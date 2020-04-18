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EarnНовостиVALORANT - гайд по оружию 1Ч
Автор: Gamehag в April 18, 2020
(197 ratings)
VALORANT - гайд по оружию 1Ч

VALORANT - гайд по оружию 1Ч

Хотя VALORANT и находиться в ЗБТ, эта игра навела шум на платформе Twich побив многие рекорды в Online на Стримах, собрав общую аудиторию в количестве 1.8 млн в общем потоке. Тут нечему удивляться то, что шутер на ПИКЕ популярности говорит лишь о том, что вскоре мы сможем лицезреть новую дисциплину в Кибер-Спорте, которая объединит под своим началом и взрослый, и не очень контингент. В данной статье- мы разберем несколько особенностей, связанные с оружием и механикой.

Автор: Rauwil
Теперь к  статье..

Итак, к началу. На скрине вы можете лицезреть Магазин игры VALORANT l3sg1eqalN4M8ATIIAGkBY6AvhCd86.jpg
К факту наведясь на какое-нибудь оружие в магазине и кликнув по нему правой кнопкой мышки – вы можете сообщить команде, что именно вы хотите купить, такое редко встречается в других ММо.

Теперь к классам:

Sideream:

1)Classic - Классика, это первый пистолет, с которым вы  появляетесь в игре.
oAn76VmZH7Bt6EseuqCnrSgmGo56n7.jpg
Обычное вспомогательное оружие, не обладающее какими-либо клевыми перками.
Урон: 
В голову - 77
В тело - 26
В конечности -22

К плюсам можно отнести то, что у пистолета  есть возможность стрелять 3-мя пулями сразу.

2)Shorty
mpxL4tBz5QjcA7RDb4kodQhJoOpfEu.jpg
Второй девайс в списке, который обладает ударной мощью и достойным уроном, но только на ближних дистанциях.
Стоимость - 200 Кредитов. (Дешево)
Урон:
В голову - 36
В тело - 12
В конечности -  10

Из плюсов можно выделить, альтернативный тип огня.

3)Frenzy
buA5tyxKg2dRDjjM5m0lJE9psM8xjK.jpg
Автоматический пистолет, не имеющий режима альтернативного огня. Хорош собой в Зко раундах.
Урон: 
В голову - 78
В тело - 26
В конечности -  22

Из плюсов можно выделить отличную скорострельность, боекомплект на 52 патрон.

4)Ghost
QBFQ0dzqyb7hnA930jUQvyrgxigUpd.jpg
Дорогой девайс, но при этом очень эффективный.
Урон:
В голову - 105
В тело - 30
В конечности -  26

Из плюсов можно выделить то, что Пистолет- этот достаточно тихий, боекомплект состовляет 60  патрон, дальность стрельбы 18-25 м.

5)Sheriff
AbUfDCope1gPoY4FlaPYfycLK2q3xP.jpg
Самый небюджетный, но при этом самый мощный пистолет во всей игре.
Стоимость- 800.
Урон:
В голову - 160
В тело - 55
В конечности - 47

Плюсы:
1)Пробиваемость люой тестуры
2)Ван-шот любого соперника без брони
3)Урон

SMGS:

1)Stinger
KJCu4BVBzxptWzBBLTID4ppscO7Ind.jpg
В первую очередь, это автомат который имеет хорошую скорострельность. Из особенностей то, что оно применимо на любых дистанциях.
Стоимость- 1000 кредитов.
Урон:
В голову - 67
В тело - 27
В конечности - 23

Как было выше сказано, это оружие применимо на любых дистанциях, чем и цепляет практичных игроков, но это не все… Прицел, у этой пушки есть прицел. Именно прицел дает возможность стрельбы на дальние дистанций.

2)Spectre
xl6doYsdF7EzAInuH2oVkIB3fQAQBY.jpg
Пушка на все случай жизни, ведь она неплохо справляется с браней и текстуры для вас не препятствие, если в ваших руках Spectre.
Урон:
В голову - 78
В тело - 26
В конечности - 22

Из плюсов:
1)Зажим в прицеле
2)Боекомплект 120 патрон.

ShotGuns

1)Bucky
ianB0Obl49OIMQ6TVjxf27zdhxcB1k.jpg
Прекрасный дробовик, удовлетворит любой ваш каприз на ближней и средней дистанциях.
Стоимость- 900 кредитов.
Урон:
В голову - 44
В тело - 22
В конечности - 19

Особенность заключается в том, что если нажать ПКМ - дробь с дробовика будет лететь кучнее и точнее, чем при выстреле ЛКМ.

2)Jubge
YkKlGcF6HKj7OiVE6Bn3MZZjDCZRSD.jpg
Автоматический дробовик с большой скорострельностью.
Урон:
В голову - 34
В тело - 17
В конечности - 44

Плюсы:
1)Большая скорострельность
2)Хорошая пробиваемость.

Rifles

1)Bulldog  
KyxIqLsxRDYKuR9ttWDrIZWPJOHXgr.jpg
Бульдог обладает 2-мя типами ведения огня.
1. Автоматический
2. Берст в прицеле (По 3 пули в прицеле)

Стоимость- 2100 кредитов.

Урон:
В голову - 115
В тело - 35
В конечности - 30

Из плюсов можно выделить то, что bulldog способен убивать врагов в голову, с 1-2 выстрелов.

2)Guardian
qRK0XTbw0ig9zZBubIv2eHuwlzvKjd.jpg
Оружие предназначенное для спреев, стрейфов и серфов. В остальном, та же  самая полуавтоматическая-винтовка.
Урон:
В голову - 195
В тело - 65
В конечности - 49

Плюсы:
1)У нее 12 патронов и 36 в запасе
2)Урон 
3)Ван-шот в голову, кем бы ты ни был.

На этом думаю стоит закончить первую часть ГАЙДА, всем хорошего настроения на связя был Rauwil.












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