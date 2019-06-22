Дождь

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EarnНовостиWar Thunder - Про игру и геймплей.
Автор: Gamehag в June 22, 2019
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War Thunder - Про игру и геймплей.

War Thunder - Про игру и геймплей.

надеюсь вам понравилась моя статья. Пожалуйста оцените мою статью.

MScDC1QZh828XG38v5wJYwC39MaVjE.jpgEPtoHzk0mFCFKuDbkP4yzuYJiFXv9w.jpgДоброго времени суток. Сегодня я вам расскажу про игру War Thunder. Так же эта информация поможет вам узнать про эту игру побольше.Игра совместила в себе и танки и самолеты. Немного похожа на копию World of Tanks( o ней я писал в статье внизу). В игре можно выбрать играть либо на танках, либо на самолетах. Для каждого типа техники свой ангар и полигон. Советую запускать игру в режиме кино, так вы больше погрузитесь в игру. 
Итак перейдем к геймплею:
В игре включены различные виды боев:Аркадный режим,Мировая война,Одиночные миссии, Реалистичный и Симуляторный режимы.

Аркадный режим: Составляются две команды, не зависимо от нации и сражаются между собой, дается определенная боевая задача, которую должна выполнить каждая из команд.Подходит для начинающих игроков, не требует особых знаний в пилотировании, весьма прост. Дается несколько самолетов или танков, если например вас уничтожили на первом самолете/танке, то можно еще выехать/вылететь на другом запасном танке/cамолёте.

Мировая война: Тоже самое что и в World of Tanks на примере кланов. Бои происходят на глобальной карте.

Одиночные миссии: Выполняете различные миссии на разных картах в одиночку.

Реалистичный и Симуляторный режимы:  Реалистичный режим ( так же как в WoT были исторические бои, так же и тут, учавствует техника только та, которая была в 1941-1945 годах, Симуляторный режим ( нет режима от 3 лица ( режим в кабине пилота) и долго идет бой).

Техника в этой игре будет по лучше чем в World of Tanks, потому что в WOT не так хорошо реализовано пробитие танка, так как в War Thunder'e ( при попадании в танк показывается куда прилетел снаряд и кого ранил либо какой модуль вывел из строя). А так она от WoT почти не отличается все тоже самое, исключением являются самолеты. Их также в ней очень много. Игровая валюта - золотые орлы.Кстати забыл сказать что на танках есть пулеметы из которых можно стрелять. Но пробивать ими противников врядли получится, калибр не позваляет)HNVh4bk3nIZIm2WMQOMqgINRyLSfJ0.jpg.В игре отсутвуют HP, поэтому понять сколько вам осталось проехать этот бой, не получится. Тут решает броня. Если противник вас не пробивает значит беспокоится не стоит. А вот если пробивает значит нужно уезжать, могут выбить из строя двигатель и поджечь вас и все тут шансов 0. Танк сгорает и уничтожается.Можно конечно взять с собой огнетушитель это ускорит процесс пожаротушения.

Корабли в игре есть, но они не управляемые. Сделаны для задания которое нужно выполнять на самолетах. С помощью торпед подвешенных на самолете сбить пару кораблей. Уничтожить их с обычного штатного вооружения не получится.
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