War Thunder обзор

Здравствуйте дорогие читатели! Сегодня будет обзор на игру War Thunder.

Выиграть само сражение в кабине самолета вы однозначно сможет, но увы, не каждый реальный пилот может выиграть реально сражение. В мире War Thunder же все удобства это ограничены лишь вашим диваном или креслом. В самой игре будет около более пяти ста выбора боевой техники второй мировой войны, актуальные модели с 1928 года по 1948 год. Среди них есть и штурмовики, и истребители, и бомбардировщики различных классов и типов от конструкторов пяти стран: "СССР", "США", "Великобритании", "Германии" и "Японии".

В самой игре имеется три основных режима управления - "", "" и "". На такие же самые разделы будут делится и рейтинговые режимы. В режиме "" все игроки будут сражаются на выдуманной карте и местности, и если их стальная ласточка будет подбита в плане крыльев или хвоста, то всегда можно пересесть в следующую из ангара и продолжить бой с новым истребителем. Управление в этом простом режиме максимально простое, игрок сразу появляется на поле битвы прямо в небе, полностью готовым к самой схватке. Самих боеприпасов хватать будет вдоволь, хотя есть и орудия которые потребуют вполне таки долгую перезарядку, что очень не хорошо может пойти вам на пользу. Вот начиная с "" режима все уже будет не так то просто. Вам предстоит самому начинать подниматься с мокрой травянистой земли в само небо с банальной взлетной полосы, гораздо сложней будут даваться многие маневры, в крайнем случае может закончится летальным исходом. Но настоящая игра начнется лишь на симуляторе, да да, не стоит забывать и падать разумом в игру полностью будто вы в реальном мире, в крайнем случае вы сможете выбрать следующий самолётик и продолжить свою холодную войну. Здесь под вашим контролем вообще все, аж вплоть до самого ключа зажигания двигателя. Но если же вашему крылатому другу не посчастливилось разбиться оземь, то быстрое возвращение в бой к сожалению вам уже не светит. Так же можете себе прикупить настоящие виртуальные очки и джойстики со штурвалом, как говорят многие пользователи это удобно, можно быстро привыкнуть. Правда, придется усердно тренироваться что бы всё получилось у вас.постоянно развивается и не стоит на одном месте, а это значит, что впереди много уважаемых пользователей ждут огромные количества обновлений, в том числе и введение в игру морского флота кораблика. Возможно, всё придет к масштабным баталиям со всей представленной в игре техникой на одной единой карте. Вы сможете в прямом смысле слова, обычно, обстреливать с моря самолеты, собирающихся напасть и убить наши танки товарищей. Должны признать, что для достижения максимального и профессионального уровня и открытию большинства техники играть придется довольно таки долго и усердно. Но с игройвремя летит прям незаметно, когда оно проведено в кабине любимого орудия войны, вы уже забываете что у вас были за планы на сегодня, вас будет толкать убить врага которому вы жаждете смерти.