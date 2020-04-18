VALORANT - гайд по оружию 1Ч

Хотя VALORANT и находиться в ЗБТ, эта игра навела шум на платформе Twich побив многие рекорды в Online на Стримах, собрав общую аудиторию в количестве 1.8 млн в общем потоке. Тут нечему удивляться то, что шутер на ПИКЕ популярности говорит лишь о том, что вскоре мы сможем лицезреть новую дисциплину в Кибер-Спорте, которая объединит под своим началом и взрослый, и не очень контингент. В данной статье- мы разберем несколько особенностей, связанные с оружием и механикой.



Автор: Rauwil

Теперь к статье..

К факту наведясь на какое-нибудь оружие в магазине и кликнув по нему правой кнопкой мышки – вы можете сообщить команде, что именно вы хотите купить, такое редко встречается в других ММо.



В голову - 78

В тело - 26





Из плюсов можно выделить отличную скорострельность, боекомплект на 52 патрон.



4)Ghost



Дорогой девайс, но при этом очень эффективный.

Урон:

В голову - 105

В тело - 30

В конечности - 26



Из плюсов можно выделить то, что Пистолет- этот достаточно тихий, боекомплект состовляет 60 патрон, дальность стрельбы 18-25 м.



5)Sheriff



Самый небюджетный, но при этом самый мощный пистолет во всей игре.

Стоимость- 800.

Урон:

В голову - 160

В тело - 55

В конечности - 47



Плюсы:

1)Пробиваемость люой тестуры

2)Ван-шот любого соперника без брони

3)Урон



SMGS:



1)Stinger



В первую очередь, это автомат который имеет хорошую скорострельность. Из особенностей то, что оно применимо на любых дистанциях.

Стоимость- 1000 кредитов.

Урон:

В голову - 67

В тело - 27

В конечности - 23



Как было выше сказано, это оружие применимо на любых дистанциях, чем и цепляет практичных игроков, но это не все… Прицел, у этой пушки есть прицел. Именно прицел дает возможность стрельбы на дальние дистанций.



2)Spectre



Пушка на все случай жизни, ведь она неплохо справляется с браней и текстуры для вас не препятствие, если в ваших руках Spectre.

Урон:

В голову - 78

В тело - 26

В конечности - 22



Из плюсов:

1)Зажим в прицеле

2)Боекомплект 120 патрон.



ShotGuns



1)Bucky



Прекрасный дробовик, удовлетворит любой ваш каприз на ближней и средней дистанциях.

Стоимость- 900 кредитов.

Урон:

В голову - 44

В тело - 22

В конечности - 19



Особенность заключается в том, что если нажать ПКМ - дробь с дробовика будет лететь кучнее и точнее, чем при выстреле ЛКМ.



2)Jubge



Автоматический дробовик с большой скорострельностью.

Урон:

В голову - 34

В тело - 17

В конечности - 44



Плюсы:

1)Большая скорострельность

2)Хорошая пробиваемость.



Rifles



1)Bulldog



Бульдог обладает 2-мя типами ведения огня.

1. Автоматический

2. Берст в прицеле (По 3 пули в прицеле)



Стоимость- 2100 кредитов.



Урон:

В голову - 115

В тело - 35

В конечности - 30



Из плюсов можно выделить то, что bulldog способен убивать врагов в голову, с 1-2 выстрелов.







Оружие предназначенное для спреев, стрейфов и серфов. В остальном, та же самая полуавтоматическая-винтовка.

Урон:

2)GuardianОружие предназначенное для спреев, стрейфов и серфов. В остальном, та же самая полуавтоматическая-винтовка.Урон:

В тело - 65

В конечности - 49



Плюсы:

1) У нее 12 патронов и 36 в запасе

2)Урон

3)Ван-шот в голову, кем бы ты ни был.



На этом думаю стоит закончить первую часть ГАЙДА, всем хорошего настроения на связя был Rauwil.



















В конечности - 22Из плюсов можно выделить отличную скорострельность, боекомплект на 52 патрон.4)GhostДорогой девайс, но при этом очень эффективный.Урон:В голову - 105В тело - 30В конечности - 26Из плюсов можно выделить то, что Пистолет- этот достаточно тихий, боекомплект состовляет 60 патрон, дальность стрельбы 18-25 м.5)SheriffСамый небюджетный, но при этом самый мощный пистолет во всей игре.Стоимость- 800.Урон:В голову - 160В тело - 55В конечности - 47Плюсы:1)Пробиваемость люой тестуры2)Ван-шот любого соперника без брони3)Урон1)StingerВ первую очередь, это автомат который имеет хорошую скорострельность. Из особенностей то, что оно применимо на любых дистанциях.Стоимость- 1000 кредитов.Урон:В голову - 67В тело - 27В конечности - 23Как было выше сказано, это оружие применимо на любых дистанциях, чем и цепляет практичных игроков, но это не все… Прицел, у этой пушки есть прицел. Именно прицел дает возможность стрельбы на дальние дистанций.2)SpectreПушка на все случай жизни, ведь она неплохо справляется с браней и текстуры для вас не препятствие, если в ваших руках Spectre.Урон:В голову - 78В тело - 26В конечности - 22Из плюсов:1)Зажим в прицеле2)Боекомплект 120 патрон.1)BuckyПрекрасный дробовик, удовлетворит любой ваш каприз на ближней и средней дистанциях.Стоимость- 900 кредитов.Урон:В голову - 44В тело - 22В конечности - 19Особенность заключается в том, что если нажать ПКМ - дробь с дробовика будет лететь кучнее и точнее, чем при выстреле ЛКМ.2)JubgeАвтоматический дробовик с большой скорострельностью.Урон:В голову - 34В тело - 17В конечности - 44Плюсы:1)Большая скорострельность2)Хорошая пробиваемость.1)BulldogБульдог обладает 2-мя типами ведения огня.1. Автоматический2. Берст в прицеле (По 3 пули в прицеле)Стоимость- 2100 кредитов.Урон:В голову - 115В тело - 35В конечности - 30Из плюсов можно выделить то, что bulldog способен убивать врагов в голову, с 1-2 выстрелов.В голову - 195В тело - 65В конечности - 49Плюсы:1)3)Ван-шот в голову, кем бы ты ни был.На этом думаю стоит закончить первую часть ГАЙДА, всем хорошего настроения на связя был Rauwil.

Итак, к началу. На скрине вы можете лицезреть Магазин игры VALORANTТеперь к классам:1)Classic - Классика, это первый пистолет, с которым вы появляетесь в игре.Обычное вспомогательное оружие, не обладающее какими-либо клевыми перками.Урон:В голову - 77В тело - 26В конечности -22К плюсам можно отнести то, что у пистолета есть возможность стрелять 3-мя пулями сразу.2)ShortyВторой девайс в списке, который обладает ударной мощью и достойным уроном, но только на ближних дистанциях.Стоимость - 200 Кредитов. (Дешево)Урон:В голову - 36В тело - 12В конечности - 10Из плюсов можно выделить, альтернативный тип огня.3)FrenzyАвтоматический пистолет, не имеющий режима альтернативного огня. Хорош собой в Зко раундах.Урон: