минимальные системные требования игры:
Оперативная память 2 Гб и более
Видеокарта Radeon HD 3600 или схожая с ней
Процессор Intel Core 2 Duo e6400 или аналогичный ему
Место на диске не меньше 30 Гб
DirectX 9, 11, 12
OC от Windows XP SP3 и выше

Хотели бы вы порыбачить на берегу озера? - пожалуйста. В Warframe вы можете это сделать.  Или пробыть несколько часов в огромном открытом мире, с возможностью полета, рассекая небесную длань. Колоссальное количество оружия в игре, это еще не вершина айсберга, если сидеть и долго считать,
то можно понять что его больше тысячи. Чтобы достичь максимального ранга в игре, нужно прокачивать абсолютно все оружие и всех варфреймов. В роли вашей базе в игре выступает межгалактический корабль, который вы можете декорировать по своему вкусу, чтобы превратить его в ваш второй дом.
Игра является шедевром своего типа, в ней столько разного контента, что чтобы его изучить вам понадобится очень много времени и сил. Не забудьте приносить еду к компьютеру.

Warframe, это одна из тех игр, которая развивается огромными темпами и сегодня, спустя столько лет после ее выхода, разработчики все время совершенствуют и добавляют новые дополнения в игру, а приток игроков все время растет. Но из-за довольно сложного порога вхождения, она понравится не каждому, но кто же все таки останется и продолжит свой путь,
игра постарается предоставить тебе все возможности, чтобы ты провел это время с отличным настроением. 

Warframe распространяется на бесплатной основе. Ты еще не понимаешь что это значит? Это может означать лишь то, что она должна быть установлена на твой компьютер.
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