VALORANT - гайд по оружию 1Ч

Хотя VALORANT и находиться в ЗБТ, эта игра навела шум на платформе Twich побив многие рекорды в Online на Стримах, собрав общую аудиторию в количестве 1.8 млн в общем потоке. Тут нечему удивляться то, что шутер на ПИКЕ популярности говорит лишь о том, что вскоре мы сможем лицезреть новую дисциплину в Кибер-Спорте, которая объединит под своим началом и взрослый, и не очень контингент. В данной статье- мы разберем несколько особенностей, связанные с оружием и механикой.
Автор: Rauwil
Теперь к статье..
Итак, к началу. На скрине вы можете лицезреть Магазин игры VALORANT К факту наведясь на какое-нибудь оружие в магазине и кликнув по нему правой кнопкой мышки – вы можете сообщить команде, что именно вы хотите купить, такое редко встречается в других ММо.
Теперь к классам:Sideream:
1)Classic - Классика, это первый пистолет, с которым вы появляетесь в игре.
Обычное вспомогательное оружие, не обладающее какими-либо клевыми перками.
Урон:
В голову - 77
В тело - 26
В конечности -22
К плюсам можно отнести то, что у пистолета есть возможность стрелять 3-мя пулями сразу.
2)Shorty
Второй девайс в списке, который обладает ударной мощью и достойным уроном, но только на ближних дистанциях.
Стоимость - 200 Кредитов. (Дешево)
Урон:
В голову - 36
В тело - 12
В конечности - 10
Из плюсов можно выделить, альтернативный тип огня.
3)Frenzy
Автоматический пистолет, не имеющий режима альтернативного огня. Хорош собой в Зко раундах.
Урон: В голову - 78В тело - 26В конечности - 22
Из плюсов можно выделить отличную скорострельность, боекомплект на 52 патрон.
4)Ghost
Дорогой девайс, но при этом очень эффективный.
Урон:
В голову - 105
В тело - 30
В конечности - 26
Из плюсов можно выделить то, что Пистолет- этот достаточно тихий, боекомплект состовляет 60 патрон, дальность стрельбы 18-25 м.
5)Sheriff
Самый небюджетный, но при этом самый мощный пистолет во всей игре.
Стоимость- 800.
Урон:
В голову - 160
В тело - 55
В конечности - 47
Плюсы:
1)Пробиваемость люой тестуры
2)Ван-шот любого соперника без брони
3)Урон
SMGS:
1)Stinger
В первую очередь, это автомат который имеет хорошую скорострельность. Из особенностей то, что оно применимо на любых дистанциях.
Стоимость- 1000 кредитов.
Урон:
В голову - 67
В тело - 27
В конечности - 23
Как было выше сказано, это оружие применимо на любых дистанциях, чем и цепляет практичных игроков, но это не все… Прицел, у этой пушки есть прицел. Именно прицел дает возможность стрельбы на дальние дистанций.
2)Spectre
Пушка на все случай жизни, ведь она неплохо справляется с браней и текстуры для вас не препятствие, если в ваших руках Spectre.
Урон:
В голову - 78
В тело - 26
В конечности - 22
Из плюсов:
1)Зажим в прицеле
2)Боекомплект 120 патрон.
ShotGuns
1)Bucky
Прекрасный дробовик, удовлетворит любой ваш каприз на ближней и средней дистанциях.
Стоимость- 900 кредитов.
Урон:
В голову - 44
В тело - 22
В конечности - 19
Особенность заключается в том, что если нажать ПКМ - дробь с дробовика будет лететь кучнее и точнее, чем при выстреле ЛКМ.
2)Jubge
Автоматический дробовик с большой скорострельностью.
Урон:
В голову - 34
В тело - 17
В конечности - 44
Плюсы:
1)Большая скорострельность
2)Хорошая пробиваемость.
Rifles
1)Bulldog
Бульдог обладает 2-мя типами ведения огня.
1. Автоматический
2. Берст в прицеле (По 3 пули в прицеле)
Стоимость- 2100 кредитов.
Урон:
В голову - 115
В тело - 35
В конечности - 30
Из плюсов можно выделить то, что bulldog способен убивать врагов в голову, с 1-2 выстрелов.
2)Guardian
Оружие предназначенное для спреев, стрейфов и серфов. В остальном, та же самая полуавтоматическая-винтовка.
Урон:
В голову - 195
В тело - 65
В конечности - 49
Плюсы:
1)У нее 12 патронов и 36 в запасе
2)Урон
3)Ван-шот в голову, кем бы ты ни был.
На этом думаю стоит закончить первую часть ГАЙДА, всем хорошего настроения на связя был Rauwil.